Het aantal televisieprogramma's van 'vroeger' dat een comeback maakt is bijna niet bij te houden. Deze week werd bekend dat Man Bijt Hond op SBS in een nieuw jasje wordt gestoken en binnenkort kunnen we ook weer nostalgische gevoelens oproepen dankzij de terugkeer van Het Spijt Me en Lingo. Heeft de kijker wel behoefte aan deze antieke formules?

"De Babbelbox is dol op kunst en vraagt: Wanneer stond u voor lul?" Deze zin, of een variant erop, schalde zestien jaar lang rond 19.00 uur door de Nederlandse huiskamers.

Over niet al te lange tijd keert de befaamde stem van voice-over Michael Abspoel terug, nu SBS heeft aangekondigd dat Man Bijt Hond gaat terugkomen. Samen met Lingo zal het programma in het najaar een vast onderdeel gaan vormen in de vooravond van SBS. Mogelijk keert ook Hart in Aktie terug met Wendy van Dijk, die in het programma van 2000 tot 2006 problemen oploste.

RTL gaat het wederom proberen met Het Spijt Me, dat net als in de jaren negentig wordt gepresenteerd door Caroline Tensen. Ook zijn er geruchten in de mediawereld dat de dierenquiz Waku Waku nieuw leven wordt ingeblazen en over realityshow Big Brother klinken dezelfde geluiden.

Zit de kijker wel op al deze formats te wachten? Gudo Tienhooven, mediakenner van het AD, twijfelt. "De programma's zijn niet voor niets destijds verdwenen van de publieke omroep; ze trokken minder publiek. Waarom zou je dat nu makkelijk op kunnen schroeven? Ik vind het een gok."

'Netflix-tijdperk zorgt voor terugkeer oude formats'

Rob Goossens, mediajournalist bij De Telegraaf, beaamt dat deze beproefde formats niet ineens voor een miljoenenpubliek zullen zorgen, maar denkt dat dit ook niet de intentie is.

"Kijkers hebben zoveel keuze dat het geduld voor nieuwe programma's minimaal is. De ideeën zijn er wel, maar worden niet door de kijker gepruimd. Zo komen de zenders terecht bij oude concepten die dat positieve gevoel in de huiskamers jaren geleden al hebben opgebouwd. Dan hoeft Man Bijt Hond echt niet elke avond bovenaan in de kijkcijferlijstjes te staan."

“Als je weer Lingo gaat maken, dan schreeuw je bijna van de daken dat je niet meer op zoek bent naar jongere kijkers” Mediakenner Gudo Tienhooven

Tienhooven denkt dat "het Netflix-tijdperk" een van de redenen is dat er nu zo veel programma's terugkeren. "De jongere kijker is verschoven van lineaire televisie naar non-lineair. De oudere kijkers moet je gekluisterd houden met titels die ze al kennen."

Dat wordt dus geprobeerd met onder meer Lingo. "Als je weer Lingo gaat maken, dan schreeuw je bijna van de daken dat je niet meer op zoek bent naar jongere kijkers en dat de oudere kijkers eindelijk welkom zijn", vindt Tienhooven.

"SBS moet van het verst komen", voegt Goossens toe. "Ze hebben veel ontwikkeld, maar de meeste programma's zijn als dode vogeltjes uit de lucht gevallen. Daarom wordt er teruggegrepen naar bekende concepten, in de hoop dat kijkers blijven hangen en het programma dat daarna wordt uitgezonden het voordeel van de twijfel geven."

Ook Weekend Miljonairs, met Robert ten Brink, keerde dit jaar terug op televisie. (Foto: RTL)

Volgens Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa, is de zender "continu op zoek naar echte en herkenbare verhalen" om zo dicht bij de kijkers te staan. "We denken met het terugbrengen van Lingo en Man Bijt Hond programma's te maken die de verbinding met onze kijkers zoeken en soms zelfs letterlijk bij ze thuis komen."

Louwerens erkent dat retro-tv de laatste tijd aan populariteit wint. "Dat is gedeeltelijk een hang naar nostalgie, maar ook een teken dat sommige programma's zich als echte klassiekers hebben bewezen."

'Het is makkelijker varen op bewezen succes'

Het is zeker niet de eerste keer dat befaamde formats in een nieuw jasje worden gestoken. Zo waren er op RTL nieuwe reeksen te zien van Weekend Miljonairs en De Zwakste Schakel en maakte SBS eerder een nieuwe versie van de spelshow Rad van Fortuin. "Dat werd geen succes", zegt Tienhooven. "Daarom twijfel ik ook of het verstandig is dat Lingo terugkomt."

"Qua look and feel hebben we alles wat opgefrist, maar zonder te veel fratsen", zegt Jasper Hoogendoorn, hoofd creatie bij Lingo-producent IDTV, die tevens betrokken was bij het origineel. "Wel hebben we leuke elementjes toegevoegd die ervoor zorgen dat de kijker nog beter en actiever mee kan spelen."

Is het belangrijk om een format in de hernieuwde versie flink op te poetsen? Tienhooven adviseert de makers om dat niet te doen. "Het oudere publiek verheugt zich er juist op om de programma's van toen weer te zien, die gaan voor de nostalgie en gaan piepen als er te veel aan wordt veranderd."

'Linda en Chantal zijn de uitzonderingen'

De mediakenners benadrukken allebei dat het weinig uitmaakt wie het gezicht is van een terugkerend programma, maar Goossens stelt wel dat er twee uitzonderingen zijn op de regel. "Niets is zo belangrijk als een kanon op een programma zetten en dat zijn er maar twee in entertainmentland: Linda de Mol en Chantal Janzen. Daarom denk ik dat de Ik hou van Holland- kijker moeiteloos meegaat naar SBS."

Tienhooven vraagt zich echter af of Ik hou van Holland - dat vanaf september voor het eerst in drie jaar terugkeert en debuteert op SBS - weer net zo'n kijkcijfersucces wordt. "Mensen zijn gewoontedieren. Die zappen niet rond tot ze het leukste tegenkomen en daar blijven hangen. Als mensen gewend zijn om RTL4 te kijken, dan blijven ze dat ook doen."

Linda de Mol wordt gezien als een kanon in entertainmentland. (Foto: RTL)

'Probleem-tv vindt men fijn'

De terugkeer van Het Spijt Me schat Tienhooven succesvoller in. "Programma's waarin problemen worden opgelost van echte mensen doen het goed op tv. Kijk maar naar Het Familiediner. Dat soort tv vinden we blijkbaar fijn. Het Spijt Me past goed bij het profiel van RTL, dat naast amusement ook maatschappelijk getinte programma's wil maken."

Ook Man Bijt Hond ziet Tienhooven wel slagen. "Hetzelfde team van makers wordt ook weer bij de nieuwe versie betrokken. Afgezien van misschien een iets hoger tempo, gaan we echt hetzelfde zien. Het past ergens ook wel bij SBS: verhalen van echte, gewone mensen."