De beginjaren van de turbulente carrière van Elton John (inmiddels 72) zijn te zien in de nieuwe film Rocketman, die vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen draait. NU.nl zet de hoogte- en dieptepunten van de zanger op zowel werk- als privégebied op een rij.

Elton en muziek: 33 albums in 50 jaar

Reginald Kenneth Dwight, zoals Elton John eigenlijk heet, beleeft zijn topperiode in de jaren zeventig, met hits als Rocket Man, Bennie And The Jets en Candle In The Wind (een eerbetoon aan Marilyn Monroe).

Het begint in 1967, als John reageert op een advertentie van een platenmaatschappij, die liedjesschrijvers en componisten zoekt. Ook Bernie Taupin, met wie John later veelvuldig zou samenwerken, beantwoordt de advertentie. John krijgt de opdracht om muziek te componeren bij de teksten die al eerder zijn geschreven door Taupin. Samen maken ze Johns eerste hit, Your Song (in 1970).

Het muziekduo John en Taupin.

"We hebben nog nooit ruzie gehad", vertelt de zanger in 2017 over hun samenwerking. "Dat is bijzonder, want niks is veranderd sinds de eerste keer dat wij samenwerkten."

Honky Château uit 1972, het vijfde studioalbum van John, is zijn eerste dat de nummer 1-positie bereikt in Amerika. Dat lukt ook met de volgende zes albums die hij uitbrengt.

De zanger samen met Kiki Dee, met wie hij het duet Don't Go Breaking My Heart maakte.

I'm Still Standing en Lion King-muziek grote successen

In 1977 haalt John zijn voet van het gaspedaal. Hij kondigt aan niet meer te willen optreden en brengt in deze periode 'slechts' één album per jaar uit.

I'm Still Standing is in 1983 weer een groot succes, maar ook daarna blijven echt grote hits uit.

John wordt in de jaren negentig gevraagd om de muziek te componeren voor de Disney-film The Lion King. Hij wint de Oscar voor beste liedje voor Can You Feel The Love Tonight en met zijn vertolking van de ballad sleept hij ook een Grammy Award in de wacht.

John en prinses Diana.

Na het overlijden van de Britse prinses Diana, een goede vriendin van John, vraagt hij aan schrijfpartner Taupin of hij een nieuwe versie met hem wil maken van Candle In The Wind. Hij zingt het voor het eerst live tijdens haar begrafenis. Er worden wereldwijd in totaal 33 miljoen exemplaren verkocht van de singleversie.

In het nieuwe millennium scoort John weinig hits meer - hij brengt ook veel minder albums uit. Wel bereikt hij in 2003 opnieuw nummer één met een nieuwe versie van Sorry Seems To Be The Hardest Word, dat hij opneemt met de destijds populaire jongensgroep Blue.

Zes nummers van Elton John.

Johns liefdesleven: verloofd met een vrouw, daarna uit de kast

Begin jaren zeventig verlooft John zich met zijn eerste liefde Linda Woodrow, over wie hij ook zingt in het nummer Someone Saved My Life Tonight. Het komt uiteindelijk niet tot een huwelijk, maar dat gebeurt wel in 1984, als hij trouwt met Renate Blauel (in Rocketman gespeeld door de Nederlandse Celinde Schoenmaker).

Volgens de roddelpers is het huwelijk voltrokken om zijn homoseksualiteit verborgen te houden, John liet eerder namelijk weten zowel verliefd te kunnen worden op mannen als op vrouwen.

Het is om meer redenen een roerige tijd in het leven van John: in 1988 scheidt hij van Blauel en later zegt hij tegen Rolling Stone toch homoseksueel te zijn. Zijn eerste vaste relatie met een man is met filmmaker David Furnish, die hij begin jaren negentig ontmoet en met wie hij tot op de dag van vandaag samen is.

Elton John en zijn echtgenoot David Furnish

Het stel is een van de eerste homoseksuele koppels die in Groot-Brittannië een samenlevingscontract tekent en trouwt negen jaar later, zodra het homohuwelijk legaal is.

Ze krijgen twee zonen met hulp van een draagmoeder: Zachary, die in 2010 wordt geboren en Elijah, die in 2013 ter wereld komt. John heeft daarnaast ook tien petekinderen, onder wie de zonen van David en Victoria Beckham.

Johns verslaving: cokegebruik om minder verlegen te zijn

John verkoopt in zijn hoogtijdagen honderdduizenden platen en tourt langs talloze uitverkochte zalen, maar achter de schermen is zijn leven minder rooskleurig. Hij raakt verslaafd aan cocaïne, een drug die hij neemt om minder verlegen te zijn en krijgt van zijn toenmalig manager. Later vertelt de artiest dat hij de jaren zeventig en tachtig vooral heeft beleefd in een "waas van drugs".

Naast cocaïne rookt John ook wiet en drinkt hij veel alcohol. Hij eet soms dagen niet en heeft daarna eetbuien, waardoor hij ook boulimia krijgt. "Als ik op deze tijd terugkijk huiver ik van mezelf", vertelt John later in een interview met Piers Morgan. Naar eigen zeggen balanceerde hij op het randje van de dood. "Het ene moment kreeg ik een epileptische aanval, veertig minuten later snoof ik een lijntje."

Ondertussen wordt de verslaving van John erger. Uit angst om aids te krijgen - in de jaren tachtig vindt er een epidemie plaats van de toen nog niet te behandelen ziekte - gaat hij meer gebruiken. In die tijd leert John een aidspatiënt kennen, die hem overtuigt om te stoppen met drugs. Hij richt daarna de Elton John AIDS Foundation op.

Inmiddels is de zanger al 29 jaar clean. Verslaving blijft, in welke vorm dan ook, toch een rol spelen in zijn leven. "Ik ben verslaafd aan werken", zegt hij aan The Guardian. "Al dat touren heeft me bijna het leven gekost."

Inmiddels is John 72 en heeft hij muziek maken op een lager pitje gezet. Rustig is zijn leven niet te noemen: de komende tijd staat in het teken van zijn afscheidstour Farewell Yellow Brick Road, die maar liefst drie jaar zal duren. Op 8 en 17 juni doet John de Amsterdamse Ziggo Dome aan. Wie na Rocketman nog meer wil weten over het leven van de flamboyante zanger, moet tot oktober wachten: dan komt zijn zelfgeschreven biografie uit.