De Amerikaanse president Donald Trump maakte deze week een reis naar Europa, met onder meer een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk en de herdenking van 75 jaar D-day op het programma. Een overzicht van - wederom - een bewogen week voor de leider van de Verenigde Staten.

Maandag: De 'ijskoude loser' en de 'onbeschofte' Amerikaanse prinses

Trump opent zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk met een 'twitterfittie' met Sadiq Khan, de burgemeester van Londen. Khan, een bekend criticaster van Trump, vergeleek de Amerikaanse president zondag met fascistische leiders uit de twintigste eeuw.

Trump reageerde later die dag vanuit Air Force One boven de Atlantische Oceaan, met een tweet waarin hij Khan een "ijskoude loser" noemt en hem aanraadt zijn aandacht liever te richten op de misdaadcijfers in Londen.

Khan was niet de enige die op weinig diplomatieke kritiek van Trump kon rekenen in aanloop naar zijn overzeese bezoek. De Britse krant The Sun vroeg Trump begin deze maand of hij wist dat Meghan Markle, de Amerikaanse echtgenote van prins Harry, hem er tijdens de verkiezingscampagne in 2016 van beschuldigde verdeeldheid te zaaien en hem uitmaakte voor een vrouwenhater.

"Dat wist ik niet. Wat kan ik zeggen? Ik wist niet dat ze onbeschoft ('nasty', red.) was", reageerde de president.

Trump ontkent bij hoog en laag dat hij dit over Markle heeft gezegd. Een geluidsopname van het vraaggesprek zit hem daarbij lelijk tegen.

Trump en de Britse koningin Elizabeth II. (Foto: Getty)

Het driedaagse staatsbezoek zelf is verder weinig opmerkelijk. Trump, die zijn hele familie heeft meegenomen, woont een staatsbanket in Buckingham Palace bij op uitnodiging van koningin Elisabeth II, gaat op de thee bij prins Charles om over het klimaat te praten ("Op basis van alle statistieken heeft de VS momenteel een van de schoonste klimaten die er bestaan"), wordt rondgeleid door Westminster Abbey en bespreekt zaken met de vertrekkende premier Theresa May en kopstukken uit het Britse bedrijfsleven.

Dinsdag: Muiterij over Mexico

Op een gezamenlijke persconferentie met de Britse premier May krijgt Trump een vraag over de kwestie die de VS meer bezighoudt dan zijn trans-Atlantische trip: zullen zijn voorgenomen importtarieven op Mexicaanse goederen inderdaad vanaf aankomende maandag in werking treden?

Trump noemt dat "waarschijnlijk" en waarschuwt leden van zijn eigen partij dat het onverstandig zou zijn tegen zijn "geweldige Republikeinse steun" in te gaan. "Ik denk niet dat ze dat zullen doen", zegt hij. "Als ze het wel doen, is dat dom."

Trump wil Mexico dwingen de 'invasie van migranten' bij de Amerikaanse zuidgrens in te dammen met een heffing van 5 procent op alle Mexicaanse importgoederen. Bij een voortdurend uitblijven van medewerking zal die uiteindelijk stijgen tot 25 procent, aldus de president.

Volgens verschillende Republikeinse senatoren zullen de heffingen leiden tot hogere prijzen voor de Amerikaanse consument en de groei van de Amerikaanse economie aantasten. "We houden een pistool tegen ons eigen hoofd", verzucht senator John Cornyn uit Texas.

Verschillende Republikeinse senatoren zeggen dat Trump een Senaatsmeerderheid tegen zich kan vinden als hij zijn heffingen doorzet. Dan kan hij nog wel een presidentieel veto uitspreken; de meerderheid zal waarschijnlijk niet groot genoeg zijn om dat te verwerpen.

Vooralsnog lijkt het er echter op dat noch de Republikeinse Partij noch de president zit te wachten op zo'n politiek pijnlijk gevecht. De Republikeinen die tegen heffingen zijn hopen dat koortsachtige onderhandelingen met Mexico voor maandag vruchten zullen afwerpen - of dat zij Trump zelf kunnen vermurwen na zijn terugkeer uit Europa.

