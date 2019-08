Davina Michelle oogstte twee jaar geleden wereldwijd lof met haar cover van Pinks nummer What About Us, met als hoogtepunt een compliment van Pink zelf. Zondag staat de zangeres in het voorprogramma van Pink op het Malieveld. Welke BN'ers werden nog meer de hemel in geprezen door internationale beroemdheden en wat betekende dat voor hun carrière?

Pink over Davina Michelle: 'Beter dan ik ooit zou klinken'

"Dag mensen, ik hoop dat jullie genieten van mijn cover van What About Us. Als dat zo is: like en deel de video en abonneer je op mijn kanaal om mij op weg te helpen", schrijft Davina Michelle in augustus 2017 onder haar YouTube-video. Het nummer, dat inmiddels ruim 14,5 miljoen keer beluisterd is op YouTube, komt uiteindelijk ook bij Pink zelf terecht.

"Holy shit, dit klinkt beter dan ik ooit zou kunnen klinken", reageert de Amerikaanse in een video waarin ze naar fans luistert die haar nummers coveren. "Nu weet ik hoe het eigenlijk zou moeten klinken. Brengt zij al platen uit? Nee? Dan moet dat heel snel veranderen."

En dat laatste gebeurt ook. De zangeres scoorde vorig jaar een grote hit met het nummer Duurt te lang, dat door Glen Faria werd geschreven en eerder door hem werd uitgebracht. Ook het eerste eigen nummer van Davina Michelle, Skyward, is een succes. Binnen twee maanden tijd wordt het nummer zes miljoen keer beluisterd op Spotify.

Vooralsnog gaat de carrière van de 23-jarige Davina Michelle ook skyward. In juni stond de zangeres vijf keer als gastartiest bij Marco Borsato in De Kuip en trad ze op tijdens Pinkpop. In het najaar staat een clubtour in Nederland gepland.

Justin Timberlake ontdekt Esmee Denters

Ook Esmée Denters (30) wordt ontdekt door een buitenlandse ster. De zangeres begint eind 2006 met het uploaden van video's waarin ze bekende artiesten covert, onder wie Beyoncé, Natasha Bedingfield en Justin Timberlake. Haar video's worden een paar miljoen keer bekeken, wat heel veel is voor die tijd.

Als Timberlake de video's onder ogen krijgt, laat hij iemand alle families met de achternaam Denters in Denters' omgeving bellen tot hij haar te pakken heeft. Hij biedt haar een platencontract aan en laat haar naar Los Angeles komen. "Alles werd geregeld", vertelde Denters vorig jaar in Het Parool. "Vervoer, hotels, de studio. Alles."

Een tijdje gaat het Denters voor de wind: ze mag optreden in het voorprogramma van Timberlake en neemt een plaat met hem op en rekent Justin Bieber tot haar grootste fans. Maar dan volgt er plotseling radiostilte. "Mijn wereld stortte in. Het label zag het kennelijk niet meer zitten met mij. Ik weet nog steeds niet waarom. Het is me ook nooit verteld. Ik wilde graag nieuwe nummers opnemen. Zij niet."

Denters woont inmiddels alweer jaren in Engeland en maakt nog steeds muziek, maar wist tot nu toe geen hits meer te scoren. Een paar jaar geleden deed ze mee aan de Britse versie van The Voice, maar daar strandde ze in de derde ronde.

Will.i.am 'hypet' Eva Simons

"Het gaat super, supergoed", vertelt Simons eind 2012 aan De Telegraaf. "Het is zó tof, zó geweldig allemaal! Niet te geloven."

De zangeres (35) is dan in Nederland al bekend dankzij haar deelname aan muziekprogramma Popstars - The Rivals, waardoor ze in meidengroep Raffish belandt. Na een paar jaar gaat ze solo verder omdat ze liever housemuziek wil maken in plaats van popmuziek.

