Debuteren met een koprol, de eerste Nederlandse podiumplaats, een grote vuurbal in de pits: het debuutseizoen van Jos Verstappen in 1994 was opvallend en enerverend. 25 jaar later blikken we terug op de eerste meters van 'de originele Verstappen' in de Formule 1.

Hockenheim, 31 juli 1994: de race is veertien ronden onderweg als Verstappen in zijn Benetton de pitsstraat in rijdt voor zijn eerste stop. Terwijl de monteurs de banden wisselen, steekt de tankman de brandstofslang in de auto.

Het lijkt een normale stop, tot de benzine in het rond spuit. Verstappen, dan 22, wappert met zijn hand als hij de benzinelucht ruikt. Een fractie van een seconde later staan de auto, de monteurs en de coureur zelf in lichterlaaie. Een vuurbal schiet boven het dak van het pitsgebouw uit. Fans op de hoofdtribune schreeuwen van schrik.

“Ik wilde het niet geloven. In ene vliegt die hele auto in de fik en je zit er maar in en je kunt eigenlijk niks doen. Je wilt er zo snel mogelijk uit. Je raakt in paniek.” Jos Verstappen destijds tegen Veronica.

Hoewel de monteurs zich in eerste instantie ook rot schrikken, is de reflex vervolgens goed. Meerdere brandblussers worden op de brandende Benetton gericht. Marshalls komen met meer blusmiddelen aanrennen en ook de monteurs van Ferrari - een pitbox verder - willen te hulp schieten.

Maar dan is het vuur al uit. Een van de monteurs wappert nog wat vlammen van zijn brandwerende overall, maar het inferno is uiteindelijk van korte duur. Verstappen is dan ook al uit de auto.

“Ik moet zeggen: het team had het heel snel onder controle. Binnen een paar seconden was het vuur gedoofd. Toen stond ik al rechtop in de auto. Maar het zal je je hele leven bijblijven.” Jos Verstappen destijds tegen Veronica

1994, Formule 1-seizoen met een zwarte rand

De pitsbrand in Hockenheim is slechts een van de opvallende momenten in het ronduit chaotische Formule 1-seizoen 1994, dat vooral een zwarte rand krijgt door de dood van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger tijdens de derde race op Imola.

Verder is er een harde titelstrijd tussen de teamgenoot van Verstappen, Michael Schumacher, en Damon Hill van Williams. Die wordt uiteindelijk in de slotrace in Australië beslist als beide coureurs na een aanvaring uitvallen. Schumacher pakt dat seizoen zijn eerste van zeven wereldtitels, hoewel hij in twee races wordt gediskwalificeerd en daarnaast tijdens twee andere Grands Prix voor straf moet toekijken.

Teambaas Flavio Briatore lacht met Jos Verstappen en Michael Schumacher. (Foto: ANP)

Het zijn de omstandigheden waarin het gewilde talent Verstappen zijn debuutjaar beleeft. Dat begint met de openingsrace in Brazilië. Verstappen moet invallen voor JJ Lehto, de Fin die dat jaar eigenlijk de tweede rijder van Benetton is. Als Lethto een nekblessure oploopt in de wintertests, mag de dan net 22 geworden Verstappen op Interlagos rijden.

Dat gaat in de race prima, tot hij in de 34e ronde de achtste plaats van Eddie Irvine probeert af te snoepen. De Noord-Ier wil niet wijken terwijl de twee naast elkaar rijden en ondertussen een achterblijver inhalen. Als de langzaam rijdende Martin Brundle voor het drietal opduikt, gaat het mis. Verstappen gaat met twee wielen op het gras, verliest de controle en wordt over de McLaren van Brundle gelanceerd. Na een salto komt de debuutrace van de Limburger ten einde.

“Irvine kwam naar binnen en dat op een recht stuk waar je bijna 300 kilometer per uur rijdt. Hij is gewoon gek. Je hebt van die coureurs die alleen rechtuit kijken en niet opzij.” Jos Verstappen destijds tegen Veronica

Ook in de tweede race, de Pacific Grand Prix in Japan, zit Verstappen in de Benetton, tot hij in de 55e ronde op koude banden uit de pitsstraat komt en van de baan spint. Een beginnersfout waarvan hij er, zoals elk talent, nog meer maakt dat seizoen.

