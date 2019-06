In 2021 moet alles anders worden in de Formule 1. De koningsklasse moet dan goedkoper, attractiever en eerlijker zijn. Daarover is een worsteling ontstaan tussen de teams, eigenaren en andere belanghebbenden. Voorlopig is die nog niet beslist.

Theoretisch is het mogelijk dat de Formule 1 eind 2020 ophoudt te bestaan. Voor het seizoen daarop, 2021, ligt nog geen enkel team vast.

Nu is niemand gebaat bij een einde van de belangrijkste klasse in de autosport, maar de klok tikt door en een oplossing ligt nog niet in het verschiet.

Wat moet er dan opgelost worden?

1. De technische regels

In 2021 moet een pakket technische regels ingaan dat twee grote problemen van de huidige Formule 1 oplost: het gebrek aan inhaalacties en de kosten om een team te runnen.

Technisch directeur Ross Brawn wil het gebrek aan inhaalacties op twee manieren oplossen:

De auto's moeten aerodynamisch gezien minder gevoelig worden. Dit houdt in dat auto's veel minder luchtverstoring moeten veroorzaken. Dat is de grote boosdoener waardoor coureurs niet vlak achter elkaar door een bocht kunnen. De voorste auto verstoort met alle vleugels, flaps, en ook de wielen de lucht. De auto erachter heeft daardoor een minder effectieve aerodynamica, dus minder neerwaartse druk waarmee de auto op het asfalt wordt gedrukt. Daardoor verliezen coureurs terrein op hun voorganger, wat inhalen moeilijker maakt.





De auto's moeten gelijkwaardiger worden. Dit is mogelijk door meer onderdelen standaard te maken, waarbij bijvoorbeeld elke auto dezelfde versnellingsbak heeft. Standaard onderdelen komen nu al voor, maar dat zou op veel grotere schaal moeten. Bovendien moet er een zogenaamde budgetcap komen, een plafond aan uitgaven, van waarschijnlijk 175 miljoen dollar (155 miljoen euro) per seizoen, zodat het voor teams goedkoper wordt. Dit zou nadelig zijn voor de massaal geld spenderende topteams. Er zit echter een flinke adder onder het gras: de budgetcap geldt lang niet voor alles. Aan bijvoorbeeld coureurs en de motor zouden de teams dan weer zo veel mogelijk uitgeven als ze willen. De Formule 1 wil meer gelijkheid, maar ook weer niet overdrijven.

2. De verdeling van het geld

Geld speelt - uiteraard - ook een grote rol. En dan gaat het vooral om het geld dat naar de teams toe gaat als prijzengeld. Kleinere teams vinden dat de topteams veel te veel startgeld, en prijzengeld krijgen. Daardoor kan bijvoorbeeld een team als Haas het gat naar de top moeilijk dichten. De kleinere teams beginnen met een beperkter kapitaal, en dat verschil wordt elk seizoen en elke race alleen maar groter.

De topteams hebben echter een andere lezing: teams als Ferrari en Mercedes vinden dat ze veel meer hebben geïnvesteerd in en ook veel meer bijdragen aan de populariteit van de Formule 1, en dus ook meer horen te verdienen. Vooral Ferrari krijgt een flink extra zakcentje door de historische positie van het team binnen de Formule 1.

Een conceptversie van een Formule 1-auto in 2021. (Foto: Formula 1)

De zoektocht naar een nieuwe Concorde-overeenkomst

Deze commerciële afspraken tussen de FIA, de Formule 1-teams en de Formule 1-groep (in dit geval Liberty Media) liggen normaal gesproken vast in wat de Formule 1 de Concorde-overeenkomst noemt, vernoemd naar het Place de la Concorde in Parijs. Daar is het hoofdkantoor van de FIA gevestigd. De laatste overeenkomst werd getekend in 2013 en loopt tot en met 2020.

Het komt erop neer dat er voor de periode na 2020 nog geen team vastligt, terwijl er een enorm pakket aan regelgeving en commerciële afspraken moeten worden overeengekomen. Het geeft met name de topteams in de Formule 1 een voet tussen de deur om de afspraken naar hun zin te krijgen, met als 'chantagemiddel' een mogelijk vertrek uit de Formule 1. Ferrari spant hierin doorgaans de kroon: het Italiaanse team heeft zelfs een vetorecht over nieuwe regels.

Dit alles zorgt voor een enorme strijd tussen de FIA, de Formule 1-groep en de teams, die het over veel details nog niet eens zijn. Over één ding kwam wel overeenstemming: om het pakket regels uit te stellen, voorbij de deadline die normaal gesproken geldt voor in het invoeren van nieuwe regels. Als die er straks zijn, hebben de teams dus minder tijd om in 2021 goed beslagen ten ijs te komen.

Welke teams zijn met elkaar verbonden? Mercedes levert de motor en onderdelen aan Racing Point en Williams

Ferrari levert de motor en onderdelen aan Haas en Alfa Romeo

Red Bull Racing levert onderdelen en de Honda-motor aan Toro Rosso

Renault is motorleverancier van McLaren

Willen we sneller of willen we meer gevechten?

Wat betreft de regels zelf is het de vraag welke kant de sport op wil. Moeten Formule 1-auto's razendsnel gaan, met het risico op saaie races, of 'treintje rijden'? Of mag het allemaal best iets langzamer, waarmee de kans op duels op de baan erg toeneemt en de regels meer toegespitst kunnen worden op gelijkwaardigheid en minder op snelheid?

Opvallend genoeg werd in 2009 een groot regelpakket ingevoerd dat de auto's langzamer maakte, met een smalle en hoge achtervleugel en een brede voorvleugel. Verder werden veel flapjes, vleugeltjes en geleiders, die gemeengoed waren tot 2009, verboden. In 2017 werden veel van deze regels weer ongedaan gemaakt en keerden ook steeds meer van het aerodynamische speelgoed terug op de auto's, en daarmee de klachten over luchtverstoring.

De veranderingen in technische regels door de jaren heen. (Foto's: Getty)

Ruilhandel tot er een groot akkoord is

De kans dat er nu een pakket regels uit deze strijd rolt waarmee iedereen dik tevreden is, wordt er in ieder geval niet groter op. De topteams hebben een (te) grote vinger in de pap en allemaal hun eigen belangen, terwijl Liberty Media als eigenaar deze teams wel nodig heeft om in 2021 weer een volwaardig kampioenschap te hebben. Zeker nu verschillende kleinere teams in meer of mindere mate verbonden zijn aan en afhankelijk zijn van diezelfde topteams, ontstaat er een soort ruilhandel waar niet iedereen even blij van wordt.

Onder anderen Max Verstappen stipte aan dat er gebrek is aan een grote leider die alle neuzen dezelfde kant op dwingt. Sinds het vertrek van Bernie Ecclestone is die persoon verdwenen uit de Formule 1. Het beklinken van deze megadeal wordt de grote test voor de eigenaren van Liberty Media. Topman Chase Carey lijkt echter niet voorzien van de haast dictatoriale uitstraling die Ecclestone decennialang in het zadel hield.

Anderzijds zijn er vrij concrete plannen in de maak over hoe de auto's er in 2021 uit komen te zien en lijkt er bereidheid te zijn bij alle teams om - na jaren van gekibbel - eindelijk een beperkt budgetplafond in te stellen. Als dat eenmaal van kracht is, kunnen de teams weer gaan bedenken hoe ze die limiet zo gewiekst mogelijk kunnen omzeilen.