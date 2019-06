De huur van een sociale huurwoning stijgt afhankelijk van je inkomen en het minimumloon stijgt weer. Elk jaar worden halverwege het jaar wetswijzigingen van kracht die iets kunnen betekenen voor je persoonlijke financiën. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

De inkomensafhankelijke huurverhoging

Vanaf 1 juli 2019 mag de huur van je sociale huurwoning maximaal 4,1 tot 5,6 procent worden verhoogd, afhankelijk van de hoogte van je inkomen in 2017. De huur mag in Nederland één keer per jaar worden verhoogd.

In 2018 was deze maximale verhoging nog 3,9 tot 5,4 procent. Veel verhuurders verhogen het bedrag halverwege het jaar, waarmee dit meteen gevolgen kan hebben voor je maandelijkse kosten.

Als het inkomen van je huishouden in 2017 minder dan 42.436 euro was, mag je huur per 1 juli maximaal met 4,1 procent worden verhoogd. Was het inkomen hoger, heeft geen van je medebewoners de AOW-leeftijd bereikt en bestaat je huishouden uit maximaal drie personen? Dan mag de huurverhoging oplopen tot 5,6 procent.

Gaat je huur met meer dan 4,1 procent omhoog, dan moet de verhuurder wel een inkomensverklaring aanleveren van de Belastingdienst, waar een bedrag hoger dan 42.436 euro uit blijkt.

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt trouwens niet voor woningen in de vrije sector: aan die huurverhoging zit geen limiet.

Huurverhoging kamer en woonwagen

De huur van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats mag maximaal 3,1 procent worden verhoogd. Tot 1 juli was dit 2,9 procent. De hoogte van het inkomen doet er bij deze categorieën niet toe.

Ook deze huurverhoging mag één keer per jaar plaatsvinden.

Appen op de fiets wordt vanaf 1 juli beboet.

Boete voor appen op de fiets

"Ben onderweg, iets later!" Even snel zo'n berichtje sturen als je op de fiets naar je afspraak gaat, is er vanaf deze zomer niet meer bij. Vanaf 1 juli krijg je namelijk een boete van 95 euro opgelegd als je met je telefoon in de hand fietst. De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

Sinds 2002 is het al verboden om een telefoon vast te houden tijdens het rijden met een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig, en in 2009 kwam daar de snorfiets bij. Iemand die tijdens het autorijden wordt betrapt met een telefoon, moet een boete van 240 euro betalen.

Minimumloon gaat omhoog, leeftijd gaat omlaag

De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen van 22 naar 21 jaar. Dit betekent dat je als 21-jarige per 1 juli niet langer 1.373,45 maar 1.635,60 euro bruto minimumloon ontvangt. Hierdoor is de stap voor werknemers op deze leeftijd het grootst, maar ook voor de andere leeftijdscategorieën gaat het minimumloon omhoog.

Zo gaat het bedrag voor mensen van twintig jaar oud bijvoorbeeld van 1.131,05 naar 1.308,50 euro. Voor de laagste leeftijdsgroep, die van vijftienjarigen, is de stap het kleinst. Hier stijgt het loon van 484,75 naar 490,70 euro.

De bedragen gelden voor een volledige werkweek. Dit betekent dat de bedragen horen bij 36, 38 of 40 uur, afhankelijk van de cao waar het werk onder valt. In supermarktsector geldt een werkweek van 40 uur, terwijl voor bijvoorbeeld horeca 38 uur in de week als volledig geldt.

Het uurloon voor 21-jarigen stijgt bij een fulltime werkweek van 36 uur naar 10,49 euro, bij 38 uur naar 9,94 euro en bij 40 uur naar 9,44 euro. Voor vijftienjarigen wordt het achtereenvolgens 3,15, 2,99 en 2,84 euro.

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon

De hoogte van uitkeringen is gebaseerd op het minimumloon, waardoor ook deze dus stijgt per 1 juli. Dit geldt onder meer voor bijstand- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, AOW, WW, WIA en WAO. Ook de Wajong-uitkering, het bedrag voor nabestaanden, de toeslagenwet- en ziektewetuitkering stijgen mee.

Je hypotheekrente verlagen wordt goedkoper.

Rentemiddeling wordt financieel aantrekkelijker

Banken moeten per 1 juli hun hypotheekvoorwaarden aanpassen zodat ze geen financieel voordeel meer halen uit rentemiddeling. Dit betekent dat het naar beneden bijstellen van je hypotheekrente naar het huidige, lage renteniveau financieel voordeliger wordt.

Bij rentemiddeling kies je voor de lagere hypotheekrente die op dat moment geldt. Hier kun je bijvoorbeeld voor kiezen omdat je ten tijde van het afsluiten van je hypotheek een hogere rente vastlegde.

Voor die wijziging betaal je wel een boetebedrag, dat in ieder geval de hoogte heeft van het financiële nadeel dat de bank door de aanpassing leidt. Veel banken vragen er echter ook nog een vergoeding bij, waaraan ze verdienen.

Vanwege de wetswijziging is bij veel banken sinds mei tijdelijk geen rentemiddeling mogelijk voor hypotheekklanten, omdat de aanbieders hun regeling aan moeten passen. Uit een inventarisatie van Amweb blijkt dat het hierbij gaat om ASR, ABN AMRO, Florius, MoneYou en Rabobank.

ING daarentegen zegt dat er niets veranderd hoeft te worden: de bank zou nu al niets extra's verdienen aan de bestaande regeling. Van de Volksbank bieden BLG Wonen, RegioBank en SNS wel rentemiddeling aan, en is het doel om per 1 juli volgens de nieuwe regeling te handelen. Bij ASN Bank is wel een tijdelijke stop voor rentemiddeling.

Aandeel aan toonder verdwijnt

De handel in aandelen van vennootschappen die niet genoteerd zijn op de beurs, mag niet langer anoniem. Het zogenoemde "aandeel aan toonder" verdwijnt namelijk. Handelen in dergelijke aandelen kan straks alleen nog via een effectenrekening bij een bank of beleggingskantoor.

Vanaf 1 juli moeten vennootschappen de aandelen zelf op naam zetten, anders gebeurt dit op 1 januari 2020 automatisch. Mensen die papieren aandelen in bezit hebben, kunnen deze tot 2021 inleveren bij de vennootschap die ze uitgaf. Anders worden ze weer van de vennootschap.

Aandelen aan toonder zijn populair bij mensen in de onderwereld, omdat ze zonder officiële registratie anoniem over te dragen zijn. De afschaffing moet dan ook belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme tegengaan. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België gingen Nederland voor met eenzelfde maatregel.