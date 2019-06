NUweekend Zeventig jaar na 1984: Zo actueel is de roman van George Orwell 199 x gedeeld Zeventig jaar geleden publiceerde George Orwell (schrijverspseudoniem van Eric Blair) zijn roman Nineteen Eighty-Four (ook als 1984 geschreven). In de roman schetst hij een dystopische wereld waarin Big Brother altijd meekijkt, liefde wordt uitgebannen en het Ministerie van Waarheid de feiten bepaalt. Hoe actueel is Nineteen Eighty-Four na zeventig jaar in het Westen?