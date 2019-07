Wat gebeurt er met een ploeg als de absolute kopman zich vlak voor de Tour de France moet afmelden? In het geval van Team Sunweb en Tom Dumoulin schakelt de ploeg met vallen en opstaan door naar een nieuw doel, al zingt de naam van Dumoulin altijd wel ergens rond.

Nicolas Roche stapt de bus van Team Sunweb uit en de late ochtendzon van Reims in. De 35-jarige Ier is begonnen aan zijn negende Tour, eindigde een keer als twaalfde en een keer als dertiende in Parijs en weet wat voor circus 'La Grande Boucle' is.

Of beter: kan zijn. Want er zijn deze dinsdag op de beroemde Boulevard Lundy geen cameraploegen die over elkaar heen vallen om te horen hoe Dumoulin de eerste drie dagen is doorgekomen en wat hij verwacht van de vlakke vierde rit. Twee Nederlandse journalisten staan op Wilco Kelderman te wachten, verder is het een oase van rust.

"Het klopt: het is tot nu toe rustig bij ons deze Tour", zegt Roche, als hij op een krukje is gaan zitten. "En dat is ergens wel fijn. Niet dat het me gaat helpen om een rit te winnen, maar het betekent wel dat ik bij elke start op mijn fiets kan stappen, in alle rust kan tekenen, terug naar de bus kan rijden, nog een kop koffie kan nemen en kan chillen."

Het is het verschil tussen meedoen om de eindzege - zoals Sunweb vorig jaar deed met de uiteindelijke nummer twee Dumoulin - of strijden om ritzeges - voor de Duitse formatie met Nederlandse roots dit jaar het hoofddoel in de Tour.

"Ik denk dat de underdogrol ons kan helpen", zegt ploegleider Aike Visbeek, leunend tegen de teambus. "Er is in ieder geval een positieve vibe in de ploeg. Veel pers kan energie kosten, zeker aangezien met Tom al het nieuws altijd uitvergroot wordt. Daar hebben we nu geen last van."

Tom Dumoulin (links) werd vorig jaar tweede in de Tour. (Foto: Pro Shots)

'Renners zijn stoïcijns onder geruchten'

Een week eerder wordt de Tour-ploeg van Team Sunweb groots gepresenteerd in het Shimano Experience Center in Valkenburg, maar alle aandacht gaat drie dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk naar de man die er niet is.

Het AD en De Telegraaf pakten 's ochtends uit met het nieuws dat Dumoulin ondanks een doorlopend contract na dit seizoen wil vertrekken bij Sunweb. Het AD meldt zelfs al de nieuwe werkgever: Jumbo-Visma.

De berichten komen als een verrassing voor Sunweb, dat zo vlak voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar de rust probeert te bewaren. "De geruchten zijn er, dus we hebben de renners een update gegeven van de situatie", zegt Visbeek. "En die situatie is dat er een meeting komt met Tom en de ploegleiding. That's it."

"Maar om eerlijk te zijn: het verbaast me hoe weinig het losmaakt in de Tour-ploeg. De renners denken: het zijn geruchten. En die waren er vorig jaar ook. Ze zijn er dus vrij stoïcijns onder."

Roche las het nieuws net als de rest van de wereld op woensdagochtend. "Het was een schok. Maar het was ook alleen speculatie van een krant, er is niks officieel. Als Tom in de Tour-ploeg had gezeten, was het een ander verhaal geweest. Als hij weggaat, heeft dat vanzelfsprekend een effect op de ploeg, maar niet op deze Tour. De grootste schok was dat Tom zich afmeldde voor de Tour."

'Onze plannen zijn helemaal door de war geraakt'

Met nog 300 meter te gaan in de eerste Tour-etappe kijkt Michael Matthews even kort om. De oplopende aankomst in Brussel is zeer geschikt voor de sprinter van Sunweb, maar hij ziet tot zijn schrik dat hij te vroeg op kop zit. De Australiër zet tegen beter weten aan, maar valt stil en komt niet verder dan plek zes. Mike Teunissen, in 2017 en 2018 Sunweb-renner, wint en pakt het geel.

Matthews was 2,5 week eerder het meest uitgesproken toen Dumoulin vijf weken na diens val in de Giro d'Italia een streep zette door de Tour en een einde maakte aan wat de Limburger zelf met het nodige cynisme "Tom Dumoulins Kniejournaal" noemde.

"Ik weet niet wat ik nu moet doen", verzuchtte Matthews op 20 juni tegen de NOS. "Het team zit echt in de put. Alles draaide om de gele trui voor Tom. Onze plannen zijn helemaal door de war geraakt."

De Australiër vreest dat hij door meer klim- en minder explosieve trainingen tekort zal komen in de sprints, maar de ploegleiding deelt die zorgen niet. Matthews krijgt drie dagen na de afmelding van Dumoulin te horen dat hij een belangrijke rol zal spelen bij het nieuwe doel van de ploeg: voor ritzeges gaan.

"Het verhaal van Michaels uitspraken is een beetje overtrokken", zegt Visbeek. "Het plan was dat Michael in etappes met een finish heuvelop de laatste man zou zijn voor Tom. Het enige verschil is nu dus dat zijn finish 300 meter verderop ligt."

Matthews zet die woorden kracht bij door maandag in de derde etappe de sprint van het peloton te winnen. Het levert 'Bling' echter 'slechts' de tweede plaats op, omdat Julian Alaphilippe na een machtige versnelling naar de zege en het geel soleert. "Dit is een gemiste kans", stelt Visbeek. "Maar het is ook een teken dat Michael goed in orde is."

Michael Matthews (links) sprint naar de tweede plek in de derde Tour-etappe. (Foto: Pro Shots)

'Ik raak in de war in de sprints'

De vijfde rit is net begonnen als Team Sunweb een update geeft over de blessure van Dumoulin. De kopman wordt nog steeds flink gehinderd door zijn knie en kan geen intensieve trainingen doen. Deelname aan de Vuelta a España, die op 24 augustus begint, lijkt ver weg.

Dumoulins ploeggenoten kleuren inmiddels het tv-scherm. De rit van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar kent een paar flinke heuvels en is daardoor een grote kans voor Matthews. Sunweb rijdt de hele dag op kop van het peloton, maar de Australiër verliest in de chaos van de laatste 3 kilometer zijn goede positie en moet genoegen nemen met plek zeven.

Eenmaal bij de teambus legt Matthews gedesillusioneerd zijn hoofd op zijn stuur. De bemoedigende woorden en schouderklopjes van zijn teamgenoten lijkt hij niet te registreren.

"Ik denk dat veel sprinters beter in een boksring zouden kunnen staan dan in een wielerkoers", verzucht Matthews als hij uiteindelijk vier vragen beantwoordt. "Ik heb het gevoel dat ik prima in orde ben, maar ik raak op de een of andere manier wat in de war tijdens de sprints."

Wilco Kelderman, die op de slotklim nog wat werk verzette voor Matthews, noemt de mislukte sprint van zijn ploegmaat "gewoon klote". "Maar wij weten ook dat de Tour het hoogste niveau is en dat het ontzettend lastig is om hier te winnen. Natuurlijk zijn we nu teleurgesteld, maar als we het niet blijven proberen, zullen we zeker niet winnen. Er komen nog genoeg mooie kansen, dus we blijven vechten."