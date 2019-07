Net als andere Nederlanders genieten ook Willem-Alexander, Máxima en hun dochters in de zomer van hun welverdiende rust. Waar gaan ze naartoe, wat eten ze en hoe brengen ze hun dagen door? NU.nl vroeg het aan royaltydeskundige Rick Evers.

Op de avond van de jaarlijkse zomerfotosessie, vorige week vrijdag, waren de koffers van de koninklijke familie al ingepakt. "Het busje met bagage stond klaar om ze naar het vliegveld te rijden", vertelt Evers. "Het moet voor hen psychologisch voelen als: dit is het laatste verplichte nummertje voor we vakantie kunnen vieren."

Hoelang ze precies wegblijven, weet Evers niet, maar de bestemming van Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane is wel bekend: Griekenland. "Ze hebben daar een leuk, groot en modern huis. Het was eerder van een fotograaf die het ook gebruikte voor fotoshoots."

De familie heeft het vakantieverblijf bij het huis laten aanpassen en een tweede zwembad bij het gastenverblijf laten bouwen. "Dat ademt ook wat meer een Griekse sfeer uit, met luikjes en blauwe tinten. Het zwembad is rond in plaats van rechthoekig, zoals bij henzelf."

'Willem-Alexander wilde naar plek waar niemand hem kan storen'

De koninklijke familie ging traditioneel altijd naar Italië - Juliana had een huis in Porto Ercole en Beatrix heeft een verblijf in Tavarnelle Val di Pesa - maar Willem-Alexander besloot het anders aan te pakken toen hij koning werd.

"Hij wilde naar een plek waar niemand hem zou storen. Vroeger vond de fotosessie nog weleens plaats in Tavarnelle. In Griekenland is dat uitgesloten, omdat het zogenaamd te klein is. Het huis heeft een prachtige ligging, maar het is wel in een klein, verlaten vissersdorpje. Je vraagt je af waarom ze voor zo'n plek kozen."

Hoewel de vakantie vooral wordt gebruikt om bij te komen, kan het avontuur makkelijk worden opgezocht. "De familie heeft een aanlegsteiger bij het huis en een speedboot, dus ze maken vaak wel een tochtje naar een eiland in de buurt."

Beatrix fotografeert haar drie zoons Constantijn, Friso en Willem-Alexander tijdens een vakantie in het Italiaanse Tavarnelle in 1984. (Foto: ANP)

'Willem-Alexander heeft de kleinste speedboot'

Een van die eilanden is Spetses, waar de internationale jetset graag vertoeft. Zo komen ook andere koninklijke families graag naar het eiland en trouwde de Griekse prins Nikolaos er in 2010 met Tatiana Blatnik.

Leden van de Spaanse koninklijke familie worden ook geregeld in de streek gesignaleerd. En beroemdheden als filmster Sean Connery en de Russische president Poetin hebben er naar verluidt optrekjes. Voor al deze mensen is Spetses 's zomers een ontmoetingsplek waar ze uit eten gaan en feestjes geven.

Over de speedboot van Willem-Alexander en Máxima was een paar jaar geleden overigens nog heel wat te doen. Quote schreef dat het koningspaar een luxe exemplaar had aangeschaft dat minstens 575.000 euro kostte. "Vergeleken met andere koningshuizen is zijn speedboot een lachertje hoor", stelt Evers. "Hij heeft de kleinste."

Vergeleken met buitenlandse royals heeft koning Willem-Alexander helemaal niet zo'n grote speedboot, aldus Evers. (Foto: BrunoPress)

Gezin gaat veel uit eten in Griekenland

In Griekenland wordt verder veel buiten de deur gegeten. "Op vakantie hebben Willem-Alexander en Máxima misschien wel tijd om eens zelf te koken, maar ik heb weleens begrepen dat ze niet echt sterren zijn in de keuken. Ze hebben wel een favoriet restaurant waar ze regelmatig naartoe gaan." Naar verluidt is Willem-Alexander wel een ster in barbecueën. "Hij schijnt zelfs in de Argentijnse familie achter de barbecue te mogen staan; dat is wel een prestatie."

Het koninklijk gezin is nooit echt helemaal alleen. "Ze komen nergens zonder beveiliging. De beveiligers hebben bij het Griekse huis ook hun eigen verblijf. Officieel is het trouwens de taak van de lokale politie om het gezin te beschermen. Beatrix had bij haar woning in Italië ook altijd een huisje staan waar ze de wacht hielden. Zij werd ook begeleid als ze van de ene naar de andere plek ging. Dan kregen alle auto's Italiaanse kentekenplaten."

Naast de beveiligers mogen er vrienden en vriendinnen van de drie prinsessen mee op vakantie. Ook hun Argentijnse nanny is meestal in de buurt. "Da's ook leuk voor de meiden. Dan kunnen ze Spaans spreken, terwijl papa en mama zich om hun eigen gasten bekommeren. Máxima praat ook regelmatig Spaans met haar dochters."

Koningin Máxima spreekt regelmatig Spaans met haar dochters. (Foto: BrunoPress)

Meerdere vakanties per jaar

Overigens is de Griekse vakantie niet de enige vakantie van het koninklijk gezin. "Ze maken elk jaar ook een reis met de hele familie. Dan gaan ook Beatrix, Constantijn en Laurentien en hun kinderen en Mabel en haar kinderen mee. Ze kiezen elke keer een andere bestemming in het kader van: we laten de kinderen wat van de wereld zien. Zo zijn ze al een keer naar Machu Picchu geweest en hebben ze een superluxe safari in Afrika gedaan. Beveiligers zijn daar wel bij, maar ander personeel niet." Ook wordt er jaarlijks geskied in Lech.

Naar alle waarschijnlijkheid is de oudste prinses, Amalia van vijftien, over niet al te lange tijd ook wel toe aan een vakantie met vriendinnen. "Daar ging het tijdens de fotosessie ook even over", aldus Evers. "Volgens Willem-Alexander vinden zijn dochters het voorlopig nog heel leuk om gewoon vriendinnen mee te nemen tijdens hun gezinsvakanties. Eloise (17), de oudste dochter van Constantijn en Laurentien, gaat wel al zonder haar ouders op vakantie. Maar zij heeft in Brussel gewoond, dus is ze ook wel gewend om haar vriendinnen daar op te zoeken."

Tot slot: waar kunnen we foto's van de Griekse vakantie zien? "Er komen heel vaak foto's naar buiten. Dat is hartstikke leuk, maar wij als (Nederlandse) pers mogen daar niks mee doen. Dat heeft Willem-Alexander al meerdere keren duidelijk gemaakt. Als een toerist een foto van ze maakt: prima. Maar door de pers wil hij met rust worden gelaten."

Amalia, Alexia en Ariane met hun nichtjes Eloise (rechtsboven) en Leonore (midden) en neefje Claus-Casimir (onder in het midden) tijdens de fotosessie van hun recentste skivakantie in Lech. (Foto: BrunoPress)