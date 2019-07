Elk haartje op elk beest en elke veer van elke vogel is te zien; in de nieuwe, fotorealistische versie van The Lion King komen de dieren op de Afrikaanse savanne tot leven. Met het verhaal over de leeuwenkoning tovert Disney de zoveelste remake uit de hoed. Hoe ga je als maker om met de nostalgische gevoelens van je publiek en waarom zou je überhaupt een nieuwe versie maken?

De verhaallijn van de nieuwe Lion King is nagenoeg hetzelfde gebleven. Uiteraard is er een nieuwe stemmencast - op James Earl Jones na, die wederom de stem van Mufasa verzorgt - met grootheden als Beyoncé, Donald Glover en Seth Rogen, maar Jon Favreau onderscheidt zich vooral van de regisseurs van het origineel door een hyperrealistische film neer te zetten.

Tegelijk is dat precies de kritiek die de film krijgt: de dieren lijken zó echt, dat het ongeloofwaardig wordt dat ze praten. En dat haalt de ziel eruit, vinden sommige recensenten. "Jon Favreaus (bijna) fotorealistische remake is bedoeld als de volgende stap in Disneys circle of life", schrijft de filmcriticus van IndieWire. "In plaats daarvan levert hij een zielloze schim van een film af die weinig meer is dan een verheerlijkte demo van een hebzuchtige firma."

'Niet verwacht dat een realistischere film ontroerender zou zijn'

Hans Zimmer, die een Oscar kreeg voor de filmmuziek van het origineel uit 1994 en door Favreau ook werd betrokken bij de remake, geeft toe dat hij aanvankelijk wat cynisch was over de nieuwe versie. "Jon kwam naar me toe met de mededeling dat hij me wat wilde laten zien", vertelt hij aan NU.nl.

"Ik dacht: hoe ga je me verrassen, hoe ga je me verbazen? Maar het lukte, en hij wist me ook te ontroeren", vertelt de 61-jarige componist. "Ik had niet verwacht dat een realistischere film ontroerender zou zijn, maar dat was wel zo."

Komisch duo Timon en Pumbaa steelt de show

Naast het realisme valt met name het duo Timon en Pumbaa op in de nieuwe versie. Humor vormt "de echte aantrekkingskracht van The Lion King", aldus NRC. "Uit de stemmencast blijven vooral de over the top-dialogen van de komische publiekslievelingen, stokstaartje Timon (Billy Eichner) en wrattenzwijn Pumbaa (Seth Rogen), je bij."

Eichner vertelt dat hij minimale research deed voor zijn rol. "Ik heb wat video's gekeken met stokstaartjes, dus ik wist wel dat het schattige kleine schepsels zijn met een krachtige persoonlijkheid. Maar ik denk dat Jon mij en Seth gecast heeft om wie we zijn als komieken. De grote truc voor ons was uitvinden hoe we een grappig duo konden neerzetten en elkaar konden aanvullen."

Favreau nam iconische scènes als uitgangspunt

Favreau nam de scènes die al jaren op ieders netvlies gebrand staan - de wijze mandril die de pasgeboren Simba omhoog houdt, de boosaardige Scar die zijn broer de afgrond laat instorten en de vrolijke Timon en Pumbaa die Hakuna Matata zingen - als uitgangspunt voor de remake.

"De momenten die ik me het meest levendig herinner, heb ik gebruikt als beginpunt", aldus Favreau, die zijn film ook wel vergelijkt met een natuurdocumentaire.

"Vervolgens heb ik geprobeerd een andere dimensie toe te voegen, zoals je ook ziet in de musical die van The Lion King is gemaakt. Ik wilde het verhaal vertellen op zo'n manier dat mensen het zouden herkennen, maar met nieuwe technologie en een andere stemmencast die de film nieuw leven inblaast."

Regisseur Jon Favreau tijdens de première van The Lion King (Bron: Bruno Press)

'Met remakes nieuw publiek kennis laten maken met klassiekers'

Films nieuw leven inblazen doet Disney de afgelopen jaren aan de lopende band, en als gevolg daarvan klinkt bij al die liveactionversies telkens weer de vraag: waarom zou je een succesvolle film opnieuw maken? Disney zegt zo een nieuwe generatie kennis te laten maken met klassiekers, maar recensenten denken aan een andere reden.

"Aladdin, de nieuwe liveactionversie met een blauwe Will Smith die uit de lamp tevoorschijn komt, is misschien niet het slechtste product van het huidige tijdperk van uitbuiting van intellectueel eigendom", schreef The New York Times in mei. "Het ergste komt waarschijnlijk nog. Maar net als bij de andere films werpt het de vraag op: waarom? Het antwoord - spoiler alert: geld - zal je niet verbazen."

De liveactionversie van Aladdin leverde tot nu toe meer dan 900 miljoen dollar (ruim 802 miljoen euro) op, waarmee het in een rijtje van maar liefst zeven liveactionsfilms van Disney komt die die grens haalden: Beauty and the Beast, The Jungle Book, Alice in Wonderland en drie van de Pirates of the Caribbean-films. Volgens de jongste cijfers en voorspellingen zal ook The Lion King een kassucces worden.

Favreau: 'Ik voelde een grote verantwoordelijkheid'

De makers zelf lijken weinig moeite te hebben met de remakes. Zo begon Favreau, die de succesvolle remake van The Jungle Book ook op zijn naam heeft staan, zonder twijfels aan The Lion King. "Ik voelde wel een grote verantwoordelijkheid", aldus de 52-jarige regisseur.

"Ik heb heel veel gepraat met mensen van verschillende generaties. Mensen die aan het origineel werkten, mensen die ermee opgroeiden. Van Hans Zimmer tot Donald Glover (Simba in de nieuwe versie, red.) en Chance the Rapper, die alles weet over het origineel. Tegelijk heb ik mensen erbij betrokken die helemaal niks weten van de film om te zien hoe zij reageerden."

Ook Eichner en Chiwetel Ejiofor (Scar) hadden geen last van bedenkingen. "Jon vertelde me hoe de film eruit zou gaan zien en dat was zo anders dan het origineel", aldus Eichner. "Er kwamen nieuwe acteurs, nieuwe grappen, nieuwe muziek, dus ik dacht: waarom zouden we dat oude verhaal niet in een nieuw jasje steken?" Die gedachte had Ejiofor ook. "Volgens mij is 25 jaar lang genoeg om iets opnieuw te bekijken en geschikt te maken voor een jonger publiek, dat niet is opgegroeid met de film."

De liveactionversie van Aladdin leverde tot nu toe meer dan 900 miljoen dollar op. (Bron: Disney)

'Droom om zo'n iconisch personage te vertolken'

Mena Massoud, die Aladdin speelde in de gelijknamige remake, zag het zelfs als een droom om een iconisch personage te mogen vertolken. "Het is de droom van iedere acteur om zo'n rol te spelen", vertelde hij in mei aan NU.nl.

"Voor mij was het wel belangrijk om er m'n eigen verhaal van te maken, dus op het moment dat ik voor de tweede auditieronde werd gebeld, besloot ik niet meer naar het origineel te kijken. Ik wilde me focussen op de onderliggende boodschappen in de film en de reis die het personage aflegt."

Disney dendert ondertussen vrolijk verder. Voor het najaar staat de opvolger van Maleficent in de agenda, en ook Lady en de Vagebond krijgt dit jaar nog een liveactionversie. De komende jaren volgen onder meer Mulan, een tweede deel van The Jungle Book, Peter Pan en Pinocchio.