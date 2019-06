2019 is een speciaal jaar voor Jennifer Lopez. Het is deze week alweer twintig jaar geleden dat de zangeres haar debuutsingle If You Had My Love uitbracht. Bovendien wordt ze vijftig. NU.nl zet de hoogte- en dieptepunten van haar turbulente carrière en privéleven op een rij.

"If you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? Tell me baby ", giert een hele zomer lang door de speakers. Lopez is 29 jaar als ze in 1999 If You Had My Love uitbrengt.

Veel mensen zijn vergeten dat Lopez dan al bekend is als actrice en met tegenspelers als Jack Nicholson, Robin Williams en George Clooney in meerdere Hollywoodfilms had gespeeld.

Na de opnames van de film Selena krijgt Lopez - zelf van Latijns-Amerikaanse afkomst - zin om in het Spaans te zingen. Daarom neemt ze het liedje Vivir Sin Ti op, dat naar Sony Music wordt gestuurd. Platenmaatschappijdirecteur Tommy Mottola vindt Lopez' stem mooi, maar adviseert haar om in het Engels te zingen.

Lopez krijgt relatie met P. Diddy

Dat resulteert in het debuutalbum On The 6, een verwijzing naar de metrolijn in New York die Lopez in het begin van haar carrière altijd nam. Het r&b-nummer If You Had My Love belandt op de eerste plek in de Amerikaanse hitlijsten. Ook Let's Get Loud, eigenlijk bedoeld voor Gloria Estefan, doet het enorm goed in de hitlijsten. Tijdens de opnames van het album krijgt ze een relatie met rapper P. Diddy.

Lopez verschijnt ook weer op het witte doek. In 2000 speelt ze een van de hoofdrollen in de psychologische thriller The Cell en in The Wedding Planner is ze de tegenspeler van Matthew McConaughey. Ook verschijnt haar tweede album: J.Lo, de bijnaam die fans haar gaven.

Jennifer Lopez met P. Diddy. (Foto: BrunoPress)

'Ik vind het eng om alleen te zijn'

Ze slaagt erin om zowel de film als het album op de eerste plek te doen belanden. Ook de singles van J.Lo worden grote hits: Love Don't Cost a Thing, Play en I'm Real doen het goed in de hitlijsten. J.Lo gaat wereldwijd ruim twaalf miljoen keer over de toonbank en is daarmee haar bestverkochte album tot dusver.

Haar relatie met P. Diddy is inmiddels over - de rapper zou veelvuldig zijn vreemdgegaan - en ze trouwt snel daarna met Cris Judd. Ook deze relatie houdt niet lang stand; het huwelijk strandt na negen maanden. De relatie is niet bestand tegen de enorme drukte die de carrière van de zangeres met zich meebrengt.

Lopez blijft niet lang alleen. Op de set van de - overigens enorm bekritiseerde - romantische comedy Gigli ontmoet ze Ben Affleck. "Ik vind het eng om alleen te zijn", vertelt de zangeres in gesprek met Today. "De eerste persoon die ik tegenkom, die me op mijn gemak doet voelen en met wie ook maar een klein beetje chemie heb - boem."

Jennifer Lopez en Ben Affleck op de rode loper. (Foto: BrunoPress)

Paparazzi bestormt relatie van 'Bennifer'

De relatie leidt tot veel media-aandacht. De paparazzi zitten het stel op de hielen en het koppel wordt in de roddelbladen 'Bennifer' genoemd.

In 2002 brengt Lopez haar derde album uit. This Is Me… Then draagt ze op aan Affleck, met wie ze inmiddels verloofd is. Lopez schrijft mee aan veel nummers op het album, waaronder Jenny from the Block. Affleck is ook te zien in de videoclip van het nummer, waarin de paparazzi de hoofdrol spelen.

Alle media-aandacht kost hun relatie de kop en het geplande huwelijk wordt afgeblazen. "We wilden geen publieke relatie hebben", vertelde Lopez in 2016 aan People. "We hadden de pech dat we iets kregen op het moment dat de roddelmedia ook veel groter werden. Dat bracht ontzettend veel druk met zich mee."

Huwelijk met Marc Anthony en moeder van tweeling

Kort daarna trouwde Lopez met zanger Marc Anthony. Op haar vierde album Rebirth zingt Lopez - in tegenstelling tot voorheen - nauwelijks over haar nieuwe liefde. De eerste single Get Right wordt een hit. Ook gaat ze weer acteren. Monster in Law en An Unfinished Life worden bescheiden bioscoopsuccessen.

De albums die de zangeres daarna uitbrengt, doen het beduidend slechter dan de eerdere platen. Het in 2007 verschenen Brave is tot nu toe het slechtst verkochte album van Lopez.

De zangeres en actrice doet het dan wat rustiger aan. Ook omdat ze in 2008 bevalt van de tweeling Max en Emme. In 2010 neemt haar carrière weer een vlucht als ze zich bij de jury van de talentenjacht American Idol voegt. In 2011 scoort ze ook weer een hit. Het dancenummer On the Floor, dat een sample van Lambada bevat, doet het goed in de hitlijsten.

Jennifer Lopez met haar tweeling in 2015. (Foto: BrunoPress)

'Geen zin om maandenlang in bed te liggen'

In haar liefdesleven gaat het opnieuw mis. Lopez en Anthony scheiden na een huwelijk van zeven jaar. Ondanks de problemen in haar privéleven gaat Lopez snel weer aan het werk. "Ik had geen zin om maandenlang in bed te liggen", vertelt ze in een interview met Hollywood Life. "Ik ging daarom elke dag dansen en sporten." Daarover zingt ze in het nummer Dance Again. Op de set van de bijbehorende videoclip ontmoet ze in 2011 de achttien jaar jongere Casper Smart, met wie ze drie jaar samen is.

Het jaar daarop brengt ze haar eerste verzamelalbum uit en gaat ze ook op wereldtour. Daarbij doet ze ook Nederland aan. Het latere album A.K.A. is geïnspireerd op de reizen die ze in deze periode maakt.

In 2015 speelt Lopez haar eerste hoofdrol in een televisieserie. Het gaat om Shades of Blue, die ze ook produceert. Ze kondigt daarnaast haar residentieshow in Las Vegas aan. De zangeres geeft in totaal drie jaar lang shows in de gokstad.

Begin februari 2017 ontmoet Lopez honkballer Alex Rodriguez, de ex van Cameron Diaz. Na twee jaar kondigt het stel aan verloofd te zijn. Over haar relatie met Rodriguez zei Lopez eerder: "We begrijpen elkaars levens op een manier die andere mensen niet kennen. We werden allebei op ons twintigste bekend en werden al snel succesvol. Dat heeft invloed op alles in je leven, van je familie tot je werk en je relaties."

Jennifer Lopez en Alex Rodriguez. (Foto: AFP)

Op 24 juli wordt Lopez vijftig jaar en dat viert ze met een uitgebreide wereldtour die vorige week werd begon in de Verenigde Staten. Over een eventueel concert op Nederlandse bodem is nog niets bekend.

"Dit jaar wordt heel belangrijk voor mij", vertelde Lopez in een interview met Entertainment Tonight. "Ik vind het leuk om dat samen met mijn fans te vieren. Mijn leven heeft tot nu toe gedraaid om mijn werk en mijn familie. Om dat allemaal op mijn verjaardag te kunnen vieren, is perfect."