NUweekend Van vissersdorp naar frikandel aan de costa: Massatoerisme in vier stappen 156 x gedeeld De Hollandse Slagerij, de Buurtsuper en Café 't Jordaantje; Benidorm is zó op buitenlandse toeristen gericht dat de plaats voor Nederlanders bijna net zo vertrouwd is als Scheveningen. Welke fases ondergaat een gehucht op weg naar massatoerisme?