De Oranjevrouwen staan in de WK-finale, maar met drievoudig wereldkampioen Verenigde Staten als tegenstander is de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zeker niet de favoriet. NU.nl vraagt daarom vijf kenners naar tips om de bij vlagen superieure Amerikaanse vrouwen te verslaan.

'Profiteer van het trage Amerikaanse centrum'

Foppe de Haan, assistent-bondscoach Oranjevrouwen EK 2017: "Centraal achterin is in mijn ogen de enige zwakke plek bij de VS. Daar staan met Becky Sauerbrunn en Abby Dahlkemper twee spelers die redelijk traag zijn. Daar moet Oranje van profiteren. Speel er doorheen, zoals de Engelsen in de halve finale na rust lukte, al werd de goal van Ellen White afgekeurd wegens buitenspel."

"En als ik nog een tip mag geven: begin alleen met topfitte spelers. Als Lieke Martens niet helemaal hersteld is van haar teenblessure, zou ik haar niet in de basis zetten. De spelers moeten ook dichter bij elkaar staan dan in de laatste wedstrijden, vooral op het middenveld. Anders worden de ruimtes te groot en zal de VS daar gebruik van maken."

Becky Sauerbrunn en Abby Dahlkemper vieren een Amerikaanse goal tegen Engeland. (Foto: Pro Shots)

'Sla toe in de slotfase, dan is de VS moe'

Daphne Koster, oud-international en analist: "De sleutel is de eerste twintig minuten doorkomen, want dan gaan de Amerikanen los. Dat doen ze elke wedstrijd dit WK en dat leverde steeds een goal op. Als Oranje wel standhoudt en ook daarna de nul houdt, kan het toeslaan in de slotfase. Het moordende tempo van de VS vraagt namelijk veel, dat houden ze geen hele wedstrijd vol. En dan krijgt Oranje vanzelf kansen."

Oranje scoorde dit WK al vijf keer in het laatste kwartier. (Foto: Pro Shots)

'Zet Beerensteyn weer in de basis'

Johnny Rep, WK-finalist met de Oranjemannen in 1974 en 1978: "Ik adviseer Oranje rustig te beginnen, want de VS wil stormen in de eerste twintig minuten. Laat ze lekker uitrazen en probeer daarna met een counter toe te slaan. Dat deed Engeland in de halve finale uitstekend."

"Aan de opstelling zou ik niets veranderen, al is het wel te hopen dat Martens in topvorm is. Lineth Beerensteyn vond ik niet geweldig tegen Zweden, maar ook haar zou ik weer laten starten, en niet Shanice van de Sanden. We zagen tegen Zweden wel eindelijk dat Van de Sanden spirit in het elftal bracht, maar ik vind haar soms wat wild."

Er zullen zondag meer Amerikaanse dan Nederlandse fans in het stadion zitten. (Foto: Pro Shots)

'Geef de bal aan Groenen'

Annemarie Postma, journalist en schrijfster van twee boeken over Oranjevrouwen: "Het belangrijkst is dat Oranje vooruit durft te spelen. Geef die bal aan Jackie Groenen, want zij doet dat. Toon lef. Ik word dit WK soms moe van al die ballen terug. Als je dat ook tegen de VS doet, dan ruiken ze angst en komen ze als een bulldozer over je heen."

"Daarnaast moet Oranje door het midden durven spelen, zoals de Engelsen ook deden. Het mooie van de Engelsen was dat zij dat bleven proberen, ook toen het een paar keer mis was gegaan. Die durf moet Oranje ook hebben, en dat kan omdat we met Stefanie van de Gragt en Dominique Bloodworth een ijzersterk centraal duo hebben. Mocht het misgaan, dan kunnen zij het herstellen."

Dolle vreugde bij Jackie Groenen na haar goal tegen Zweden. (Foto: Pro Shots)

'Doe er alles aan om de 'golf' te overleven'

Carlos Yustis, Amerikaanse journalist van Telemundo: "Ik kan jullie vertellen: de eerste twintig minuten komen de Amerikanen als een golf op Oranje af. Toon geen angst in die fase en wees gefocust. Ben je dat niet, dan kan de wedstrijd snel beslist zijn. In 2015 stond de VS in de WK-finale tegen Japan na een kwartier met 4-0 voor. Jullie zijn gewaarschuwd."

"Als Oranje de golf overleeft, heeft het zeker een kans. Met Martens, Miedema, Van de Sanden en Beerensteyn hebben jullie een voorhoede van wereldklasse, en een tip is dat achter de backs van de VS ruimte ligt. Gooi de bal over Kelley O'Hara en Crystal Dunn heen en geef voor, precies zoals Engeland het deed bij de 1-1."

"Je moet nog wel de snelheid en de kracht hebben om op tijd voor het doel te zijn. Probleem is ook dat de centrale verdedigers van de VS lang zijn, die koppen de bal zo weg. Het is dus makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar ligt zeker een kans."