Trump en de Britse premier Theresa May. (Foto: Getty)

Don't touch the NHS

Trump krijgt op de persconferentie met May ook de vraag of het een voorwaarde voor een toekomstig vrijhandelsakkoord met de Britten zou zijn dat zij hun nationale gezondheidsstelsel, de National Health Service (NHS), openstellen voor Amerikaanse bedrijven. "Alles ligt op tafel" antwoordt Trump.

De NHS geldt voor veel Britten als het kroonjuweel van het naoorlogse VK. Zelfs de meest op privatisering gerichte Conservatieven durven het stelsel zelden direct aan te vallen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de (valse) claim dat er zonder Brussel per week honderden miljoenen ponden extra naar de NHS konden de doorslag gaf bij het Brexit-referendum.

De Britse verontwaardiging lijkt Trump te bereiken. Tijdens een interview met talkshowhost Piers Morgan, dat op woensdag wordt uitgezonden, zal hij zijn eerdere opmerking over het openstellen van de NHS helemaal terugfietsen. Trump: "Ik zie het niet op tafel komen."

Woensdag: De Ierse Grenskwestie

De Amerikaanse president sluit zijn bezoek aan het VK af met de grote herdenking in de havenstad Portsmouth, waar D-Day 75 jaar geleden werd voorbereid. Ook andere leiders, zoals de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte zijn aanwezig.

Trump maakt daarna een tussenstop in Ierland voor een ontmoeting met de Ierse premier Leo Varadkar.

Trump verzekert Varadkar dat de Brexit geweldig zal uitpakken voor Ierland, "met jullie muur, jullie grens". De premier legt uit dat Ierland een harde grens met Noord-Ierland juist wil voorkomen.

Zodra de Amerikaanse president merkt dat zijn opmerking niet in goede aarde is gevallen, maakt hij weer een draai van 180 graden. "De manier waarop het nu werkt is goed", zegt hij. "Jullie willen proberen dat zo te houden."

Trump en zijn vrouw Melania arriveren in Ierland. (Foto: Getty)

Donderdag: 'Nerveuze Nancy'

Er staan meerdere plechtigheden rond D-day op het programma. Trump woont, samen met vele andere regeringsleiders, verschillende herdenkingen bij in Normandië. De Amerikaanse en Franse presidenten bezoeken gezamenlijk een Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer, bij Omaha Beach, een van de plekken waar de geallieerden 75 jaar geleden landden.

Vlak voor het begin van de plechtigheid die daar wordt gehouden geeft Trump een interview aan zijn favoriete nieuwszender Fox News. Met de laatste rustplaatsen van Amerikaanse militairen op de achtergrond loopt hij twee minuten lang leeg over Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij is een "naar (nasty, red), wraakzuchtig, verschrikkelijk mens" op de rand van een zenuwinzinking, zegt Trump. Hij introduceert zijn nieuwe bijnaam voor haar: "Nervous Nancy" - Nerveuze Nancy.

Trump en Melania op de plechtigheid in Normandië. (Foto: Getty)

Pelosi is ook aanwezig op de militaire begraafplaats in Normandië. Een journalist van MSNBC vraagt haar naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump. "Ik praat niet over de president als ik in het buitenland ben", reageert de Huisvoorzitter beslist. "Dat is mijn principe."

Trump spreekt na zijn tv-interview de aanwezige hoogbejaarde veteranen toe. "Jullie behoren tot de grootste Amerikanen die ooit zullen leven", zegt hij tegen hen. "Jullie maken ons land trots. Jullie zijn de glorie van onze republiek en we danken jullie uit de grond van onze harten."

De Trumps keren na afloop terug naar Ierland om de nacht door te brengen op het golfresort van de president in Doonbeg.

Vrijdag: Home sweet home

Trump doet vrijdag nog een rondje golf aan de West-Ierse kust, en vliegt dan met Air Force One terug naar Washington; naar de ruzie met de Democraten, de grensmuur, de handelsoorlog met China en de spanningen met Iran.