NU.nl bestaat deze week twintig jaar, maar is verre van het enige bekende Nederlandse internetmerk met bouwjaar 1999; ook bol.com, Marktplaats en Coolblue zijn toen opgericht, andere bekende namen een jaartje eerder (Startpagina) of later (Thuisbezorgd). Waarom juist toen, in 1999?

Oscar Kneppers was er ook bij. Hij lanceerde in 1998 het online platform Emerce, later richtte hij techsite Bright en start-upaccelerator Rockstart op. 1999 was volgens hem een doorbreekjaar voor ondernemers op het internet: "Het was een tijd vol belofte en zin, het was enorm ondernemend. Alles ging over wat er mogelijk was. Het internet heeft het ondernemerschap toen echt in zwang gebracht."

De beursgang van Netscape in 1995 was een kantelpunt, herinnert Kneppers zich. "Daarna begon de echte rush. Yahoo was al een paar jaar bezig, maar de paar jaar daarna begonnen we ons ook in Nederland te realiseren dat er geld te verdienen viel op het internet."

"Als je in die tijd .com achter je naam zette, was je bedrijf meteen al een miljoen waard", vertelt Michel Schaeffer. Hij was van 2001 tot 2015 marketingdirecteur bij bol.com, vorig jaar was hij interim-CEO bij fonQ.

Rond die tijd waren er twee dingen aan de hand, vertelt Schaeffer: "Ten eerste begonnen consumenten ineens veel meer het internet te gebruiken. Planet Internet was al actief en XS4ALL ging van start."

"Beurzen zoals de NASDAQ gingen daarnaast helemaal op de kop. Het leek alsof die beurs alleen maar omhoog kon gaan. De hoogste stand was rond het einde van 1998 en het begin van 1999, onder invloed van al die technologiebedrijven."

Er blijven een paar bedrijven over

Inmiddels weten we dat de beurs nìet alleen maar omhoog kon gaan. In het voorjaar van 2000 knapte de internetzeepbel. De aandelenbeurzen donderden omlaag, duizenden 'internetbedrijfjes' wereldwijd verdwenen net zo snel als dat ze eind jaren negentig waren verschenen.

"Iedereen zei toen dat het internet niks zou worden. Bol.com ging toen ook de verkoop in. Een jaar later was het investeringsklimaat helemaal verdwenen en gebeurde er helemaal niks meer", herinnert Schaeffer zich.

Een paar voorbeelden van bedrijven die je misschien bent vergeten: Macropolis van Maurice de Hond, een winkelplatform dat je via internet óf cd-rom kon bezoeken, @Home, de internetaanbieder die inmiddels is opgegaan in Ziggo, en vanuit de VS was er ook nog CDnow, waar je online cd's kon kopen.

De bedrijven die het wel hebben gered zijn volgens Kneppers de bedrijven die al vroeg een positie hebben ingenomen en "strategisch op waarde zijn geschat". "NU.nl werd snel overgenomen door uitgever VNU, toen ging er echt geld in", zegt hij.

"Bol.com is denk ik succesvol geworden omdat we sneller dan anderen een aantal dingen goed geregeld hadden", zegt Schaeffer. "Veel winkels probeerden alleen het beperkte assortiment dat je in een offline winkel vindt online te zetten. Wij boden toegang tot het volledige assortiment."

Geboren op het internet

"Waar al deze bedrijven heel goed in waren en zijn, is dat ze precies weten wat de consument van vandaag wil, en ook al weten wat de consument over vijf jaar wil", zegt onderzoeker en investeerder Eva de Mol, die onderzoek heeft gedaan naar wat start-ups precies succesvol of onsuccesvol maakt.

“De Free Record Shop verkocht al in 1997 producten online, maar die bestaan inmiddels niet meer.” Michel Schaeffer

Volgens De Mol zijn de Nederlandse bedrijven die na de internetbubbel overeind zijn gebleven, bedrijven die een hele duidelijke visie hebben en goed weten waar ze naartoe willen. Ze behoren allemaal tot de eerste generatie bedrijven die 'op het internet geboren zijn', in een wereld waarin bedrijven die de stap naar online te laat hebben gezet niet meer overeind blijven, denk aan V&D.

Dat wil overigens niet zeggen dat dat altijd een succesrecept is, merkt Schaeffer op: "De Free Record Shop verkocht al in 1997 producten online, maar die bestaan inmiddels niet meer. Dat geldt voor veel in die tijd grote namen. De internetprovider World Online is ook opgedoekt, die hebben hier en daar toch een afslag gemist."

De speeltuin is een stuk harder geworden

Vergeleken met toen is de start-upwereld harder geworden, zegt De Mol. "Er zit nu veel meer durfkapitaal in, de competitie is enorm. Grotere bedrijven moeten bovendien continu blijven bijleren om bij te blijven."

“De consument wilde gewoon nog naar de winkel.” Eva de Mol

De jaren negentig waren misschien een beetje een speeltuin. Maar niet per se makkelijker, denkt De Mol. "Toen was men nog helemaal niet overtuigd van de waarde van het internet. De consument wilde gewoon nog naar de winkel."

De huidige golf aan start-ups is volgens Kneppers "een verlenging van een wedstrijd die vroegtijdig werd afgekapt, een soort tweede kans".

Of hij het mist? "Ik ken dit verhaal wel een beetje; de cultuur van altijd optimistisch zijn, altijd die haast. Dat kan ook niet gezond zijn. Misschien is het wel eens tijd voor een nieuw liedje", zegt Kneppers. "Maar het was een nieuw tijdperk, absoluut. De late jaren negentig waren volgens hem een "doorbraak waarin we wegkwamen van de jaren tachtig en negentig, waarin alles vastzat aan het oude."

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat Michel Schaeffer CEO is bij fonQ. Hij was in 2018 echter interim-CEO bij fonQ. De huidige CEO van het bedrijf is Antoine Brouwer. We hebben de onjuistheid aangepast.