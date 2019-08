Ben je het publiek vast lekker aan het maken, of vertel je per ongeluk te veel? Trailers maken is een vak apart. Hobbs & Shaw, spin-off van de populaire Fast & Furious-reeks, bracht in aanloop naar de release verschillende filmaankondigingen uit. "Tegenwoordig wil iedereen de beste stukjes van tevoren zien."

"Een goede trailer moet een soort belofte zijn", vertelt Noordzij, die onder meer de trailers van Tonio en Bon Bini Holland 2 monteerde. Producenten en distributeurs schakelen hem als specialist in om een film goed in de markt te kunnen zetten. "Je moet het gevoel krijgen dat er nog veel meer speelt dan dat je in de trailer te zien krijgt."

Bij grote films wordt er daarom vaak ook een kortere teasertrailer gemaakt, die vroeger verschijnt en nog weinig prijsgeeft. "Een goed voorbeeld daarvan vind ik de teaser van The Revenant", vertelt Noordzij over de Oscarwinnende film over een pelsjager (Leonardo DiCaprio) die wildernis doorkruist om de moordenaar van zijn zoon te vinden. "Gemonteerd op het ritme van de ademhaling van Leonardo DiCaprio. Heel bijzonder."

Noordzij weet intussen ook dat een uitgebreidere versie zo'n sfeer kapot kan maken. "Een paar maanden later kwam de officiële trailer van The Revenant uit en die straalde veel meer het idee van een normale wraakfilm uit. Dan wordt een film meteen een stuk minder interessant. Teasers vind ik meestal dan ook prikkelender dan trailers."

Te veel plotpunten in een trailer

Noordzij legt uit dat je als trailermaker uit moet kijken als het filmverhaal in een aankondiging wordt verwerkt. "Een trailer kan te veel plotpunten bevatten. Na afloop vraag je je dan af wat er in hemelsnaam nog overblijft voor de volledige film."

In het geval van Hobbs & Shaw verschenen er meerdere trailers, zoals vaker bij grote Hollywoodproducties. De eerste, die begin februari werd uitgebracht, was volgens Noordzij de beste. "Dit was een lange introductie van de hoofdkarakters en de bad guy, met humor en leuke muziek zonder dat je verder iets weet over het verloop van het verhaal, maar zodat je wel een goed idee krijgt van wat voor soort film dit is."

De tweede trailer, in april uitgebracht, gooit volgens Noordzij echter roet in het eten. "Hier hoef ik niet meer naartoe. Ritmisch zit hij goed in elkaar en hij is best grappig, maar er zitten te veel plotpunten in, met lange scènes. Daarnaast legt de dialoog te veel uit, waardoor je het gevoel krijgt dat je alles al hebt gezien."

Verschil tussen Marvel-universum en Fast & Furious-reeks

Idris Elba, die in Hobbs & Shaw te zien is als schurk Brixton, legt in gesprek met NU.nl uit dat de film meer te bieden heeft dan wat de aankondigingen laten zien. "Het lijkt misschien alsof alle geweldige scènes al in de trailer zitten, maar deze film heeft heel veel moois buiten de actie. De chemie, de verhaallijn. Mensen vinden het fijn om daarin gezogen te worden. En tegenwoordig wil iedereen nou eenmaal de beste stukjes van tevoren kunnen zien."

Toch is dat niet altijd het geval bij spektakelfilms. Het Marvel-universum, waar Elba zelf meerdere keren in verscheen als god Heimdall (Thor, The Avengers), geeft in trailers juist weinig tot niets van het verhaal weg. "Maar die films steken ook veel ingewikkelder in elkaar", reageert de 46-jarige acteur. "Als je een losse actiescène te zien krijgt, weet je niet hoe die zich tot de rest van het verhaal verhoudt. Maar als je bij een trailer van het Marvel-universum twee specifieke personages in één scène samen ziet, kun je er al door worden verrast. Dan kan het dus ook al een spoiler worden."

Jason Statham: 'Volledige verhaal is altijd beter dan de trailer'

"Het offer van een trailer is dat je altijd iets moet weggeven", legt Jason Statham uit, die in de nieuwste Fast & Furious-film te zien is als agent Deckard Shaw. "Je wil mensen laten zien wat ze gaan krijgen, ten koste van wat mensen gaan krijgen. Het is natuurlijk ook maar drie minuten aan spectaculair materiaal. Het geheel is altijd beter, omdat je het volle verhaal krijgt."

Trailers worden meestal gemaakt door producenten en distributeurs, in samenwerking met een specialist die niet bij het monteren van de film zelf betrokken is geweest. "Je moet echt met een marketingbril naar het materiaal kijken", legt Noordzij uit. "Je bent iets aan het verkopen in plaats van dat je een film maakt. Bij sommige trailers wordt er daarom ook op aangestuurd om juist meer van het verhaal weg te geven."

De trailerspecialist gaat verder. "Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Nederlander maar twee keer per jaar naar de film gaat. Dan is het dus echt een uitje. Ik kan me voorstellen dat je dan ook graag wil weten waar je aan toe bent. Als je naar een restaurant of pretpark gaat, zoek je ook eerst uit wat er te eten is of welke attracties er zijn."

"Voor arthousefilms zien de trailers er weer anders uit", vertelt Noordzij. "Dat publiek bestaat uit meer geoefende kijkers, die eerder doorhebben wat er gebeurt en juist weinig plotpunten willen zien. Maar voor een commerciële film als Hobbs & Shaw kun je met een trailer dus twijfel wegnemen. Zo geef je kijkers als het ware de garantie dat ze het naar hun zin gaan hebben."