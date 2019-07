Tegen de achtergrond van de jaren zestig in de Verenigde Staten - met Woodstock en de hippiecultuur - vindt een serie gruwelijke moorden plaats. De agenten houden het bijna niet voor mogelijk, maar een sekte rondom de charismatische, maar gestoorde Charles Manson is ervoor verantwoordelijk. Vijftig jaar later zijn de daden van de 'familie' nog niet vergeten.

De op 12 november 1934 geboren Charles 'Charlie' Manson was geen makkelijke jeugd toebedeeld. Zijn moeder Kathleen Maddox is een tienermoeder en drinkt stevig alcohol. Zijn biologische vader is niet in beeld.

De jongen krijgt de naam van zijn stiefvader, die op zijn beurt ook niet lang blijft plakken bij het gezin.

Het duurt niet lang voordat Manson begint met het uitvoeren van kleine vergrijpen als diefstal. Zelf zegt Manson in een van de vele interviews die hij heeft gegeven dat zijn jeugd bestond uit gevangenissen en strenge kostscholen.

Volgens een artikel van The New York Times ontmoet priester George Powers de jongen, die dan rond de veertien jaar oud is. "Hij leek me vooral heel erg eenzaam, hij had aandacht en liefde nodig", aldus de priester tegen de krant als hij terugblikt op die tijd.

"Een warme en vriendelijke jongen die iedereen om zijn vinger wond."

Charles Manson in zijn jonge jaren. (Foto: Reuters)

Manson blijft jarenlang steken in de misdaad

Eind jaren zestig is er sprake van een keerpunt voor de charismatische delinquent. Hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis en ontmoet Gary Hinman, een muzikant die hem op zijn beurt weer voorstelt aan Beach Boys-lid Dennis Wilson.

Het bandlid zorgt ervoor dat Manson, die in deze periode aan zijn muziek werkt en groot fan is van The Beatles, een muziekproducer ontmoet. Uiteindelijk doet deze producer niets met zijn muziek.

Het is rond deze tijd dat een groep jonge vrouwen hem begint te adoreren om zijn vrije visie en charisma. Er vormt zich een groep rondom hem, die later bekend zal staan als de Manson Family.

Leslie van Houten, Susan Atkins en Patricia Krenwinkel in 1970. (Foto: Reuters)

Groep verhuist naar afgelegen boerderij

Manson krijgt steeds radicalere ideeën over de mensheid en hoe je moet leven en krijgt het voor elkaar dat hij en zijn volgers verhuizen naar de Spahn Ranch, een boerderij ten noorden van Los Angeles.

De 'familie' gebruikt veel en vaak drugs en leeft volgens de flowerpowerregels van vrije liefde en vrije seks. Ze zien Manson als Messias en hij profileert zich steeds meer als een profeet die hen gaat redden. Onder hen zijn Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel en Leslie van Houten.

De man introduceert de jonge, makkelijk te beïnvloeden vrouwen en enkele mannen aan de wereld van de misdaad en laat ze bijvoorbeeld berovingen uitvoeren. De aanklagers zullen later zeggen dat Manson zijn volgers aan het voorbereiden was op een rassenoorlog.

Spahn Ranch, waar de 'Manson-familie' een tijd verbleef. (Foto: Getty)

Hinman wordt gedood door 'leden familie'

Op 27 juli 1969 verandert de Manson-familie. De eerste moord wordt gepleegd. Het slachtoffer is Hinman, eerder nog iemand met wie Manson omging.

Aanklager Vincent Bugliosi schrijft later in zijn boek over Manson genaamd Helter Skelter dat Hinman werd gedood omdat de leider van de 'familie' vond dat ze recht hadden op zijn eigendommen.

Mansons vriend Bobby Beausoleil voert de moord uit, wordt in augustus van dat jaar opgepakt en zit momenteel een levenslange celstraf uit. Atkins is ook aanwezig.

Atkins in de rechtbank tijdens de zaak-Hinman. (Foto: Getty)

De moord op Sharon Tate en aanwezigen in haar huis

Kort na de moord op Hinman, als de politie nog geen idee heeft van Manson en zijn sekte, vinden de moorden plaats die leiden tot een paniekgolf in Los Angeles en ver daarbuiten.

In de zomerse nacht van 8 op 9 augustus 1969 rijden 'familieleden' Tex Watson, Atkins, Kasabian en Krenwinkel op aanwijzing van Manson naar 10050 Cielo Drive. Hier woonde eerst de muziekproducer die niets wilde doen met de muziek van Manson. Nu was het huis echter gehuurd door actrice en model Sharon Tate en haar man Roman Polanski. Laatstgenoemde is voor zijn werk als filmmaker in het buitenland.

