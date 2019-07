Alleen Deceuninck-Quick Step heeft dit wielerseizoen meer zeges geboekt dan de 35 van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg is vier jaar na het 'rampseizoen' 2015 uitgegroeid tot een van de topteams in het peloton en dat wil de formatie van kopmannen Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen de komende drie weken bevestigen in de Tour de France.

Amund Grøndahl Jansen lacht nog als ploegmaat Dylan Groenewegen hem donderdag vlak voor de teampresentatie van de 106e editie van de Tour een 'cadeautje' geeft.

Maar die lach verdwijnt snel als de kersverse kampioen van Noorwegen het pakketje uitpakt en een grote Deense vlag ziet op zijn nieuwe kampioenshirt. "Dit is een Deens shirt", roept een verongelijkte Grøndahl Jansen, voordat hij het stukje stof met een wild gebaar op de grond gooit.

Groenewegen houdt de belangrijke schakel uit zijn sprinttrein nog heel even in spanning, maar na een minuutje geeft hij Grøndahl Jansen zijn echte shirt, met het donkerblauwe kruis op een rode achtergrond van de Noorse vlag.

"Dit was waarschijnlijk de beste practical joke waar ik ooit het slachtoffer van ben geweest", schrijft Grøndahl Jansen even later op Twitter. "Petje af!"

Tour van 2016 eindigt zonder zege

Drie jaar eerder, aan de rand van de Champs-Élysées in Parijs, heeft niemand bij Lotto-Jumbo (de voorganger van Jumbo-Visma) zin in een geintje.

De laatste etappe staat symbool voor een vervelende Ronde van Frankrijk voor de Nederlandse ploeg. Debutant Groenewegen hoopt in Parijs nog mee te sprinten om de ritzege, maar een lekke band op 2 kilometer van de streep zet een streep door die ambities.

Lotto-Jumbo eindigt de Tour zonder overwinning, terwijl de twee keer hard gevallen Wilco Kelderman op de 32e plek de beste renner in het eindklassement is. De beoogde kopman Robert Gesink - zesde in 2015 - kon door een harde val in de Ronde van Zwitserland niet eens starten.

"We kwamen hier om een etappe te winnen en dat is niet gelukt. Maar het gaat me te ver om de hele Tour als een grote teleurstelling te betitelen", verzucht ploegleider Merijn Zeeman.

Merijn Zeeman. (Foto: ANP)

'Er gingen dingen echt niet goed'

Zeeman, die een aantal maanden eerder gepromoveerd is tot sportief directeur van Lotto-Jumbo, weet dat zijn team net begonnen is met een complete reorganisatie. Directe aanleiding was het dramatische jaar 2015, waarin Lotto-Jumbo slechts zes zeges boekte, een ongekend laag aantal in de lange geschiedenis van de ploeg.

Verklaringen zijn er zeker. Rabobank besloot in 2012 vanwege de dopingperikelen in de wielersport om na zeventien jaar te stoppen als hoofdsponsor. Via Blanco Pro Cycling (eerste helft van 2013) en een kort uitstapje als Belkin (tweede helft van 2013 en 2014) vond de ploeg met Lotto en Jumbo twee stabiele hoofdsponsors, maar de jaren van (financiële) onzekerheid hebben hun sporen achtergelaten.

"Er gingen dingen echt niet goed", kijkt Zeeman nu terug op die lastige periode. "Het was dus zaak dat we een aantal dingen écht beter gingen doen. En daar hebben heel hard aan gewerkt de afgelopen jaren."

Zeeman en co begonnen met het maken van een plan. "De allerbelangrijkste stap was dat het team echt één geheel moest zijn. En dan bedoel ik renners én staf. Iedereen moest aanhaken. Vervolgens hebben we veel veranderd op het gebied van training, voeding, planning, de manier van coaching; eigenlijk alle aspecten die prestatiebepalend zijn."

