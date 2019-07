De vakantieperiode is in volle gang; voor een groot aantal Nederlanders reden om de koffers te pakken, een ver land op te zoeken en misschien weer eens een boek open te slaan. NU.nl vraagt kenners welke boeken we mee moeten nemen.

Crosby, Stills, Nash & Young - De Woodstock-generatie, Loek Dekker (non-fictie)

Voor Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam moet het ideale vakantieboek verstrooiing bieden. "Je mag een beetje wegdromen, en tegelijk is het meegenomen als je behoorlijk wordt geïnformeerd."

Zijn keuze, Crosby, Stills, Nash & Young - De Woodstock-generatie, voldoet aan die criteria. "De gedachte aan Woodstock prikkelt alle zintuigen en het inspireert om bij thuiskomst de muziek uit die jaren weer eens op de draaitafel te leggen."

Het boek verschijnt half juli en is onderdeel van de serie Rockklassiekers. "Four angry young men die elkaar muzikaal naar het leven stonden, maar juist daardoor tot ongekende hoogte reikten in de popmuziek", zegt Van de Wetering over de hoofdpersonen. "Vier karakters, vier muzikale persoonlijkheden, wier paden op onvergetelijke wijze kruisten op het album Déjà Vu. Hun debuutoptreden tijdens het legendarische popfestival Woodstock - deze zomer vijftig jaar geleden - markeerde de opmars van de band naar het artistieke sterrendom."

"In deze vlot geschreven en voortreffelijke gedocumenteerde monografie, lezen we ook over de muzikale voorgeschiedenis van de popgroep en over het begin van de succesvolle solocarrières van de individuele leden. Tegelijkertijd dompelt auteur en historicus Loek Dekker ons onder in een tijdperk waarnaar iedereen wel eens (terug)verlangt: zowel de babyboomer als (heimelijk) de hipster. En de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young heeft de tand des tijds glansrijk doorstaan. Een heerlijk boek voor aan het strand, in het bos en op de hei - maar ook voor thuis."

Het Zoutpad, Raynor Winn (non-fictie)

Fien van Dorp van Boekhandel Scheltema in Amsterdam: "Dit is een openhartig geschreven boek over reizen en zingeving; het gaat over de omgang met verdriet en verlies, de helende werking van de natuur en bijzondere ontmoetingen. Een herontdekking van de ware betekenis van het leven als je bijna alles bent kwijtgeraakt."

De hoofdpersonen zijn Raynor Winn en haar man Moth, die al meer dan dertig jaar samen zijn. Ze hebben hun oude boerderij in Wales omgebouwd tot een bed and breakfast, maar raken dan binnen een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis en krijgen te horen dat Moth ernstig ziek is.

Eiland in de nevel. Romantische omzwervingen van Pieter Kikkert, de eerste wandelaar op Texel in 1791, Lodewijk Dros (geschiedenis)

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "In de vroege zomer van 1791 maakte Pieter Kikkert een rondwandeling over Texel, 45 kilometer lang, nadat daar een verwoestende storm had huisgehouden. Hij was een romanticus en met zijn goede pen en zijn schildersoog beschreef hij de natuur op verrassende wijze. Schrijver en journalist Lodewijk Dros ontdekte zijn verslag en schreef er dit boek over. Voor natuurliefhebbers en romantici!"

Italië, mijn verhalen en recepten, Onno Kleyn (kookboek, reisgids)

Karin Hamersma van Kookboekwinkel Mevrouw Hamersma in Amsterdam: "Onno Kleyn is een meesterverteller en een lekkerbek. Bovendien weet hij als geen ander waar hij het over heeft. Hij heeft in Italië gewoond, kent de (culinaire) geschiedenis uit ervaring en verhaalt daarover in 150 recepten die voor iedere liefhebber maakbaar zijn. Ook de prachtige illustraties van Marly Hendricks smaken naar meer."

De onversneden waarheid, Tess Sharpe (thriller)

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Al na twee hoofdstukken was ik zo gegrepen door deze thriller dat ik niet meer kon stoppen met lezen. Het laat zich nog het best omschrijven als een mix tussen Sons of Anarchy, Ozark en Breaking Bad, maar dan met een stoere heldin met hart en geweten in de hoofdrol."

"Duke McKenna is een gewetenloze moordenaar en niemand heeft zo veel drugs en wapens verhandeld als hij. Maar hij heeft een zwakke plek: zijn dochter Harley. Hij heeft haar alles geleerd wat hij weet en haar getraind om gewetenloos en dodelijk te zijn. Wat Harley echter anders maakt dan haar vader, is dat zij wel een geweten heeft en alles zal doen om de mensen van wie zij houdt te beschermen. Wanneer ze alles wat haar vader haar geleerd heeft gebruikt om zich tegen Duke te keren, zet ze een reeks gebeurtenissen in werking die niet meer te stoppen zijn."

De ontdekkingsreiziger, Katherine Rundell (kinderboek)

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Vier kinderen overleven een crash in het Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken. Maar ze zijn ver weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek. Ze eten larven en een tarantula, redden een babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op redding wordt met de dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven. Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg om de verloren stad te vinden. Dit is een ouderwets spannend avonturenboek voor tien jaar en ouder om lekker in te verdwijnen. Ook leuk om voor te lezen vanaf acht jaar."

Vaderland, Fernando Aramburu (fictie)

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "In een klein dorp in Baskenland zijn twee families dik bevriend. Tot de Baskische afscheidingsbeweging ETA zich roert in het dorp. Er ontstaat een scheiding tussen de bewoners die de ETA steunen en zij die proberen neutraal te blijven. Het ene gezin wordt slachtoffer van de terreurgroep, een van de zonen van het andere gezin heeft zich bij de groep aangesloten. Twintig jaar later komen de gezinnen weer met elkaar in contact. In een familiesaga met wisselende perspectieven en sprongen in de tijd à la Jonathan Franzen ontrafelen zich de levens van de gezinsleden in hedendaags Spanje. Een heerlijk dik, adembenemend boek voor op vakantie."