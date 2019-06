Met Liverpool staat er zaterdagavond in de Champions League-finale een club die wereldwijd geliefd is. Alleen in eigen land ligt dat anders. Hoe zit dat? Over een club met een roemruchte, maar ook pijnlijke historie.

7 mei 2019. Duizenden supporters op The Kop steken hun rode sjaals in de lucht en zingen uit volle borst het bekendste voetballied ter wereld. Op het veld staan de natgeregende spelers en stafleden van Liverpool op een rij, met de armen op elkaars schouders. Ze zingen You'll Never Walk Alone mee, terwijl ze genieten van de prachtige sfeer op het iconische Anfield.

Liverpool heeft zojuist het onmogelijke gepresteerd door een 3-0-nederlaag tegen FC Barcelona in de halve finale van de Champions League goed te maken: 4-0. Honderden miljoenen televisiekijkers over de hele wereld zien de Engelse traditieclub op zijn best.

Sander Westerveld is met twee van zijn vier kinderen die avond op Anfield. "De sfeer was overweldigend, fantastisch om mee te maken", zegt de Nederlandse oud-doelman van de club. "We gingen ernaartoe, omdat we graag Lionel Messi een keer wilden zien en dachten eigenlijk dat het met die 3-0 al gespeeld was. Maar er hing de hele dag iets in de lucht en tijdens de wedstrijd klapte Liverpool er vól op." Die passie, en vooral het patent op houdiniontsnappingen maakt de club over de hele wereld geliefd. Althans, bijna de hele wereld. Daarover straks meer.

Locaties van de bijna driehonderd (!) officiële fanclubs van Liverpool. (Foto: Liverpoolfc)

'De enorme vechtlust trekt veel mensen aan'

Terwijl het moderne topvoetbal steeds meer wordt geregeerd door steenrijke oliesjeiks en suikerooms, geldt Liverpool (van 1892) als een veel minder poenerige traditieclub.

Ja, ook Liverpool heeft een vermogende buitenlandse (Amerikaanse) eigenaar, maar die steekt nauwelijks eigen geld in de club. Ja, ook Liverpool is in staat om torenhoge transfersommen te betalen (zoals 80 miljoen euro voor Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk), maar de club is verder in vrijwel alle opzichten vooral zichzelf gebleven.

Een club van het volk, schetst Tristan de Vassy. Hij is webmaster van The Dutch Branch, met ruim 150 leden de grootste Nederlandse supportersclub van 'The Reds'. De Vassy is helder over de aantrekkingskracht van Liverpool. "Ook bij bevriende supportersclubs in landen als Kroatië en België voelt men zich vooral aangetrokken door de enorme vechtlust van de club."

Sander Westerveld zoent de UEFA Cup na een knotsgekke finale met Liverpool tegen Alavés (5-4). (Foto: ANP)

'Met deze fans konden we gewoon niet verliezen'

Belangrijke wedstrijden van Liverpool zijn zelden saai. De Champions League-finale van 2005 - de laatste grote prijs die de club pakte - is legendarisch. Liverpool staat bij rust met 3-0 achter tegen AC Milan en sleept er toch een 3-3-gelijkspel uit om vervolgens de finale na strafschoppen te winnen.

Westerveld keepte ook zo'n spectaculaire finale. In 2001 won Liverpool de UEFA Cup door Alavés na verlenging te verslaan. Ondanks het bizarre scoreverloop had de doelman nooit het idee dat het mis zou gaan. "Het hele stadion in Dortmund zat vol met Liverpool-fans. Dat gezang ... Alsof we een thuiswedstrijd speelden. We hadden het gevoel dat we niet konden verliezen. Het elftal werd gewoon meegenomen in de sfeer. Als we met 0-1 achter kwamen, dachten we: dan winnen we met 2-1. En als het 0-2 werd, dan zouden we winnen met 3-2." Het werd uiteindelijk 5-4.

Een portret van Jürgen Klopp op een pand in het centrum van Liverpool. (Foto: Pro Shots)

“I like the total intensification, when there are crashes and bangs everywhere, pure adrenaline and no one being able to breathe.” Jürgen Klopp

'Trainer Klopp is de beste aanwinst in tien jaar'

Trainer Jürgen Klopp maakt het plaatje van Liverpool als club om te omhelzen compleet. De passievolle Duitser blijkt een uitstekende match met Liverpool. Hoewel hij in zijn vierde jaar nog steeds wacht op zijn eerste prijs met de club, is Klopp er ongekend populair.

