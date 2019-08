A$AP Rocky is verdachte in een mishandelingszaak in Zweden en hoorde deze week dat hij de uitspraak van zijn proces thuis mag afwachten. Woensdag hoort de dertigjarige Amerikaanse rapper of de arrestatie zal leiden tot een gevangenisstraf. Maar wie is deze rapper, waarmee zelfs de Amerikaanse president zich bemoeit, eigenlijk? "A$AP Rocky neemt je gewoon mee naar een andere wereld."

Rakim Athelaston Mayers wordt op 3 oktober 1988 geboren in de New Yorkse wijk Harlem. Nadat zijn vader wegens drugsdelicten naar de gevangenis moet, verblijft hij samen met zijn familie in opvangcentra. Om rond te komen besluit hij drugs te verhandelen, totdat zijn broer vermoord wordt. Mayers, die op dat moment al jarenlang rapt, besluit zich vanaf dat moment alleen nog maar op de moderne dichtkunst toe te leggen.

In 2007 treedt hij toe tot het collectief A$AP Mob, wier leden zich bezighouden met verschillende creatieve uitingen, zoals rap, mode en audiovisuele kunst. Vier jaar later debuteert Mayers als A$AP Rocky (het voorvoegsel refereert aan de groep, net als bij collega-rapper A$AP Ferg) met zijn eerste mixtape Live. Love. A$AP.

Peso, een van de nummers op die mixtape, wordt veelvuldig gedraaid door het New Yorkse radiostation Hot 97 en zorgt daarmee voor de doorbraak van de artiest. Zijn eerste studioalbum Long. Live. A$AP wordt in januari 2013 door RCA uitgebracht en bereikt de eerste plaats in verschillende Amerikaanse hitlijsten. Binnen een mum van tijd wordt hij wereldwijd een van de populairste rappers.

"Ik vond het heel verfrissend wat hij deed. Ik ben een A$AP-fan", zegt de 37-jarige rapper Sticks van de Zwolse hiphopformatie Opgezwolle in gesprek met NU.nl.

"Tekstueel was ik er niet heel erg van onder de indruk, maar hij is een vergaarbak van invloeden. Bijvoorbeeld van Bone Thugs-n-Harmony (legendarische rapformatie uit Ohio, die vooral in de jaren negentig grote successen kende, red.). Kijk, iedere artiest laat zich beïnvloeden. Maar het gaat erom dat je daarmee iets nieuws laat ontstaan. Anders ben je slechts aan het kopiëren. A$AP Rocky had direct een goede, eigen mix. Je kan horen waar hij de mosterd vandaan haalt, maar de sauce die hij er zelf overheen heeft gegooid is gewoon te gek."

'Je neemt hem direct serieus'

De talentvolle Nederlandse hiphopproducent Roselilah (22), die onder anderen samenwerkte met de populaire Amerikaanse rapper 21 Savage, bewondert vooral de techniek van A$AP Rocky: "Hij is niet iemand die gewoon maar aan één stuk door rapt en altijd de meest voor de hand liggende woorden op elkaar laat rijmen. Hij lijkt zijn woorden juist altijd heel goed af te wegen. Daarnaast hanteert hij niet bepaald een wild stemgeluid. Hij rapt vrij rustig, maar toch neem je hem direct serieus."

Arrestatie in Zweden A$AP Rocky werd begin juli in Zweden gearresteerd nadat er videobeelden opdoken waarop te zien is dat hij een negentienjarige man slaat en schopt.

Het incident vond op 30 juni plaats in Stockholm.

De rapper was in de stad omdat hij zou optreden op een Zweeds festival.

"A$AP Rocky nam me op die eerste mixtape en in die video’s meteen mee naar een soort Harlem World", zegt Sticks. "Je kon gewoon horen en zien hoe hij en zijn vrienden leefden, dat was echt tof. Zo ontzettend stijlvol. Ik denk dat Purple Swag mijn favoriete nummer is, maar ik luister veel liever naar een volledig album van hem. Als je dat aanzet, kun je het gewoon door laten spelen en die wereld betreden. Dat staat heel erg haaks op de manier waarop we nu onze favoriete nummers van verschillende artiesten via een streamingdienst in een lijstje zetten en afspelen."

A$AP Rocky adapteerde de zogeheten chopped and screwed-hiphop, een stijl die vooral in zuidelijke staten als Texas al decennia populair is. De variant kenmerkt zich door een vrij trage hiphopbeat en melodielijnen die door manipulatie vaak wat scheller klinken en echoën. De muziek klinkt daarnaast soms enigszins gedempt, alsof je als luisteraar in verdoofde staat verkeert. Ook zijn stem wordt af en toe aangepast of in bewerkte vorm gedupliceerd.

Roselilah laat weten dat ze die vocalen destijds als een bijzondere innovatie binnen hiphop ervoer: "Op sommige nummers op zijn mixtape en zijn eerste album wordt de toonhoogte van zijn stem kunstmatig laag gehouden. Daarmee ontstaat er een soort 'grimey' stemming, dat vond ik heel hard”, laat Roselilah weten.

"Bijna niemand deed dat destijds. Zulke dingen gebeuren vaak gewoon spontaan tijdens een creatieve studiosessie."

'Als je een bepaald level bereikt, kun je alles maken'

Maar A$AP Rocky is niet alleen een gevestigde naam geworden door oude invloeden en bestaande genres te adapteren en in een nieuwe vorm te gieten. Wie wil begrijpen waarom de rapper wereldwijd op de grootste festivals en in volle concertzalen staat, kan het beste even op Google Images de zoekterm 'Asap Rocky Fashion' intoetsen.

De artiest zorgt aan het begin van zijn carrière voor enkele scheve gezichten in de masculiene hiphopwereld, door bijvoorbeeld strakke spijkerbroeken te combineren met tuniekachtige shirts. Een stijl die in 2019 bij conventionele kledingwinkels als H&M en Zara tot de basics behoort. Zijn voortschrijdend mode-inzicht zorgt er onder meer voor dat hij wordt ingehuurd als model door het Franse modehuis Dior.

"Hij liep voorop met kleding van ontwerpers als Raf Simons en Rick Owens", zegt Sticks. "Ik hoorde daar niemand over, tot hij erover begon te rappen. Hij ziet er altijd zo stylish uit. Een hele generatie rappers is zich naar zijn voorbeeld gaan kleden. Ik niet trouwens. Ik ben wat dat betreft heel eigenwijs."

"Toen iedereen nog met Gucci en Louis Vuitton rondliep, droeg hij die nieuwe merken. Hij heeft sommige designers eigenhandig beroemd gemaakt. Zijn kledingstijl was op dat moment best gewaagd. Maar als je jezelf eenmaal hebt neergezet en je muziek goed is, kun je dragen wat je wil. Kijk naar Young Thug, die draagt jurken. Als je een bepaald level bereikt heb, kun je alles maken."

A$AP Rocky voorafgaand aan een modeshow van Dior

Wel of niet op Lowlands?

Na onder meer een reeks tweets van Donald Trump is A$AP Rocky begin augustus teruggekomen in Los Angeles. Hij hoeft op 14 augustus niet aanwezig te zijn bij de uitspraak in de zaak, die schriftelijk wordt gedaan.



De artiest heeft op 18 augustus een optreden op Lowlands in de planning staan, maar het is nog onduidelijk of dat doorgaat en in de nieuwste mode het podium betreedt. Lowlands heeft niet gereageerd op diverse verzoeken van NU.nl.