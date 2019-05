De toen achttienjarige Max Verstappen zorgde in 2016 voor een sensatie in Barcelona door de jongste winnaar van een Grand Prix te worden. Drie jaar en vier zeges later is de populaire Nederlander er terug. Hoe heeft hij zich als coureur en persoon ontwikkeld?

Verstappen betreedt de eerste verdieping van het Holzhaus, het indrukwekkend grote nieuwe motorhome van Red Bull dat in Spanje in gebruik wordt genomen. In zijn ooghoek ontwaart hij Masashi Yamamoto, hoofd motorsport van motorleverancier Honda. Na een hartelijke begroeting van de Japanner gaat de coureur snel zitten aan het tafeltje waar twee dozijn journalisten op hem zitten te wachten.

De komende twintig minuten in het tot op de minuut geplande schema van Verstappen zijn gevuld met de mediasessie. Dat zijn altijd wat rommelige gesprekken, waarin tal van onderwerpen de revue passeren. Verstappen krijgt vragen over onder meer het Holzhaus, zijn verwachtingen voor de Spaanse Grand Prix, de updates aan zijn auto, de waarschijnlijke toevoeging van Zandvoort aan de kalender, de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur en zijn pasgeboren halfbroertje.

Vaak verschijnt er een lach op zijn gezicht. Als hij kans ziet om een grap te maken, laat hij die niet liggen. Maar Verstappen lijkt er ook een sport van te maken om zijn antwoorden zo kort mogelijk te houden.

Hoe vind je dat je teamgenoot Pierre Gasly tot nu toe presteert?

"Daar laat ik me niet over uit, anders komt er weer zo'n kutartikel."

Denk je nog vaak terug aan je eerste zege hier in Spanje?

"Nee, eigenlijk niet. Ik hou niet zo van dromen."

Maar je hebt er toch wel speciale herinneringen aan?

"Het is leuk als ik de beelden weer eens voorbij zie komen. Het is gebeurd, het was mooi. Maar we moeten verder, ik wil meer wedstrijden winnen."

Vind je het jammer dat Spanje waarschijnlijk van de kalender verdwijnt?

"Natuurlijk zou het jammer zijn. Dat had ik nog meer met Maleisië, omdat ik wist dat we daar altijd goed konden zijn."

Maar de pijn van het verdwijnen van Spanje wordt wel verzacht door de mogelijke komst van Zandvoort?

"Nou, pijn... Ik heb daar geen pijn van."

"Verstappen is iets lastiger te interviewen dan de meeste andere coureurs", zegt Luke Smith, een Britse journalist die voor Crash.net en The New York Times al jarenlang de Formule 1 volgt. "Sommige coureurs praten honderduit, zonder dat ze daadwerkelijk veel vertellen. Max is veel korter in zijn antwoorden en geeft precies de informatie die hij kwijt wil."

"En als een onderwerp hem niet aanstaat, dan kapt hij het meteen af. Maar over het algemeen is hij best wel open. Je kunt met hem over allerlei onderwerpen praten, ook over een voetbalwedstrijd van Ajax bijvoorbeeld."

Max Verstappen op het podium in Spanje, na zijn verrassende zege in 2016 (Foto: Getty Images)

'Verstappen zette racesport opnieuw op de kaart'

Sinds zijn eerste zege in Barcelona heeft de media-aandacht voor Verstappen in binnen- en buitenland massale vormen aangenomen, merkt zijn manager Raymond Vermeulen. "Max heeft in 2016 de racesport opnieuw op de kaart gezet, in Nederland en daarbuiten. Hij heeft laten zien dat je ergens kunt komen als je getalenteerd bent en er hard voor werkt."

In zijn eerste jaar bij Red Bull werd Verstappen vanwege zijn sensationele prestaties direct vergeleken met legendarische coureurs als Michael Schumacher en Ayrton Senna. "Die verwachtingen heeft hij niet waargemaakt, nóg niet", vindt Smith. "Zijn huidige auto geeft hem die mogelijkheid niet."

"Maar hij heeft wel vaak zijn kansen om te winnen gegrepen, en dit jaar rijdt hij uitstekend. Hij is pas 21 en heeft nog alle tijd. Ook internationaal wordt hij nog steeds als een aanstaande wereldkampioen gezien. Op een dag zal het gebeuren, dat staat vast."

'Het grote omslagpunt kwam in Monaco'

Verstappen tekende als zestienjarige al zijn eerste contract in de Formule 1, benadrukt Vermeulen. "Het is een wereld vol belangen, politieke spelletjes en veel geld. Denk maar eens terug hoe jij op die leeftijd was. Voor zijn leeftijd is Max altijd erg volwassen geweest."

