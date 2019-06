NUweekend NUcheckt: Wat we weten over de risico's van onkruidverdelger Roundup Onkruidverdelger Roundup is volgens de gezondheidsorganisatie WHO "waarschijnlijk kankerverwekkend", toch is het middel in de EU toegestaan en wordt het wereldwijd door boeren gebruikt. Wat weten we over de risico's van deze onkruidverdelger voor de mens en de natuur en kan de landbouw eigenlijk wel zonder?