"Toen Liverpool Klopp vastlegde, heb ik een tweet geplaatst: 'Dit is de beste aanwinst van de laatste tien jaar'", zegt Westerveld. "Klopp straalt zoveel positiviteit uit en zijn speelstijl past perfect bij Liverpool."

Zelfs sterspelers als Mohammed Salah en Van Dijk kunnen niet tippen aan de populariteit van Klopp in Liverpool, stelt De Vassy. "Hij is enorm extravert en heel emotioneel en fanatiek. Als Liverpool wint, dan rent hij het veld in om de spelers knuffels en schouderklopjes te geven. Dat vinden de supporters geweldig om te zien."

Finales van Jürgen Klopp 2012: Winst DFB Pokal (Borussia Dortmund-Bayern München 5-2)

2013: Verlies Champions League (Borussia Dortmund-Bayern München 1-2)

2014: Verlies DFB Pokal (Borussia Dortmund-Bayern München 0-2)

2015: Verlies DFB Pokal (Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg 1-3)

2016: Verlies Europa League (Liverpool-Sevilla 1-3)

2018: Verlies Champions League (Liverpool-Real Madrid 1-3)

2019: ? Champions League (Liverpool-Tottenham Hotspur)

Supportersdrama's deden het imago geen goed

Tot zover het positieve verhaal. Want in Engeland heerst een heel ander gevoel bij 'The Reds'. Liverpool geldt als één van de meest gehate clubs van het land. Om dat te begrijpen, moet je de geschiedenis van de (supporters van de) club uit de havenstad kennen.

Zo speelt het Heizeldrama van 1985 daar onmiskenbaar een rol in. 39 voornamelijk Italiaanse supporters vinden in Brussel de dood als er kort voor de Europa Cup I-finale tegen Liverpool rellen uitbreken en een stadionmuur instort. Vanwege het wangedrag van de ruige Liverpool-aanhang worden alle Engelse clubs door de UEFA vijf jaar uitgesloten van Europees voetbal.

Ook van een ander stadiondrama (de Hillsboroughramp in 1989 met 96 dodelijke slachtoffers) worden de Liverpool-fans jarenlang als hoofdschuldige gezien. Pas in 2016 wordt door de rechtbank vastgesteld dat de ramp was veroorzaakt door fouten van de politie en dat fans van Liverpool geen enkele blaam treft. Dit heeft het imago van de club desondanks geen goed gedaan.

De Vassy kent nog een reden. "De 'Scousers' lopen behoorlijk te koop met de successen uit het verleden, in spreekkoren en op spandoeken." 'Kijk ons eens bijzonder zijn', is doorgaans de boodschap. "En in Engeland heerste al veel jaloezie vanwege de dominantie van Liverpool in de jaren zeventig en tachtig."

Er is op het eiland dan ook veel leedvermaak als Liverpool dit seizoen ondanks 97 punten voor het 29e jaar op rij naast de landstitel grijpt.

“Allez, Allez, Allez. We've conquered all of Europe. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey. We’ve won the fucking lot. Allez, Allez, Allez."” Spreekkoor van Liverpool-fans

'Het kan toch niet zo zijn dat Klopp weer een finale verliest?'

Zaterdag moet in de Champions League-eindstrijd tegen Tottenham Hotspur alsnog een kroon worden gezet op het topseizoen. De Vassy bezocht in 2016 de verloren Europa League-finale in Basel (tegen Sevilla) en de Champions League-eindstrijd in Kiev vorig seizoen, waar Liverpool met 3-1 onderuitging tegen Real Madrid. "Nu blijf ik thuis, misschien loopt het dan wel goed af."

Westerveld reist wel met een van zijn zoons naar Madrid om de finale te zien. "Het kan toch niet zo zijn dat Klopp weer een finale verliest?"

Spelers, de staf en The Kop zingen You'll Never Walk Alone na de 4-0-zege op Barcelona. (Foto: Pro Shots)