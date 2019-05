Met haar nieuwe status als topvierspeelster begint Kiki Bertens maandag voor het eerst in haar loopbaan als een van de favorieten aan Roland Garros. Nooit eerder waren de verwachtingen zó hoog voor de 27-jarige Westlandse. NU.nl blikt vooruit op de vooral mentale opgave voor Bertens, die Nederland de eerste Grand Slam-titel sinds 1996 kan bezorgen.

"Bertens stunt met winst in eerste ronde Roland Garros", zo klinkt het op 24 mei 2016 in alle Nederlandse media. Bertens verrast die dag vriend en vijand door als mondiale nummer 58 wereldtopper Angelique Kerber te verslaan, wat de opmaat blijkt voor haar eerste halve finale op een Grand Slam-toernooi.

Drie jaar, zeven WTA-titels en 54 posities op de wereldranglijst verder is euforie na het overleven van een eerste ronde bijna niet meer voor te stellen. Bertens groeide in 2018 al uit tot toptienspeelster en nestelde zich dit jaar definitief in de wereldtop door de vierde plek op de WTA-ranking te bereiken, de hoogste positie ooit voor een Nederlandse tennisster.

Met haar imponerende eindzege deze maand op het sterk bezette toernooi van Madrid en haar halvefinaleplaats in Rome wordt geen enkele prestatie van Bertens op de komende editie van Roland Garros nog echt als stunt gezien. Ze is een serieuze titelkandidaat, van wie veel wordt verwacht in Parijs.

"Een hoop mensen zien het als een vanzelfsprekendheid dat Bertens Roland Garros gaat winnen", constateert oud-tennisster en televisiecommentator Kristie Boogert. "Dat is gevaarlijk. Ik vond dat er vorig jaar ook al te enthousiast werd gedaan over de kansen van Bertens in Parijs. Nu is ze wel echt een titelkandidaat en zijn de verwachtingen nóg hoger. Daar zal ze mee om moeten gaan."

Kiki Bertens bereikte in 2016 de halve finales van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

'Bertens is enorm volwassen geworden'

Na haar halvefinaleplaats in 2016 stegen de verwachtingen al fors en daar wist Bertens bij de twee vorige edities van Roland Garros niet aan te voldoen. Zowel in 2017 (tweede ronde) als in 2018 (derde ronde) kwam ze niet in de buurt van haar historische prestatie van 2016 op het Franse gravel, terwijl ze toen veel minder in de spotlights stond dan nu.

"Op Roland Garros 2016 verwachtte niemand iets van me en voelde alles als een bonus", zegt Bertens daar deze week zelf over in een interview met het AD. "Die vrijheid heb ik sindsdien niet meer gehad. De grootste uitdaging van dit moment is om dat gevoel terug te krijgen."

“Op mentaal gebied heeft Bertens opnieuw grote stappen gezet” Martin Verkerk

Toch heeft Bertens al meerdere keren bewezen dat ze niet bezwijkt onder de druk én dat ze geen moeite meer heeft met grote podia. Eind vorig jaar overtuigde ze op de met show en spektakel overgoten WTA Finals en deze maand in Madrid wist ze al haar rankingpunten van vorig jaar met verve te verdedigen. Bertens verloor geen set op het Spaanse gravel en schakelde vier Grand Slam-winnaressen uit.

"Mentaal heeft Bertens opnieuw grote stappen gezet en ze is enorm volwassen geworden", ziet Martin Verkerk, die in 2003 uit het niets de finale van Roland Garros bereikte. "Bertens moet nu gewoon voor een Grand Slam-titel gaan. De verwachtingen zullen stijgen, maar ze wordt denk ik niet warm of koud van die favorietenrol. Ze barst van het zelfvertrouwen."

Prestaties Bertens in 2019 januari: Brisbane (hardcourt) – Achtste finale

Januari: Sydney (hardcourt) – Halve finale

Januari: Australian Open (hardcourt) – Tweede ronde

Januari-februari: Sint-Petersburg (hardcourt) – Winst

Februari: Doha (hardcourt) – Kwartfinale

Februari: Dubai (hardcourt) – Tweede ronde

Maart: Indian Wells (hardcourt) – Achtste finale

Maart: Miami (hardcourt) – Achste finale

April: Charleston (gravel) – Achtste finale

April: Stuttgart (gravel) – Halve finale

Mei: Madrid (gravel) – Winst

Mei: Rome (gravel) - Halve finale

Bertens won in mei het sterk bezette graveltoernooi van Madrid. (Foto: Pro Shots)

'Bijna nooit meer mentale paniek bij Bertens'

Ook vorige week bewees Bertens dat ze mentaal sterker is dan enkele jaren geleden, toen ze kampte met faalangst en zelfs serieus overwoog te stoppen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis stond in haar eerste partij in Rome op rand van uitschakeling tegen de pas zeventienjarige Amanda Anisimova, maar trok na een driesetter tóch aan het langste eind.

"Ik zie Bertens mentaal zelden nog in paniek raken", zegt de 45-jarige Boogert. "Ze gaat veel beter om met de momenten dat ze niet haar beste tennis speelt. Je wil elke wedstrijd top zijn, maar dat lukt niet altijd. Op dat soort dagen moet je ervoor zorgen dat je een partij op basis van vechtlust wint en dat heeft Bertens in Rome gedaan. Die struggle heb je ook nodig om mentaal beter te worden."

"Roland Garros is natuurlijk wel van een andere orde. Dat is een toernooi dat twee weken duurt en waar ze niet iedere dag een wedstrijd speelt. De aandacht van de media is groter en er zullen veel meer vrienden en familie van Bertens aanwezig zijn. Dat zijn allemaal randzaken waar ze zich absoluut voor moet afsluiten."

Martin Verkerk bereikte in 2003 de finale van Roland Garros. (Foto: ANP)

'Bertens kan Nederlandse tennislegende worden'

De veertigjarige Verkerk, nog altijd de laatste Nederlandse finalist op een Grand Slam-toernooi, gaf zestien jaar geleden het goede voorbeeld aan Bertens op Roland Garros. Al vindt de voormalige nummer veertien van de wereld niet dat zijn prestatie te vergelijken is met de situatie waar landgenote Bertens nu in zit.

"Ik stond laag op de ranking en kwam uit het niets in de finale. Bertens heeft al veel meer bereikt", benadrukt Verkerk, die in 2003 als mondiale nummer 46 onder anderen Carlos Moya (ATP-4) en Guillermo Coria (ATP-7) versloeg en zo voor een van de memorabelste Nederlandse tennismomenten deze eeuw zorgde.

"Bertens is nu een wereldtopper en kan Roland Garros zeker winnen, maar het belangrijkste van alles is eigenlijk dat we daar überhaupt over praten. Dat is al bizar en fantastisch. Als Bertens een Grand Slam kan winnen en de nummer één van de wereld wordt, dan is ze gewoon een Nederlandse tennislegende."

Boogert sluit zich daarbij aan. "Het is niet in woorden uit te drukken wat Bertens heeft neergezet. Ze leerde de afgelopen drie jaar harde lessen, maar is mentaal en fysiek op fantastische wijze gegroeid. Er staat nu gewoon een powervrouw, die ook nog eens heel normaal is gebleven. Echt onwijs knap."