Simons beleeft in 2009 haar internationale doorbraak met Silly Boy, dat uitlekt op YouTube en waarvan mensen ten onrechte dachten dat het een samenwerking was tussen Lady Gaga en Rihanna. "Dat was natuurlijk een bizarre situatie", aldus Simons in De Telegraaf. "Sommige mensen denken dat het een marketingstunt was, maar dat had ik nooit zo goed kunnen bedenken."

Simons' eerste echte housenummer Take over Control, een samenwerking met Afrojack, zorgt ervoor dat ze met will.i.am in contact komt. "Ik was helemaal verbluft. Natuurlijk wilde ik dat. Ik ben enorm fan van hem. Hij is ook niet te beroerd je te hypen als hij je goed vindt." De zangeres staat onder meer in het voorprogramma van LMFAO en Beyoncé en treedt op bij festivals.

Vorig jaar vertelde ze in de podcast Real Talk van FunX-dj Fernando Halman echter over een heel andere kant van haar carrière. Zo weigerden de labels waaraan Simons verbonden was nieuwe muziek uit te brengen ondanks haar hits. "Ik had nummers liggen met Angello en Avicii, maar ze hoorden geen tweede Take over Control en wilden niks uitbrengen. Toen ging ik echt aan mezelf twijfelen."

Ook het nummer This is Love, dat Simons maakte met will.i.am, veranderde niets aan de situatie. "Ik heb daar echt schade door opgelopen. Je gaat echt aan jezelf twijfelen. Nog steeds. Ik had wel al die platen uit, maar ik denk soms echt: wat is goed, wat is niet goed? Het is heel frustrerend."

Natalie La Rose breekt door in de Verenigde Staten

De Amsterdamse Natalie La Rose (31) is begin twintig als ze besluit naar de Verenigde Staten te verhuizen om te kijken of ze daar een muziekcarrière van de grond kan krijgen. Op een feestje loopt ze Flo Rida tegen het lijf. "Ik ben Natalie La Rose en wij gaan met elkaar werken", zegt ze tegen de rapper.

"Blijkbaar was Flo Rida onder de indruk van mijn lef, want hij vroeg me mee op tournee", vertelt La Rose in 2015 aan Het Parool. Hij biedt haar ook een contract aan, maar daar zegt ze in eerste instantie nee tegen. "Ik was samen met een vriendin naar Amerika vertrokken om het te gaan maken als duo. Ik wilde dat hij ons allebei zou laten tekenen, anders hoefde het voor mij niet." Later tekent ze alsnog.

In 2015 brengt ze het nummer Somebody uit, dat het tot de tiende plek van de Billboard Hot 100 schopt en de tweede plek van de Britse hitlijst. In Nederland bereikt het nummer de twaalfde plek van de Single Top 100. De laatste jaren is het echter stil rond La Rose.

Martin Garrix bevriend met Dua Lipa en Justin Bieber

Even leek het of Dua Lipa en Martin Garrix een stel waren, maar het management van de Nederlandse dj verzekerde de buitenwereld dat ze slechts vrienden waren. Dua Lipa sprak lovend over Garrix nadat de twee samen het nummer Scared to be Lonely opnamen. "Het was heel leuk om met hem te werken", vertelde de zangeres in RTL Late Night. "Hij is een leuke jongen, die altijd hard werkt en veel talent heeft."

Hoewel hij al op zeer jonge leeftijd succesvol is en geprezen wordt, heeft hij die successen niet te danken aan buitenlandse hulp. Als Garrix vijftien is, maakt hij al een remix voor Christina Aguilera en op zijn zestiende tekent hij een platencontract bij Spinnin' Records. Zijn debuutsingle Animals wordt een wereldwijde hit en hij krijgt samenwerkingen met onder anderen Afrojack, Usher en Avicii. Ook raakt de jonge dj bevriend met Justin Bieber. De twee gaan in 2017 met elkaar op tournee en zoeken elkaar ook regelmatig privé op. Inmiddels lijkt hun vriendschap bekoeld, maar de ster van Garrix is nog altijd rijzende.