Dat beaamt Smith, die Verstappen ook de laatste jaren heeft zien groeien. "Het grote omslagpunt kwam vorig jaar in Monaco. Daar had hij makkelijk kunnen winnen, maar verpestte hij het met een crash in de training. Hij was erg gefrustreerd en zei steeds dat hij niets aan zijn aanpak wilde veranderen. Maar dat heeft hij wel degelijk gedaan. Sindsdien rijdt hij iets beheerster en haalt hij veel betere resultaten vergeleken met het begin van 2018."

Door zijn sterke prestaties hengelen sponsors, media en fans voortdurend naar zijn aandacht. Verstappen brengt slechts ongeveer een maand per jaar thuis door. Wat hem betreft is de huidige Formule 1-kalender vol genoeg. "21 races vind ik al redelijk veel. Je bent vaak onderweg. Het zijn niet alleen de wedstrijden, maar tussendoor heb je ook steeds verplichtingen. Misschien zouden ze eens kunnen nadenken over het inkorten van de weekenden, door bijvoorbeeld een training te schrappen."

Max Verstappen poseert met zijn fans in Spanje (Foto: Getty Images)

Populairste coureur bij de fans in Spanje

Ook dit weekend in Spanje is het schema vol. Een half uur na afloop van de mediasessie wordt Verstappen op het fanpodium verwacht. De donkerblauwe Red Bull-petjes en oranje vlaggen, petjes in indianentooien zijn in Spanje duidelijk in de meerderheid. Niet alleen bij de Nederlandse fans, maar ook opvallend veel buitenlandse toeschouwers dragen een cap met zijn startnummer 33.

Sommigen hebben ruim een uur gewacht om de coureur van dichtbij te kunnen zien. Er klinkt gejuich als Verstappen het podium bestijgt, waar de Spaanse presentator naar zijn verwachtingen van de race vraagt. "Hopelijk niet weer vierde, dat begint een beetje saai te worden", zegt Verstappen met de handen in de zakken.

Daarna begeeft hij zich naar beneden om vijf minuten handtekeningen uit te delen en te poseren met fans die selfies maken. Alle twintig coureurs maken deze ronde, maar geen van hen is zo populair als de Nederlander.

Die grote populariteit lijkt er ook voor te zorgen dat Verstappen terughoudend is met het delen van dingen uit zijn spaarzame vrije tijd. Zijn Instagram staat vol met foto's vanaf het circuit en van zijn trainingen in de sportschool, maar het is lang scrollen om een plaatje te vinden waar hij met vrienden op staat.

Max, gefeliciteerd. Je hebt er een klein broertje bij.

"Klopt ja, dankjewel."

Heb je deze week tijd gehad om Jason te zien?

"Uhm, dinsdag? Ja, op dinsdag was dat."

Hoe is het dan om die kleine in je armen te houden?

"Goed, fijn, leuk. Maar ik zeg er liever niet veel over. Wat maakt het uit? Zulke dingen zijn privé."

Kies je er bewust voor om dit soort dingen buiten de media te houden en bijvoorbeeld niks op Instagram te zetten?

"Ja. De baby is ook nog zo klein."

Volgens Vermeulen probeert Verstappen zijn privéleven zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers te houden. "Iedereen lijkt elk uur van de dag te willen weten wat hij aan het doen is. Maar daar heeft Max geen behoefte aan. Hij ziet zijn vrienden zeker niet wekelijks, maar heeft daar nog steeds wel tijd voor, hoor. Hij doet dan lekker zijn ding en heeft geen zin om daar iets over te posten op sociale media."

Verstappen komt maar voor één ding

Verstappen denkt samen met onder anderen Vermeulen na over zijn imago en wat hij wel en niet met de buitenwereld deelt. "Ook daarin is hij volwassener geworden", vindt zijn manager. "Hij bepaalt nu veel meer zelf met welke sponsors hij in zee gaat."

Een goed voorbeeld is de samenwerking met kledingmerk G-Star RAW. "Hij is daar erg bij betrokken en is naar Amsterdam gegaan om de collecties te kunnen zien en voelen. Zo kan hij bepalen of het iets is wat hij wil. Of het wel of niet bij hem past."

Hoe leuk vindt Verstappen alle verplichtingen? "Het is part of the job", zegt Vermeulen. "Er zijn in zo'n raceweekend dingen die hij leuk vindt om te doen en andere dingen ziet hij als een verplicht nummer. Maar dat geldt denk ik voor alle coureurs, daar is Max geen uitzondering in. En hij komt hier uiteindelijk maar voor één ding: die race op zondag. Die is het allerbelangrijkst."