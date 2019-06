Mocht Oranje de Nations League winnen, dan leidt dat ongetwijfeld niet tot een rondvaart door de grachten. Daar is het toernooi (nog) niet prestigieus genoeg voor. Maar het mag duidelijk zijn dat het Nederlands elftal onder bondscoach Ronald Koeman weer smoel heeft gekregen.

Vijftien maanden na de aanstelling van Koeman heeft Oranje een enorme metamorfose ondergaan, van een ploeg die geen automatismen en ideeën heeft naar een team dat strijdt voor elkaar en niet onder de indruk raakt van een achterstand. Er heerst weer optimisme rond het Nederlands elftal, dat zondag bij winst op Portugal in de finale van de Nations League de eerste 'prijs' sinds 1988 kan pakken.

Volgens Hedwiges Maduro, die onder Koeman bij Ajax zijn profdebuut maakte en later bij Valencia nogmaals met hem samenwerkte, kan de bondscoach goed rust creëren rond een elftal. De huidige analist van FOX Sports noemt onder meer de verhuizing van het drukke Huis ter Duin in Noordwijk naar het afgelegen trainingscomplex in de bossen in Zeist.

"Intern was er best veel geklaag over Huis ter Duin", weet Maduro. "Mede op zijn aanraden zit Oranje nu in Zeist, al was daar eerst veel kritiek over. 'Waarom moet Oranje altijd besloten trainen?', werd er gezegd. Maar nu de resultaten goed zijn, hoor je niemand meer. Bovendien zijn de spelers positief. Iets soortgelijks deed hij in zijn periode bij Valencia. De pers was altijd welkom, maar onder Koeman kwam er een slagboom bij het complex. Iedereen moest zich daar melden. De pers was natuurlijk niet blij. Die schreef dat hij een muur had gebouwd."

Koeman liet Maduro debuteren bij Ajax en haalde hem later naar Valencia. (Foto: Pro Shots)

'Ajax had behoefte aan vieze broekjes'

Koeman kan het hoofd koel houden, ook in roerige tijden. Jan Wouters maakte bij PSV mee hoe professioneel Koeman bleef tijdens een intern conflict. De coach lag in 2007 overhoop met voorzitter Frits Schuitema.

"Desondanks werden we kampioen", zegt de voormalig ploeggenoot en assistent van Koeman. "Ronald wist zich daarvoor af te sluiten en de groep uitstekend bij elkaar te houden. We wisten er als assistenten van, maar we spraken er niet echt over. Misschien speelde dat conflict ook wel mee in zijn beslissing om in het seizoen daarna naar Valencia te gaan. Maar tot zijn vertrek bleef hij professioneel."

Oud-prof Jan van Halst maakte Koeman aan het begin van diens trainerscarrière mee bij Ajax. De middenvelder was onder voorganger Co Adriaanse verbannen naar de beruchte 'kleedkamer twee', maar kreeg na de aanstelling van Koeman weer een kans. "Ajax had behoefte aan vieze broekjes, werd toen gezegd. Ik kreeg de mededeling dat ik weer deel uitmaakte van de a-selectie en dat ik fit moest zijn."

De oud-middenvelder werkte in Amsterdam uiteindelijk een jaar met Koeman. Hij vertrok in de winterstop van het seizoen 2002/2003 naar Vitesse. Van Halst, analist bij Ziggo Sport, heeft vooral goede herinneringen aan zijn tijd onder Koeman bij Ajax.

"Het is uitstekend bevallen, al praatten we niet veel. 'Ik verwacht van je dat je jezelf bent', zei hij. Koeman houdt wel van mijn type speler. Ik zie overeenkomsten met Marten de Roon bij Oranje. Daar houdt hij toch graag aan vast."

Wouters was een van de assistenten van Koeman bij PSV. (Foto: Pro Shots)

'Als Koeman de training leidt, wordt het menens'

Van Halst stipt aan hoe Koeman zich sinds het begin van zijn trainerscarrière ontwikkelde tot manager. "Toen hij begon bij Vitesse, was hij vooral trainer/coach. Hij zette zelf de pionnen neer bij de oefeningen."

"Jaren later trof ik hem als coach van Southampton in De Lutte. Hij had alle tijd voor een praatje, al begon de training al. 'De jongens regelen het wel', zei hij. Ronald liet 90 procent over aan zijn assistenten. Pas bij het partijspel nam hij het heft in handen en je zag aan de spelers: nu is het menens."

Wouters onderschrijft dat. "Hij liet vooral het veldwerk aan zijn assistenten over. Die zijn belangrijk voor hem. Bij PSV spraken we iedere dag en gingen we ook de discussie met elkaar aan over voetbaltechnische zaken. We waren het niet altijd eens met elkaar, maar er was ruimte om erover te praten. Hij was met de juiste argumenten ook te overtuigen. Hij betrekt zijn assistenten er veel bij."

De grootste kracht van Koeman is volgens Maduro de manier waarop hij met zijn spelers omgaat. "Hij heeft veel mensenkennis. Het is voor hem belangrijk om te weten hoe je als mens bent. Koeman behandelt spelers buiten het veld ook niet hetzelfde."

"Daarnaast is hij altijd duidelijk naar zijn spelers en die combinatie leidt tot een groot rendement. Spelers komen echt met plezier naar Oranje, dat is ook weleens minder geweest. Bovendien is het een voordeel dat hij alle topclubs in Nederland heeft getraind. Hij kijkt niet naar het voetbal door een Ajax-, PSV- of Feyenoord-bril."

Koeman haalde de verbannen Van Halst terug bij de a-selectie van Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Uniek hoe hij boven de partijen blijft staan'

Ook Wouters stelt dat Koeman doorheeft hoe hij met deze generatie spelers om moet gaan. "Ronald is van nature een fijn mens. Hij heeft begrip voor zijn spelers en is een goede manager, wat als bondscoach natuurlijk erg belangrijk is. Iedere speler heeft zijn eigenaardigheden en daar gaat hij fantastisch mee om. Hij houdt een goede balans tussen het geven van vrijheid en het behouden van de grip."

"Ronald hield als speler ook wel van wat vrijheid en dat zie je terug in de manier waarop hij nu trainer is. Toch blijft hij boven de partijen staan, dat maakt hem wat mij betreft uniek. Alleen zie ik hem niet snel een eigen rapnummer op Twitter zetten."

Maar ook geeft Koeman snel zijn grenzen aan. Wie een fout maakt, krijgt dat meteen te horen. "Bij bijvoorbeeld Memphis hoor je hem echt niet over zijn gedrag buiten het veld. Die krijgt de vrijheid en ruimte op het veld, maar als hij dat niet terugbetaalt, krijgt hij dat te horen", weet Van Halst.

"Hetzelfde geldt voor Virgil van Dijk, die in de uitwedstrijd tegen Frankrijk zijn man Olivier Giroud liet lopen, waardoor Oranje verloor. Koeman heeft daar direct wat van gezegd. Dat moet je ook maar durven, want Virgil was toen al een wereldtopper. Dat was naar zowel Virgil als naar de rest van het elftal een signaal."