NUweekend The Big Bang Theory: Viering nerdcultuur of bevestiging van stereotypes? Na twaalf seizoenen is er een einde aan The Big Bang Theory gekomen. De laatste aflevering is in zowel de VS als in Nederland uitgezonden. The Big Bang Theory werd door critici zowel geprezen als verketterd om de representatie van een 'nerdcultuur' en 'domme blondjes', maar wist toch twaalf jaar aan de top te blijven. Aan de hand van de kritieken bespreken we de sociale verhoudingen tussen de personages en verklaren we het succes van de serie.