Daarbij bestudeerde de ploeg succesvolle teams binnen en buiten het wielrennen. "Ik ben niet bij Sky binnengelopen met de vraag: hoe zit het?", aldus Zeeman. "Maar er zijn andere manieren om uit te vinden wat er bij andere teams gebeurt en wat zij beter doen dan wij. Daar begint het allemaal mee: heel kritisch naar jezelf kijken en niet zeggen: wij doen alles goed."

Aantal zeges per jaar 2010 (Rabobank): 21

2011 (Rabobank): 26

2012 (Rabobank): 23

2013 (Blanco/Belkin): 38

2014 (Belkin): 23

2015 (Lotto-Jumbo): 6

2016 (Lotto-Jumbo): 19

2017 (Lotto-Jumbo): 26

2018 (Lotto-Jumbo): 33

2019 (Jumbo-Visma): 35 (tot 5 juli)

Dylan Groenewegen staat dit jaar al op tien zeges. (Foto: Pro Shots)

Mollema onder de indruk van oude ploeg

Mede door de financiële stabiliteit - sinds dit jaar heeft het Noorse bedrijf Visma Lotto vervangen als hoofdsponsor naast Jumbo en beide partijen hebben langlopende contracten afgesloten - zorgde het plan gestaag voor betere prestaties bij de enige Nederlandse WorldTour-ploeg.

In 2016 boekte Lotto-Jumbo negentien zeges, in 2017 26, in 2018 33 en dit jaar staat de teller al op 35 overwinningen. Alleen het Belgische Deceuninck-Quick Step mocht vaker aan de champagne (46 zeges).

"Het is heel knap wat Jumbo-Visma de afgelopen jaren heeft gedaan. Ik denk dat je er niet omheen kunt dat het momenteel een van de beste ploegen is", zegt Bauke Mollema, die in 2008 bij Rabobank debuteerde als prof en sinds 2015 voor het Amerikaanse Trek rijdt. "Ik vind het mooi dat ze die stap hebben gezet, het is hartstikke goed voor het Nederlandse wielrennen."

"Toen ik de ploeg verliet, zat het budget op de limiet. En in een jaar of drie hebben ze die trend kunnen omdraaien en hebben ze een van de hoogste budgetten in het peloton. Ze hebben gelukkig goede sponsors gevonden die er vertrouwen in hebben en er voor de lange termijn achter staan, dat is heel belangrijk."

'Wij willen de koers beïnvloeden'

De extra financiële armslag en de successen zorgen er ook voor dat Jumbo-Visma aantrekkelijker is geworden voor potentiële nieuwe (top)renners. Met de Belgische klimmer Laurens De Plus, de Nederlander Mike Teunissen, de Belgische drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert en viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin bestaat de helft van de Tour-ploeg uit renners die vorig jaar nog niet voor Jumbo-Visma reden.

Voor de 34-jarige routinier Martin was de werkwijze van de ploeg de belangrijkste reden om over te stappen. "De sfeer bij deze ploeg is meer familiair dan ik ooit heb meegemaakt", zegt de Duitser. "Het is wat kleinschaliger, wat relaxter, maar nog steeds heel professioneel."

"Deze ploeg heeft een plan, en dat plan werkt heel goed. Sommige teams maken zich druk om de pr, maar hier ligt de nadruk op prestaties, materiaal, strategie, de manier van trainen. Daardoor zijn wij renners in staat om goed te presteren. Je voelt het als je dit shirt aandoet: wij willen de koers beïnvloeden, niet volgen."

De komende drie weken moet dat leiden tot een succesvolle Tour. Groenewegen geldt drie jaar na zijn debuut als misschien wel de snelste sprinter ter wereld, terwijl Kruijswijk er geen geheim van maakt dat hij in Parijs op het podium wil staan.

"Het is heel mooi om te zien dat de ploeg nu zo goed op de rails staat", zegt Kruijswijk, die in 2010 bij Rabobank debuteerde als prof. "We zijn een aantal keer voor het blok gezet doordat de sponsor er opeens uitstapte, maar zeker de laatste jaren zijn we de goede weg ingeslagen. Als je ziet waar we vandaan komen, is het heel fijn om nu onderdeel van dit succes te zijn."