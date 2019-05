Dinsdag legt het personeel in het openbaar vervoer het werk 24 uur neer, en rijden er amper treinen, bussen, trams en metro’s. Toch is dinsdag een reguliere werkdag. Daarom zeven alternatieven om er gewoon een productieve dag van te maken.

1. Auto

Als de treinen niet rijden zal met de auto naar het werk gaan voor veel mensen de oplossing zijn. Het betekent een drukkere ochtend- en avondspits, verwachten de ANWB en Rijkswaterstaat. Beide organisaties raden automobilisten dan ook aan om de actuele fileberichten in de gaten te houden en waar nodig de reis aan te passen.

Rijkswaterstaat denkt dat het op de wegen rondom de luchthavens Schiphol en Eindhoven Airport drukker wordt dan normaal en dat de gebruikelijke files langer zijn dan gewoonlijk. Maar op een extreme spits rekent Rijkswaterstaat niet. "Niet iedereen die normaal gesproken met de trein rijdt, bezit een auto. Dus we verwachten niet dat alle treinreizigers massaal in de auto stappen", zegt een woordvoerder.

2. Carpoolen

Wie geen rijbewijs of auto heeft kan een collega vragen om met hem of haar mee te rijden. Ook als je wél gewoon een auto voor de deur hebt staan raadt de ANWB aan om dat te doen. "Het meenemen van collega's scheelt in het aantal voertuigen op de weg en dat bevordert de doorstroming", zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie van de ANWB.

3. Gebruik sociale media

Tijdens situaties waarin het openbaar vervoer amper of niet rijdt ontstaan er op sociale media altijd spontane acties om mensen een lift te geven. Begin vorig jaar ontstond bijvoorbeeld #stormpoolen, toen door een heftige storm het openbaar vervoer plat was komen te liggen. Op Twitter vroegen mensen om een lift, of boden er een aan.

De staking van dinsdag zou weer zo'n moment kunnen zijn. Broekhuis moedigt het aan om via sociale media te laten weten of er nog plek is in je auto, en waar je heen gaat. "Door gestrande mensen op te pikken, lossen de problemen zich sneller op."

4. Taxi/Uber

Als je een taxi- of Uber-chauffeur je naar je werk laat rijden, kan dat voordelig zijn. Je hoeft zelf niet te rijden, dus je kan gewoon doorwerken tijdens de rit. Spreek echter wel van tevoren af met je baas voor wie de kosten zijn. Zeker als het om een groot aantal kilometers gaat, kan de prijs van een taxi- of Uber-rit aardig oplopen.

Daarnaast kan een taxi natuurlijk niet langs de files rijden en is de chauffeur ook gewoon gedwongen om achter in de rij aan te sluiten. Gezien de voorspelde drukte kan deze variant ook voor vertraging zorgen. Goed om rekening mee te houden.

5. Fietsen

Voor werknemers die enigszins in de buurt van hun werk wonen kan een keer de fiets pakken een oplossing zijn. Het spaart kosten, is gezond, goed voor het milieu én je mijdt ook nog eens de files.

Amsterdam overweegt fietsen aan te moedigen tijdens de ov-staking, door de IJ-tunnel open te stellen voor fietsers. Omdat ook de veerboten over het IJ dreigen te staken, overweegt wethouder Sharon Dijksma autoverkeer in de IJ-tunnel te verbieden en alleen fietsers toe te laten. Wel zei ze er donderdag bij dat ze hoopt "dat het zover niet hoeft te komen".

Voor fietsers is er wel een 'maar'. De weersvoorspellingen voor dinsdag zijn niet al te gunstig en je wilt natuurlijk niet drijfnat op kantoor arriveren. Ben je dus van plan om de fiets te pakken, controleer dan wel eerst even of het gaat regenen.

6. Thuiswerken

Volgens het CBS werken ruim drie miljoen Nederlanders weleens thuis. Dat is 37 procent van het totaal aantal werkenden. En om van alle fileproblemen weg te blijven, is het natuurlijk ook een optie om je bij die drie miljoen Nederlanders te voegen en een dag thuis te werken.

Sinds 2016 heeft elke werknemer, door de Wet flexibel werken, het recht om een verzoek tot thuiswerken in te dienen bij de baas. Goedkeuring is voor de werkgever niet verplicht, maar een eventuele afwijzing moet wel schriftelijk onderbouwd worden.

Als je dinsdag thuis wil werken, is het dus verstandig dat goed met je werkgever te overleggen. Op die manier weet jij wat er dinsdag van je wordt verwacht en weet je baas waar hij op kan rekenen.

De kans is groot dat er dinsdag geen trams in Amsterdam rijden. (Foto: ANP)

7. Tóch het ov

Voor wie in alle bovenstaande opties niets ziet, kan het een oplossing zijn om tóch gewoon op het perron of bij de bushalte te gaan staan, in de hoop dat er een trein of bus komt. De verwachting is namelijk dat het openbaar vervoer in het hele land plat komt te liggen, maar helemaal zeker is dat niet.

Omdat personeel in het ov zelf bepaalt of het gaat werken of meedoet aan de staking, kan het zo zijn dat de dienstregelingen toch gedeeltelijk worden opgestart. De NS heeft bijvoorbeeld nog geen idee op hoeveel werknemers het dinsdag kan rekenen. De beslissing of en op welke manier de dienstregeling wordt opgestart, wordt vooralsnog dinsdagochtend pas genomen.

Je kunt de gok dus wagen, maar de kans is groot dat het openbaar vervoer niet rijdt, waardoor je alsnog op een andere manier op werk moet zien te komen.