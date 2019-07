De vroeger gebruikelijke zomerpiek in het aantal gedumpte huisdieren bestaat tegenwoordig niet meer, zegt de Dierenbescherming. Toch worden er nog altijd honden, katten en andere huisdieren achtergelaten door hun baasjes als die er niet meer voor kunnen of willen zorgen.

De politie van Nieuwegein kreeg vorig weekend een melding over een gedumpte hond binnen. Op een carpoolplaats langs een oprit naar de snelweg vonden ze een achtergelaten Mechelse herder in een afgesloten hondenbench. Het is onduidelijk wie of waar de eigenaar is en waarom het dier is achtergelaten.

De politie plaatste een foto van de gekooide hond op Facebook en riep gebruikers op zich te melden als iemand de hond herkende. Het bericht leidde tot een storm aan verontwaardigde reacties. Mensen speculeerden dat de hond gedumpt zou zijn door iemand die op vakantie ging.

Achtergelaten dieren worden opgehaald door de Dierenambulance en naar een opvang gebracht. (Foto: AT5)

Geen piek van gedumpte dieren in de zomer

Het idee dat er tijdens de zomervakantie meer huisdieren gedumpt worden dan in andere jaargetijden is erg hardnekkig, zegt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. "Maar in de cijfers van de laatste vijf tot tien jaar zien we dat niet terug", zegt hij. "In onze ervaring worden er gedurende het hele jaar door dieren achtergelaten en is er geen specifieke piek in de zomerperiode."

Nagtegaal legt uit: "Omdat het beeld erg heerst dat er meer huisdieren worden gedumpt in de zomer, is er altijd extra media-aandacht voor in deze periode. Daardoor krijg je het gevoel dat er meer dumpingen zijn. Maar het is echt niet zo dat er in de zomer naast elke boom een vastgebonden hond staat."

"Het is vreselijk wanneer een hond op die manier wordt achtergelaten. Dat doe je gewoon niet", zegt voorzitter Joost de Jongh van Dibevo, de brancheorganisatie voor dierenhandelaren. "Gelukkig zien we zo'n geval als afgelopen week maar heel weinig. Het is niet de standaard."

Betere vakantieopvang voor dieren

Dibevo laat ieder jaar een onderzoek onder 7.500 dierenbezitters uitvoeren. Hieruit blijkt dat het aantal hondenbezitters dat hun viervoeter meeneemt op vakantie is gestegen van 33 procent in 2017 naar 35 procent in 2018. Vorig jaar gingen bijna een half miljoen honden mee op reis.

Voor achterblijvende dieren zijn de opvangmogelijkheden sterk verbeterd, zegt De Jonghe. "Veel mensen vinden het zielig om hun hond naar een pension te brengen, omdat ze denken dat ze daar de hele dag in een betonnen hok achter tralies liggen. Maar je hebt tegenwoordig professionele dierenhotels met grote speelweides. Soms kun je zelfs via een webcam kijken hoe het met je dier gaat."

Huishoudens lijken minder impulsaankopen te doen

Een groot deel van de gedumpte dieren eindigt op straat doordat de eigenaren geen interesse meer in ze hebben, vertelt Niels Dorland van de Dierenbescherming.

"Ouders zien een schildpadje zo groot als een rijksdaalder in een tank zitten met een plastic palmboompje en denken: dat is leuk voor mijn kind. Maar die schildpadden worden flinke jongens, zo groot als een dinerbord. Ze stinken en zitten alleen maar stil. Dan hoeven mensen ze niet meer en belanden ze in de sloot."

De Dierenbescherming voert al jaren campagne tegen impulsaankopen en dat lijkt te werken. Uit het onderzoek van Dibevo komt naar voren dat het totale aantal huishoudens met een gezelschapsdier is afgenomen. Tijdgebrek, de werksituatie en de uitgebreide vereiste verzorging zijn de voornaamste redenen om geen dier te nemen.

Geelwangschildpadjes worden vaak in een impuls aangeschaft als makkelijk huisdier. (Foto: 123RF)

Dier naar asiel brengen is voor veel mensen te duur

Een hond of kat naar het asiel brengen kan zo'n 130 tot 140 euro kosten. De eigenaar betaalt voor inentingen, chipkosten en de sterilisatie die het dier mogelijk nodig heeft. Daar komen nog afstandskosten bovenop. "Dat kan een drempel zijn voor mensen die om financiële redenen van hun dier afstand doen", zegt Lucinda Mol, medewerker van dierenasiel De Dierenstee in het Zuid-Hollandse Numansdorp.

Daarom besloot De Dierenstee als eerste en enige asiel van Nederland de afstandskosten af te schaffen. Inwoners van de Hoeksche Waard hoeven sinds 1 januari 2018 niet meer te betalen voor het binnenbrengen van een dier. "Sindsdien zien we een groei in het aantal opgevangen dieren en worden er minder gedumpte honden binnengebracht", zegt Mol.

Ondanks alle campagnes en verbeterde faciliteiten worden dieren nog altijd achtergelaten. "Vanmorgen kregen we nog een poes binnen die uit een auto werd gezet. De mensen die hem langsbrachten, zagen het gebeuren", zegt ze. "Helaas gebeurt het nog steeds."