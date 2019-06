Dotan is begonnen met een comeback nadat hij vorig jaar in opspraak raakte vanwege het gebruiken van neppe fanaccounts en het verzinnen van verhalen met als doel zijn carrière te bevorderen. Hij bracht in mei zijn nieuwe single Numb uit en kondigde een concert in Paradiso aan. NU.nl bespreekt met experts hoe Dotan zijn terugkeer in de spotlights het beste kan aanpakken.

De meningen van muziekliefhebbers op sociale media zijn sterk verdeeld over de vraag of Dotan het überhaupt verdient om een comeback te maken. Sommigen stellen dat hij niet geloofwaardig meer is en niet hoeft te rekenen op hernieuwd succes, terwijl anderen vinden dat de zanger een tweede kans verdient, omdat er artiesten zijn die wel 'ergere dingen' hebben gedaan.

Hoe Dotan en zijn 'trollen' nationaal nieuws werden

Wat heeft Dotan ook al weer precies gedaan? De Volkskrant schreef in april 2018 een uitgebreid artikel waarin zij aantonen dat hij gebruikmaakte van neppe accounts op sociale media die zich positief uitlieten over de zanger en andere artiesten bekritiseerden. Daarnaast verscheen er een verzonnen verhaal over een ontmoeting met een leukemiepatiënt in het nieuws, wat door Dotan nooit ontkracht werd.

De onthullingen zorgden voor een vloedgolf aan kritiek en grappen aan het adres van de singer-songwriter, die zelf in een video reageerde op de ophef. Hij nam plaats bij RTL Late Night en gaf toe dat hij dom was geweest, maar nam niet de volle verantwoordelijkheid voor het verzonnen verhaal of het gebruik van het 'trollenleger'. Met het interview wist hij het tij niet te keren en hij verdween vervolgens uit de publiciteit tot hij in mei dit jaar Numb uitbracht.

'Echt door het stof is hij vorig jaar niet gegaan'

Volgens muziekjournalist Jasper van Vugt heeft Dotan zijn comeback bemoeilijkt door in zijn eerste reacties op de controverse vorig jaar niet volledig door het stof te gaan. "Het was in principe slim om bij RTL Late Night te gaan zitten, omdat hij wist dat hij daar niet de meest kritische vragen zou krijgen", aldus Van Vugt.

"Het was slimmer geweest als hij vorig jaar volledig openheid van zaken had gegeven wat betreft zijn fouten en de verkeerde afslag die hij had genomen in zijn carrière. Echt door het stof is hij toen eigenlijk niet gegaan", vindt Van Vugt. "Hij had destijds 'mea maxima culpa' moeten roepen en zijn fouten moeten erkennen. Dan zou hij nu minder hard aangepakt worden en was het makkelijker geweest om het achter zich te laten."

Van Vugt is dan ook van mening dat een interview waarin hij verantwoording neemt en berouw toont, de beste manier is om nu zijn carrière te vervolgen. "Als hij slim is trekt hij eens goed het boetekleed aan en komt hij alsnog met een echt excuus in een interview over de nieuwe single. Dan kan hij vervolgens de focus verleggen naar de toekomst en in andere interviews zeggen dat hij alles wat hij over de situatie kwijt wilde, al heeft gezegd."

De muziekjournalist maakt een vergelijking met de terugkeer van Tiger Woods. De Amerikaanse golfer raakte in opspraak door overspel en bekende schuld en bood uitgebreid zijn excuses aan in een persconferentie en interview. "Het was erg Amerikaans, maar wel de beste manier. Hij wordt nu weer gezien als een held", aldus Van Vugt.

'Het valt of staat met de kwaliteit van het lied'

Imagodeskundige Zabeth van Veen kan zich juist wel vinden in Dotans strategie om voorlopig nog geen interviews te geven. "Je geeft één verkeerd interview en je ligt weer. Hij loopt op eieren momenteel en als je op eieren loopt kun je niet te snel gaan. Hij kondigde zijn single op een bescheiden manier aan zonder bombarie en richt zich qua communicatie nu vooral op zijn fans. Dat is logisch, want zij moeten zijn concertkaartjes kopen."

Van Veen beaamt dat slechte publiciteit ook publiciteit is, maar benadrukt dat alles valt of staat met de kwaliteit van het lied. "Natuurlijk wordt het hele verhaal bij zijn terugkeer weer opgerakeld, maar daardoor hebben wel alle kranten en televisieprogramma's het over hem. Dat geeft je een groot platform, maar als het lied dan afgekraakt wordt, kan dat juist extra negatief uitpakken."

De 'slachtofferrol' op nieuwe single Numb

Hoewel Dotan's nieuwe single Numb door de radio meteen werd opgepakt en gematigd positieve reacties ontving, kreeg hij wel veel kritiek op de slachtofferrol die hij in de songtekst aanneemt. Van Vugt sluit zich aan bij deze critici. "Het is een situatie die hij zelf heeft gecreëerd en nu zingt hij over hoe iedereen naar hem keek. Het was voor zijn comeback wellicht handiger geweest niet de slachtofferrol aan te nemen en een ander onderwerp te kiezen", licht hij toe.

Van Veen ervaart de songtekst van Numb niet als problematisch. "Als artiesten zich slecht voelen, maken ze vaak hun beste muziek. Muzikanten schrijven en zingen ook over verbroken relaties en Dotan zingt nu over een andere situatie die speelt in zijn leven", aldus de imagodeskundige.

De volgende stappen voor Dotan

Hoewel Van Vugt dus heil ziet in een eerlijk interview van de zanger, ziet hij ook in dat de radiostations hem al een tweede kans hebben gegeven. "De man kan natuurlijk wel liedjes schrijven en dat zie je nu ook. De plaat wordt snel opgepakt door radio en dat zegt natuurlijk wel iets."

Van Veen sluit zich daarbij aan. "Als zijn single was afgekraakt stond hij nu 3-0 achter en had hij ook geen concert aan hoeven kondigen. Als zijn concert in Paradiso (hij speelt op 23 september in de Amsterdamse poptempel, kaartverkoop start op 7 juni, red.) snel uitverkoopt kan hij met zijn team weer naar een volgende stap kijken."