Jos Verstappen in zijn Benetton B194. (Foto: Getty Images)

Lehto is daarna hersteld, waardoor Verstappen vier races toekijkt. Hij slaat zo onder meer het rampweekend op Imola over. Ook de meer ervaren Lehto staat echter volledig in de schaduw van teamgenoot Schumacher, en de Fin blijkt toch nog last te hebben van zijn nek.

“Ik wilde zo snel als ik kon terugkeren, maar dat was achteraf gezien gewoon een fout. Toen werd ik ook nog van achteren aangereden in Imola. Het was daarna lastig om het mentaal weer op te pakken.” JJ Lehto blikt terug op 1994

Het is voor Verstappen de kans om in een reeks races echt ervaring op te doen met de Benetton. Hij valt meteen op in Frankrijk, maar om de verkeerde reden: in de kwalificatie knalt de Nederlander vol in de pitsmuur, waarbij de teamleiding van McLaren met de schrik vrij komt. Een race later in Groot-Brittannië gaat het beter. Hij kwalificeert zich als tiende en komt als achtste over de streep. In 2019 zou dat goed zijn voor een punt, maar in 1994 krijgen alleen de eerste zes punten.

Speelde Schumacher vals?

Dan volgt de pitsbrand in Duitsland en lijkt het maar niet de goede kant op te willen voor Verstappen. Zeker als hij eerder in het weekend even in de auto van Schumacher rijdt en tot overmaat van ramp van de baan spint; de auto van de kopman, in diens thuisrace. Later zou Verstappen zeggen dat hij er toen achterkwam dat Schumachers auto heel anders was dan die waar de Limburger zelf in reed.

“Er waren elektronische hulpmiddelen. Ze zullen dat nooit toegeven, maar ik ben daarvan overtuigd. Ik heb het later nog eens aan Flavio Briatore gevraagd, die mij naar Benetton had gehaald en daar toen teammanager was. Hij zei: 'Laten we er maar niet over praten.' Dan weet ik genoeg.” Jos Verstappen in 2011 tegen NUsport

Voor Verstappen krijgt zijn debuutjaar na de vuurbal van Duitsland een positieve wending. Hij rijdt tijdens de volgende race in Hongarije op de vierde plaats als de voor hem liggende Brundle stilvalt met een kapotte McLaren en de derde plaats moet afstaan aan de Benetton-coureur.

Enigszins onwennig staat de Limburger voor het eerst op het podium, als eerste Nederlander ooit. Nederland realiseert zich dat het een Formule 1-talent in huis heeft.

“Verstappen wordt hier als derde weergegeven. Hebben wij wat gemist? Of hebben we Brundle gewoon niet gezien? Ik word gek. Daar staat Brundle. Yes!” Commentator Olav Mol tijdens de race

Een race later wordt Verstappen opnieuw derde, alleen mag hij dat niet vieren op het podium. Schumacher is aanvankelijk de winnaar, tot blijkt dat de houten plank onder zijn auto te ver is afgesleten. Hill is de nieuwe winnaar, Verstappen viert zijn tweede succes in twee races. In de drie Grands Prix die hem vervolgens nog restten dat seizoen, pakt hij ook nog een vijfde plaats in Portugal.

Jos Verstappen op het podium in Hongarije, naast Michael Schumacher en Damon Hill. (Foto: Getty Images)



Toch is dat niet genoeg voor teambaas Flavio Briatore. De Italiaan kiest ervoor om in de laatste twee races Johnny Herbert in de tweede auto te zetten. Het is voor Verstappen op dat moment nog niet duidelijk, maar hij zal nooit meer voor Benetton racen.

In 1995 is Herbert de vaste tweede coureur, terwijl de Nederlander het bij het achterhoedeteam Simtek mag proberen. Met de tien punten die hij heeft vergaard, is zijn debuutjaar direct het succesvolste seizoen uit zijn loopbaan.