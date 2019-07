NUweekend Duncan Laurence: 'Gek, dat je bijna een soort nationaal eigendom wordt' In één klap wereldberoemd; met de komst van sociale media heeft iedereen zijn fifteen minutes of fame, maar weinigen blijven het ook. Duncan Laurence lijkt een uitzondering: de Nederlandse zanger won in mei het Eurovisie Songfestival en reist de hele wereld over. Hoe is dat, om zomaar ineens niet over straat te kunnen?