Stichting AAP publiceerde maandag een onderzoek over de "bloeiende" online handel in exotische dieren. Het zou volgens de organisatie zelfs mogelijk zijn om online een aap te kopen. NU.nl wilde weten of dat echt zomaar kan en nam de proef op de som.

Na een eenvoudige zoekopdracht op Google stuiten we op ene Carey uit Flevoland. In een online advertentie schrijft ze: "Zeer gezonde en schattige kapucijnapen voor jou" en "zeer speels en ga met iedereen mee dus aarzel niet".

Precies wat we zoeken. Maar zouden we niet juist wél moeten aarzelen? Apen zijn immers al jarenlang verboden als huisdier. Eens kijken of we contact kunnen leggen met Carey.

Maar eerst even de context van onze zoektocht. Stichting AAP stuurde maandag een alarmerend persbericht met als strekking dat de online markt voor het verhandelen van exotische zoogdieren almaar groter wordt. Volgens de stichting werden in Nederland in drie maanden tijd 55 soorten exotische zoogdieren verkocht, waaronder de verboden kapucijnaap, dwergzijdeaap en bruinkopslingeraap. Gevolg: de opvang van Stichting AAP in Almere zit overvol. Er kan geen dier meer bij.

We besluiten uit te zoeken of je als particulier echt zomaar een aap kunt kopen. Net als Stichting AAP richten we ons op reguliere, Nederlandstalige sites. Het darkweb laten we buiten beschouwing.

Geen toegang tot gesloten Facebook-groep

We beginnen onze zoektocht op Marktplaats. Hier zijn genoeg vreemde dieren te koop, van Afrikaanse reuzenslakken tot alpaca's. Maar verboden dieren, en specifiek de aapjes waar we naar op zoek zijn, komen we hier niet tegen.

Ook op Facebook vinden we geen advertenties voor apen. Uit een nieuwsbericht van het AD blijkt dat begin augustus op Zeeuwse Facebook-pagina's wel een advertentie voor een aapje is rondgegaan. Maar volgens Stichting AAP ging het om oplichting en was er niet echt een aap te koop.

We proberen op Facebook ook nog lid te worden van twee gesloten groepen over tamme exotische dieren. Op deze manier lukt het ons ook niet om dichter bij het bemachtigen van een aap te komen. Tot de groep 'Exotische dieren Vraag en Aanbod' worden we niet toegelaten en in de groep 'Tamme Exotische Dieren' plaatsen mensen vooral foto's van hun vossen en andere legale exotische huisdieren. Apenadvertenties vinden we ook hier niet.

Google biedt ogenschijnlijk uitkomst

Dan maar gewoon googelen. En opvallend genoeg vind je via Google wel héél makkelijk een advertentie voor een aap. Wanneer je zoekt op 'kapucijnaap kopen' is het tweede resultaat een advertentie op Amaaiamaai.nl met "Topkwaliteit baby-kapucijnapen" en is het derde resultaat een bericht op Tweedehands-gigant.nl, waarin "Marvelous kapucijnapen" te koop worden aangeboden. Direct valt op hoeveel taal- en spelfouten er in de (korte) advertenties staan.

Ook zien we dat plaatsnamen en telefoonnummers niet kloppen. Ook in het geval van Carey, die op Amaaiamaai.nl de "schattige kapucijnapen" aanbiedt. Ze zou volgens de advertentie in Bergeijk te Flevoland wonen. Maar er is geen Bergeijk in de provincie Flevoland, wel in Noord-Brabant. En het nummer bij de advertentie is geen kloppend Nederlands nummer: het nummer heeft elf in plaats van tien cijfers. Telefonisch contact is niet mogelijk.

De advertentie waar NU.nl op reageerde, die uiteindelijk - net als vele andere advertenties voor apen - nep bleek te zijn. (Foto: screenshot)

We reageren toch maar op een aantal advertenties en krijgen op één bericht een reactie. Ene Svenja uit Kameroen kan voor 250 euro een kapucijnaapje laten bezorgen, zo mailt ze. Het aapje heet Broxy, is dertien weken oud en is "erg dapper, goed gesocialiseerd en huis gebroken". Ja, lees die zin nog maar eens.

De aan de mail toegevoegde foto's blijken al sinds 2010 online te staan. Deze 'Broxy' van dertien weken oud bestaat dus niet of is op z'n minst al veel ouder. De andere op het 'gewone' internet vindbare advertenties lijken ook allemaal nep te zijn. De foto's van de aapjes worden al jarenlang wereldwijd gebruikt voor soortgelijke advertenties.

Mail met extra foto's van de mannelijke kapucijnaap 'Broxy'. De foto's blijken al jaren op het internet te staan. (Foto: screenshot)

Stichting AAP kreeg recent amper Nederlandse apen aangeboden

Zijn er überhaupt wel Nederlandse particulieren die apen kopen? Stichting AAP, die in de jaren zestig is begonnen met de opvang van apen van mensen die er genoeg van hadden, krijgt ze in elk geval de laatste jaren nog amper door particulieren aangeboden. "Apen zijn al zo lang verboden in Nederland dat de meeste mensen gelukkig weten dat ze geen huisdieren zijn", reageert de stichting.

Maar tussen 2015 en 2019 werden nog wel twee witoorpenseelapen, een kapucijnaap, een gibbon, een ringstaartmaki en een andere aap (onduidelijk om welke soort het gaat) van Nederlandse particulieren aan het opvangcentrum aangeboden. Deze apen zijn in beslag genomen door autoriteiten of zijn door mensen zelf naar Stichting AAP gebracht.

In totaal vangt Stichting AAP veel meer apen op, omdat de organisatie ook apen uit de rest van de EU binnenkrijgt.

Terug naar de mailconversatie met Svenja uit Kameroen, de personalia waar zeer waarschijnlijk een oplichter achter schuilt. We besluiten haar toch nog even bellen om 100 procent zeker te zijn, maar ook haar nummer telt elf cijfers. En de e-mail waarin we om haar correcte nummer vragen, wordt niet beantwoord. Onze zoektocht naar een aapje loopt dood.

Witoorpenseelaap (Foto: Getty Images)