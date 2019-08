Fotograferen met een rolletje zorgde vroeger dat je beter nadacht over wat je vastlegde. Die barricade is er nu niet meer. Maar hoe houd je de digitale foto's georganiseerd en raak je geen plaatjes meer kwijt? NU.nl geeft een aantal tips.

Je hoeft op vakantie geen grote, analoge fotocamera meer mee te nemen, maar je kunt de reis simpelweg vastleggen met je telefoon. Het is een stuk minder gedoe en het resultaat is vaak goed genoeg om alles nog eens terug te kijken. Maar waar de foto's vroeger werden ontwikkeld en in een boek werden geplakt, belanden ze nu waarschijnlijk op een chaotische hoop in het digitale fotomapje.

Hierdoor komen waardevolle foto's tussen troep te staan, zoals screenshots en grappige internetplaatjes, waardoor je er nooit meer naar kijkt. Omdat er nu geen fotorolletjes meer ontwikkeld hoeven te worden, is de drempel om overal foto's van te maken verlaagd.

Hieronder vind je tips hoe je waardevolle foto's bewaart en organiseert, zodat je ze niet meer uit het oog verliest.

Laat de foto's-app het werk doen

Zowel op iOS als op Android is de foto's-app een goede manier om foto's te organiseren of te filteren. Dat kan op verschillende manieren.

Google Foto's en de Foto's-app van Apple verzamelen foto's bijvoorbeeld op basis van locatie. Zo kun je op een wereldkaart naar een bepaalde plek vegen om de foto's die daar zijn genomen te bekijken. Ben je op vakantie geweest of wil je juist foto's uit je woonplaats zien, dan maak je hier gebruik van.

Ook bieden deze foto-apps de mogelijkheid om op basis van personen te zoeken. Hierbij worden automatisch foto's opgedeeld in een mapje. Een algoritme bekijkt welke gezichten in je archief op elkaar lijken en zet overeenkomsten bij elkaar. Zo vind je foto's van vrienden en familie snel terug.

Verder maken Google en Apple gebruik van kunstmatige intelligentie om een indeling te maken van je gemaakte foto's. Via de zoekfunctie kun je bijvoorbeeld zoeken naar 'concerten' of 'zonsondergang' om te zien welke foto's hier volgens het algoritme aan voldoen.

Foto-apps de mogelijkheid om op basis van personen te zoeken. Hierbij worden automatisch foto's opgedeeld in een mapje. (Foto: Google)

Zelf mapjes maken

Houd je liever zelf in de hand hoe je je foto's indeelt, dan moet je zelf selecties maken. Dit kost tijd en discipline. Houd bijvoorbeeld eens in de week vrij om foto's van de afgelopen dagen te verwerken.

Je kunt bijvoorbeeld mapjes maken om bepaalde onderwerpen of gebeurtenissen op te slaan. Op die manier hoef je de ruis (onbelangrijke plaatjes) niet per se uit de foto's-app te verwijderen, maar bewaar je de echt belangrijke foto's daarnaast.

Laat je foto's afdrukken in een fotoboek

Foto's fysiek bewaren kan ervoor zorgen dat ze minder snel vergeten worden. En een fotoalbum blader je mogelijk eerder nog eens door om herinneringen op te halen dan dat je door een eindeloze stroom aan foto's in de app veegt. Hecht je hier waarde aan, dan zijn er apps waarmee je zelf een fotoboek kan samenstellen.

Cewe

Cewe is een handige app om digitaal fotoalbums samen te stellen. Je voegt zelf de foto's toe die je wil laten afdrukken en de app maakt er een ontwerp bij. De app biedt de mogelijkheid om zelf het soort papier en de kaft uit te kiezen.

Download Cewe voor iOS of Android.

Albelli

Albelli is eveneens een bekende fotoboekmaker. Ook met deze app selecteer je de afbeeldingen en kies je zelf het soort boek en papier. Het is ook mogelijk om foto's uit te snijden, te verplaatsen en er teksten aan toe te voegen.

Download Albelli voor iOS of Android.

Overigens bestaan er ook andere oplossingen om direct een foto uit te printen. Zo bestaan er kleine printers om direct foto's van de smartphone af te drukken en is er zoiets als Prynt: een case voor telefoons om plaatjes als polaroid af te drukken.

Prynt is een case voor telefoons om plaatjes als polaroid af te drukken. (Foto: Prynt)

Resolutie en megapixels bij afdrukken

Bij het afdrukken van foto's is het van belang om naar de verhouding te kijken. Is de bladzijde vierkant, dan moet je een stukje van een rechthoekige foto afsnijden of witruimte overlaten om hem te laten passen.

Het aantal pixels van een foto bepaalt het formaat waarop je de afbeelding kan printen. Dat kan per telefoon verschillen. Meer pixels staat gelijk aan een scherpere afbeelding op een groter formaat.

De meeste (recente) smartphonecamera's maken foto's van zo'n 12 megapixels. Dit kun je zonder problemen op normaal fotoformaat (van 10 bij 15 centimeter) afdrukken. Ook op A4 kan dat prima, maar bij afmetingen van bijvoorbeeld 60 bij 85 centimeter verliezen beelden sneller details.

Fotograferen zoals vroeger

Het gevoel van fotograferen, wachten tot het rolletje is ontwikkeld en daarna verrast worden door het resultaat, is tegenwoordig nauwelijks meer aanwezig. De foto is direct te bekijken op de telefoon.

Wil je dat ouderwetse gevoel toch terug, dan zijn daar apps voor. Gudak probeert de wegwerpcamera na te bootsen op de smartphone. Je krijgt een 'fotorolletje' waar 24 foto's op passen. Ben je erdoorheen, dan moet je een uur wachten tot het nieuwe rolletje is geplaatst.

Ook kun je foto's niet direct bekijken. Het kost drie dagen om een foto te laten ontwikkelen. Het resultaat staat dus niet direct na afdrukken in de foto's-app. Gudak voegt er zelf een 'klassiek' filter aan toe, om het effect van een ouderwetse wegwerpcamera na te bootsen.

Download Gudak voor iOS (1,09 euro) en Android (0,89 euro).

Gudak probeert de wegwerpcamera na te bootsen op de smartphone. (Foto: Gudak)

Koop een digitaal fotolijstje

Kiekjes hoeven niet te worden uitgeprint om ze in een fotolijstje te stoppen. Digitale lijsten bestaan al jaren. Dit zijn displays in een frame, zodat ze er als een normaal lijstje uitzien. Op het scherm tonen ze de afbeeldingen die met een smartphone zijn gemaakt.

Een digitale lijst wordt doorgaans op een vaste plek weggezet en gebruikt om steeds een nieuwe foto uit het archief te tonen. Op die manier komen zelfgekozen opgeslagen momenten regelmatig voorbij.

De lijsten zijn er in verschillende vormen en maten en in verschillende prijsklassen. Soms werken de apparaten met een USB-stick of een SD-kaartje, zodat de foto's daar eerst opgezet moeten worden. Er zijn ook versies die werken met wifi, zodat afbeeldingen bijvoorbeeld vanuit een fotodienst als Instagram of Flickr ingeladen kunnen worden.