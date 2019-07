NUweekend Huidige Europese hittegolf mogelijk veroorzaakt door smelten Noordpoolijs 206 x gedeeld Het wordt dit weekend in Nederland lokaal weer tropisch warm. Maar elders in Europa is het nog veel extremer: onder andere in Duitsland en Polen zijn de hitterecords voor juni gebroken en in Frankrijk is vrijdag het absolute hitterecord gebroken, met temperaturen boven de 44 graden. Waar komt al die hitte vandaan?