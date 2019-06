De Waddenzee is deze week tien jaar UNESCO Werelderfgoed. Dit wordt gevierd tijdens de Dag van het Wad op 28 en 29 juni. Wat voor effect heeft de erfgoedstatus gehad op het toerisme en de economie in het Waddengebied?

Een zware scheepshoorn schalt over het blauwgrijze water van de Waddenzee. Vanuit de haven van Harlingen vertrekt er een veerboot naar Vlieland. Renate de Backere van de Waddenvereniging wacht in haar kantoor naast de haven tot het getoeter stopt voor ze spreekt.

"We wonen in Nederland op een klein kluitje land, waar het overal netjes is aangeharkt. Alleen in de Waddenzee heeft de natuurlijke dynamiek nog vrij spel. Dat is heel bijzonder", zegt ze. De Backere is coördinator publieksactiviteiten en organiseert werelderfgoedexcursies.

Op 26 juni 2009 werd de Waddenzee opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO, een organisatie van de Verenigde Naties die zich onder meer richt op natuureducatie. Een landschap of gebouw kan deze status krijgen wanneer het "onvervangbaar en uniek op de wereld is", aldus de voorwaarden van UNESCO. De Waddenzee is een van de grootste gebieden waar de zeebodem droogvalt bij laagwater, waardoor er een uniek ecosysteem is ontstaan.

De werelderfgoedstatus is puur symbolisch, legt De Backere uit. "Juridisch gezien betekent het niets. Het is meer een kers op de taart, een erkenning van de bijzondere natuur." Tegelijkertijd kan iets alleen op de werelderfgoedlijst worden opgenomen wanneer de overheid belooft het te zullen beschermen.

De toekenning kwam tot stand na een lobby van de overheid, provincies, gemeenten en natuurbeschermers. De Waddenzee als werelderfgoed zou een impuls betekenen voor de natuurbescherming, het toerisme en daarmee de economie, staat te lezen in een rapport van de stuurgroep Waddenprovincies. Maar de werkelijkheid viel tegen.

De Waddenzee is het grootste gebied ter wereld waar de zeebodem droogvalt bij laagwater. (Foto: ANP)

Promotie werelderfgoed bleef beperkt

"De benoeming was een hele happening, maar daarna werd het stil", zegt De Backere. Hoewel het toerisme op de Waddeneilanden goed blijft lopen, kampen kustdorpen zoals Holwerd, Harlingen, Lauwersoog en Pieterburen met een krimpende en vergrijzende bevolking, afnemende bedrijvigheid en een relatief hoge werkloosheid.

Ondernemers waren vooral bezig het eigen hoofd boven water te houden. Marianne van Hall, voorzitter van de VVV Schiermonnikoog vertelt: "De VVV maakte toen een heel moeilijke periode door met een bijna-faillissement en veel wisselingen in het bestuur. We waren meer bezig met onze eigen overleving dan met het toerisme op het eiland vergroten."

“In 2016 wist slechts 25 procent van de bezoekers dat de Waddenzee werelderfgoed is” Onderzoek Erfgoedmonitor

Gedurende een lange tijd herinneren alleen een paar informatieborden in de havens en langs de Afsluitdijk aan de werelderfgoedstatus. Uit cijfers van de Erfgoedmonitor, een organisatie die statistieken over het Nederlandse werelderfgoed verzamelt, blijkt dat slechts 25 procent van de Waddenzeebezoekers in 2016 bewust was van de status van het gebied.

"Er is opvallend weinig kennis over de Waddenzee in Nederland", zegt Van Hall. "Als we bezoekers over de werking van eb en vloed vertellen, krijg je regelmatig reacties als: 'Poe, echt waar? Werkt dat zo?'" Volgens Van Hall is meer kennis van het werelderfgoed de sleutel tot succes. "Pas als je er wat meer van weet, ga je ervan houden en wil je het beschermen", zegt ze.

Na de toekenning van de werelderfgoedstatus werd het stil. (Foto: ANP)

'De Wadden moeten geen Amsterdam of Giethoorn worden'

Inmiddels zijn er tussen verschillende partijen, zoals de Waddenvereniging en marketingbureaus, gesprekken op gang gekomen over hoe het werelderfgoed kan worden ingezet om het toerisme en de economie een nieuwe impuls te geven. Daarbij schuurt het soms tussen enerzijds de belangen van de ondernemers, die meer inkomsten willen genereren, en anderzijds de eilandbewoners.

"Het schrikbeeld is dat de Wadden net als Amsterdam of Giethoorn worden", zegt Van Hall. "Onze kernwaarden zijn rust, ruimte en stilte. Dat willen we niet verkwanselen door aangeprezen te worden in een Chinese krant."

Een voorbeeld van waar de spanning tot uiting komt tussen toeristen trekken en kleinschaligheid bewaren, is in de bouw van het Werelderfgoedcentrum (WEC) in de haven van Lauwersoog: hier zou dit jaar een prestigieus gebouw ter waarde van 30 miljoen euro verrijzen met daarin onder meer een hotel, informatiecentrum en een zeehondencrèche.

Het ontwerp van het WEC van Deense architect Dorte Mandrup. (Foto: Dorte Mandrup)

Werelderfgoedcentrum 'te groot' voor haven Lauwersoog

De plannen voor de bouw werden in oktober 2018 opgeschort vanwege bezwaren van natuurbeschermingsorganisaties: het zou te groot worden en leiden tot dichtslibbende parkeerplaatsen en wegen.

Als het aan de ondernemers op de eilanden ligt, trekt de Waddenzee geen grote hordes toeristen, maar milieubewuste bezoekers die bereid zijn meer te betalen voor het aanbod en de diensten. "Niemand zit te wachten op een verdubbeling van het aantal toeristen", zegt Van Hall. "We willen dat mensen weten wat er is, maar ook wat er vooral níét is. Wie vertier zoekt, kan beter naar Zandvoort gaan."