Meteorologen zijn heel voorzichtig als het gaat om verder dan een week vooruitkijken. Maar toch wagen vier kenners zich aan een voorzichtige voorspelling voor deze zomer. De warme dagen van 2018 keren terug, maar zullen naar verwachting worden afgewisseld met meer buien en soms extreem weer.

De zomer van 2018 ging de boeken in als een van de heetste in lange tijd; weerrecord na weerrecord werd gebroken.

Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat 2019 een zomer van records wordt, legt Raymond Klaassen van Weerplaza uit. "Zelfs met de klimaatveranderingen blijft de kans statistisch gezien klein dat twee van zulke extreme zomers zich na elkaar aandienen. Bovendien zien we geen aanwijzingen voor grote extremen in de weerkaarten waarmee we een globale prognose voor de komende maand kunnen samenstellen."

De eerste week van juli lijkt voorlopig wat koeler te worden. "Vermoedelijk gaat een noordwestelijke luchtstroom die week een grote rol spelen", schetst Klaassen. "Als we de neerslagkaart voor die periode ernaast leggen, dan lijkt hoge druk wel te domineren in het grootste deel van Europa."

Voor de tweede week van juli wordt een warmer weerbeeld geschetst, maar ook dit is geen spectaculaire afwijking; naar verwachting wordt het volgens de weerman 1 graad warmer dan normaal.

Weermodellen wijzen op veel hete dagen

Het zou Klaassen, op basis van de afgelopen maanden, niet verbazen als de komende zomer weer flink wat warme dagen kent. "De modellen die we nu hebben, wijzen niet op opvallend veel kou", stelt hij. "Maar de kans is wel reëel dat zich af en toe extreme weersomstandigheden aandienen, zoals zware hoosbuien of zelfs hagel en kleine windhozen."

Daar sluit RTL-weerman Reinier van den Berg zich bij aan, al beklemtoont hij wel direct hoe lastig het is om iets wezenlijks te zeggen over de komende maanden. "We zien wel bepaalde patronen", legt hij uit. "Aan het einde van deze maand verzamelt zich boven Centraal- en Zuid-Europa een hittereservoir. In Frankrijk en Oostenrijk zal het dan tussen de 30 en 40 graden worden."

Die temperaturen zullen deze zomer in Nederland niet bereikt worden, vermoedt hij. "Dankzij de invloeden van de Noordzee is er maar heel weinig voor nodig om de lucht boven ons land af te laten koelen. Het verschil tussen een landklimaat en een maritiem klimaat tekent zich in de zomer snel scherp af."

KNMI: Statistieken tonen aan dat het warmer wordt

Het KNMI is heel voorzichtig in het doen van voorspellingen die verder kijken dan een week. "Maar de statistieken tonen wel aan dat de temperaturen over het algemeen stijgen", legt woordvoerder Josine Camps uit. "Dat betekent niet automatisch dat elke zomer warmer wordt, of dat zich geen koudere zomers kunnen voordoen. Maar de laatste jaren zijn er aanzienlijk meer hitterecords dan kouderecords gebroken."

Van de 26 hittegolven die sinds 1901 in Nederland werden gemeten, was bijna de helft in de afgelopen twintig jaar. "Maar zelfs in die context was de afgelopen zomer uitzonderlijk warm; het was de warmste sinds 1901. Zelfs in deze tijd van opwarming van de aarde, zullen zulke records niet elk jaar worden gebroken."

'Nederland bevindt zich op grens van koude en warme lucht'

Ook RTL-weerman Van den Berg erkent dat de zomers de afgelopen decennia netto warmer zijn geworden. "Maar zelfs onder die omstandigheden is in de toekomst, als de wind maar genoeg uit het westen waait, een veel koudere zomer mogelijk", waarschuwt de weerman. "Het heeft te maken met hoge- en lagedrukgebieden die bepalen waar de wind vandaan komt."

Net als Duitsland bevindt Nederland zich globaal op een grens waar hitte en koude lucht vaak samenkomen. "Dat kan vrij onverwacht leiden tot buien en hagel. De Duitsers hebben daar de afgelopen twee weken op grote schaal last van gehad. Wij hebben er met een paar codes geel en oranje een beetje van mee mogen proeven."

'Korte hevige buien gaan tot forse wateroverlast leiden'

De Friese weericoon Piet Paulusma deed zijn zomervoorspelling al eind mei. Het SBS-gezicht baseert zijn globale analyse op gegevens uit het verleden en de weerpatronen in de maanden voorafgaand aan de zomer.

Ook Paulusma gaat uit van een zomer van warmte, hitte en zware buien. "De perioden van droogte zullen over het algemeen minder lang zijn dan vorig jaar en kunnen natuurlijk per regio verschillend uitpakken", stelt de Friese meteoroloog. "Er zijn soms korte en hevig hete perioden bij, maar ook zullen zware buien het nieuws halen. We moeten ons vermoedelijk voorbereiden op een paar dagen van flinke wateroverlast."

'Vluchten naar andere delen van Europa heeft geen zin'

De inzinkingen zullen echter van korte duur zijn, voegt Paulusma daar meteen aan toe. "Tegenover de hoosbuien staan zeker twee warmtegolven en minstens één hittegolf", is zijn overtuiging. "Er komen zat mooie stranddagen met warme, zwoele avonden. Daar kunnen we ons heel gelukkig mee prijzen. Maar de luchtverdeling is dit jaar anders. Daarom zullen het niet van die lange, aaneengesloten periodes zijn zoals vorig jaar."

Vluchten naar andere Europese landen in de hoop daar wel de regen te kunnen ontwijken, heeft overigens geen zin volgens Paulusma. "Dit grillige patroon zal overal in Europa het zomerweer domineren."