Buiten stuit de groep op de achttienjarige Steven Parent, die net naar huis wil gaan na een bezoek aan de opzichter van het terrein. Hij wordt doodgeschoten.

De hoogzwangere Tate heeft meerdere mensen over de vloer: een vriend van haar man Wojciech Frykowski, Abigail Folger en haarstylist Jay Sebring.

Politieagenten bij de woning van Tate. (Foto: Reuters)

Atkins verklaart later uitgebreid over de moorden

De aanwezigen in het huis worden allemaal naar de woonkamer gedirigeerd.

Atkins zal later verklaren dat ze de handen van Frykowski heeft vastgebonden met een handdoek, die hij gemakkelijk afkrijgt.

Het lukt uiteindelijk niemand om te ontkomen aan de volgelingen van Manson. De groep wordt met talloze messteken om het leven gebracht. Met het bloed van Tate wordt op de voordeur 'pig' (varken) geschreven, een verwijzing naar het nummer Piggies van The Beatles.

"Ze smeekte om haar leven en het leven van haar ongeboren kind', zegt Atkins over Tate. "Maar ik voelde niets."

Roman Polanski bij de voordeur van het huis waar zijn echtgenote werd gedood. (Foto: Getty)

Manson boos over 'rommelige' moorden

Een dag later slaat de 'familie' opnieuw toe. Dit keer is Manson er wél bij. Hij zou naar verluidt boos zijn over hoe rommelig de serie moorden van de dag ervoor was verlopen. Ook Leslie van Houten voegt zich bij het gezelschap.

Ze gaan naar het huis van Leno en Rosemary LaBianca. Zij zijn schijnbaar willekeurig gekozen slachtoffers en wonen in een buurt die de groep kent. Manson bindt ze vast en zegt zijn volgelingen dat het echtpaar gedood moet worden.

Weer wordt met bloed op de muur een boodschap achtergelaten. Er staat 'Healter Skelter', wat waarschijnlijk Helter Skelter had moeten zijn naar het liedje van The Beatles. Op de buik van Leno LaBianca is het woord 'war' (oorlog) gekrast.

De sekte wordt opgepakt

Een groot deel van de 'familie' verhuist na de moorden naar Barker Ranch. Hier worden in de periode die volgt onder anderen Manson en de vrouwen opgepakt voor misdrijven als autodiefstal.

De agenten bereiken pas tegen het einde van het jaar een doorbraak als Atkins haar mond voorbijpraat tegen een celgenoot, die vervolgens de politie inschakelt. Kasabian, die het huis van Tate niet was binnengegaan, wordt een kroongetuige in de zaak.

Barker Ranch, de laatste verblijfplaats van de Manson Family. (Foto: Reuters)

Manson en volgelingen krijgen de doodstraf

Er zijn videobeelden van de jonge vrouwen die op weg naar de rechtszaal zingen en ook van een zichtbaar verwarde Manson, die gekke bekken trekt en bij vlagen woedend is. Hij verschijnt met een swastika op zijn voorhoofd en de vrouwen hebben een 'X' tussen hun ogen getekend.

Allen worden veroordeeld tot de dood. Als de doodstraf in Californië wordt afgeschaft, wordt dit omgezet in levenslang.

In de jaren die volgen, verschijnen er interviews met Manson en zijn volgelingen. Soms komt de sekteleider helder over en kan hij bijzonder goed zijn zinnen vormen, andere keren gebruikt hij interviews om schreeuwend iedereen behalve zichzelf de schuld te geven van wat er is gebeurd. En soms slaat hij slechts wartaal uit.

Geen van de vrouwen is - ondanks meerdere verzoeken - voortijdig vrijgelaten. Constant wordt gewezen op de ernst van de misdaden, die de VS nog altijd niet vergeten is. Atkins overlijdt in 2009 in de gevangenis aan een hersentumor.

Manson: 'Ik ben niemand'

De sekteleider, die in november 2017 in de gevangenis is gestorven, heeft nooit een volledige uitleg over de gebeurtenissen gegeven. Over de teksten die in bloed werden achtergelaten, zei hij eens dat hij zijn volgelingen had meegegeven dat ze "een teken moesten aanbrengen, zodat de wereld zou weten dat ze er waren".

Een interviewer vroeg Manson voor de camera zichzelf te beschrijven in één zin. Hierop zei hij: "Niemand, ik ben niemand. Ik ben een zwerver, een schooier, een dakloze, een treinwagon en een kruik met wijn. En een scheermes als je te dicht bij me komt."