Duncan Laurence heeft deze week zijn concurrentie ontmoet en weet nu precies tegen wie hij het op moet nemen tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Rusland, Italië en Zwitserland zullen het hem nog moeilijk gaan maken tijdens die halve finale en de finale van twee dagen later, zegt Songfestival-commentator Cornald Maas.

Dit interview heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de repetities van deze week

Hoewel het Eurovisie Songfestival in het Israëlische Tel Aviv op 14 mei officieel van start gaat met de eerste halve finale, wordt het voor Nederlandse kijkers twee dagen later pas echt spannend. Laurence maakt dan met zijn nummer Arcade als zestiende zijn opwachting.

Volgens de bookmakers maakt Laurence dit jaar een grote kans om de winnaar van het festival te worden. Het zou de eerste keer in 44 jaar tijd zijn dat Nederland eerste wordt. Volgens Maas is de strijd echter nog niet gestreden en kan het nog heel spannend worden in Tel Aviv.

"Duncan is een hele sympathieke jongen, hij is open, maar tegelijkertijd bescheiden, en weet dondersgoed waar hij aan begonnen is. De gevoelens die hij in Arcade bezingt, liggen dicht bij hem, en dat merk je. Binnen zijn genre, de ballads, is hij zonder twijfel de sterkste."

Rusland - Sergey Lazarev - Scream (te zien in de tweede halve finale)

"Met Scream zet Sergey Lazarev, die in 2016 de winst net aan zijn neus voorbij zag gaan, een emotioneel nummer neer. Iets té eigenlijk; hoewel hij net als Duncan een gevoelig nummer neerzet, is het bijna te veel. Het nummer probeert je te raken, maar de gevoelens worden je door de strot geduwd. Dit nummer is op maat geschreven voor het Songfestival, met als bedoeling te imponeren, en zal ongetwijfeld een grootse staging krijgen, maar ik vind het minder oprecht dan Arcade."

Zwitserland - Luca Hänni - She Got Me (te zien in de tweede halve finale)

"De laatste jaren zie je steeds vaker dat er teams uit allerlei landen worden gehaald om het winnende nummer te schrijven. Daardoor zie je weinig terug van de cultuur van het land, en dat is jammer. Dat is bij Luca ook het geval; de schrijvers van zijn nummer zijn overal vandaan gehaald. Luca is superster in eigen land en heeft fans in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, wat hem zal helpen bij het winnen van stemmen. Daarbij maakt het niet uit dat hij niet de beste zanger is; hij weet het nummer wel te verkopen, en She Got Me wordt nu al door veel mensen meegezongen."

Italië - Mahmood - Soldi (direct door naar de finale)

"Dit is, na Duncan natuurlijk, mijn persoonlijke favoriet. Soldi is in Italië al een hit en het nummer heeft alles in zich om dat in andere landen ook te worden. Er zit een sterke beat onder, de zanger is charismatisch, en daarbij bevat het nummer één betekenisvolle Arabische zin, wat een bepaald deel van de televoters zal aanspreken. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien op het podium; Italië heeft de neiging de staging heel minimaal te houden, wat mooi is, maar waardoor je het risico loopt dat het mensen niet bijblijft."

Zweden - John Lundvik - Too Late for Love (te zien in de tweede halve finale)

"Ik verwacht dat de Zweedse inzending de grootste concurrent voor Duncan wordt bij de jury (de winnaar wordt bepaald door een juryoordeel en stemmen van kijkers, red.). Hij is heel toegankelijk en open, en zijn nummer ook. Maar ik denk dat dit bij televoting misschien iets minder zal werken. Wij, West-Europeanen, vinden gospel prachtig, maar stemmen ze hier in Moldavië en Georgië ook op? Zou al met al toch ook kunnen winnen, omdat het zo vitaal, helder en toegankelijk is."

Deze landen kunnen verrassen

Malta - Michela Pace - Chameleon (te zien in de tweede halve finale)

"Michela Pace won de plaatselijke versie van talentenjacht X Factor om Malta te vertegenwoordigen in Tel Aviv met Chameleon. Dit nummer is groovy en helemaal van deze tijd. Daarbij krijgt het een sprankelende staging die heel veel jongere televoters zal aanspreken."

Spanje - Miki - La Venda (direct door naar de finale)

"Dit nummer is energiek en vrolijk en kan door de onbevangenheid van de muziek en de tekst gaan verrassen. Helemaal als hij een goede finaleplek krijgt, bijvoorbeeld tussen een paar ballads, kan het goed voor hem uitpakken; mensen zijn dan toch vaak toe aan iets lichters."

Na de eerste repetities

Na het zien van de repetities laat Maas weten dat Australië en Azerbeidzjan verrassen door "een sublieme staging", terwijl Spanje juist tegenvalt. Frankrijk is volgens Maas ontroerend “omdat het op treffende wijze verbeeldt hoe iedereen een koning kan zijn, of je nou homo, hetero, dik, dun of doof bent, of juist niet”.