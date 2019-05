Wereldwijd is een explosieve stijging te zien in het aantal gevallen van mazelen. Ook in Nederland hebben dit jaar nu al meer mensen de ziekte gekregen dan in heel 2018. Wat is er aan de hand?

"De mazelen zijn de eerste besmettelijke ziekte die opduikt als de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is", legt Hans van Vliet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit.

Vaccineren is volgens de programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma én volgens kinderarts Károly Illy, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de enige manier om de verspreiding van mazelen te voorkomen.

Maar dit is nu juist het probleem: de vaccinatiegraad daalt wereldwijd. "Van de baby’s die in 2015 in Nederland werden geboren is 92,9 procent gevaccineerd. Bij baby’s uit het geboortejaar 2005 was dat nog 96 procent", aldus Van Vliet. Dit aantal is stabiel, maar beter wordt het dus nog niet.

'Slachtoffer van ouders die kind niet hebben laten vaccineren'

De kinderziekte kenmerkt zich door uitslag op het lichaam en hoge koorts. In uitzonderingsgevallen kan een ontsteking in de longen of hersenen ontstaan. "In sommige gevallen kan de ziekte daarom dodelijk zijn", legt Illy uit.

"Als je kijkt naar Europa zijn er dit jaar al tientallen kinderen doodgegaan aan de mazelen."

Vorig jaar waren in Europa zestig tot tachtig sterfgevallen als gevolg van de mazelen. "Dat waren helemaal geen kinderen die bewust niet gevaccineerd waren, ze waren gewoon nog te jong. Ze zijn het slachtoffer geworden van ouders die hun kind niet hebben laten vaccineren."

Wereldwijd waren er in de eerste drie maanden van 2019 meer dan 110.000 besmettingsgevallen van mazelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat een stijging van 300 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018.

Voor een goede bescherming tegen mazelen moet een kind twee vaccins krijgen. Volgens Unicef hebben tussen 2010 en 2017 wereldwijd ruim twintig miljoen kinderen het eerste mazelenvaccin niet gehad. Het tweede vaccin heeft wereldwijd maar 67 procent van de kinderen gekregen.

Het sterftecijfer van mazelen is van 2000 tot 2016 met 84 procent gedaald, blijkt uit cijfers van de WHO. Maar in delen van Afrika en Azië verspreidt de ziekte zich nog steeds. In 2016 waren zeven miljoen mensen besmet met mazelen. 95 procent van de besmettingen kwam voor in landen met een laag inkomen en een slechte gezondheidszorg. In Nederland zijn dit jaar tot nu toe twintig mensen met mazelen besmet. In Nederland zorgde de ziekte in 2013 voor het laatste sterfgeval. Het slachtoffer was een zeventienjarig meisje uit Zeeland.

Waarom sommige ouders hun kind niet laten vaccineren

Maar waarom zien sommige ouders dan af van een BMR-vaccinatie (BMR staat voor bof, mazelen en rode hond)?

In sommige landen kunnen ouders hun kinderen niet laten vaccineren omdat de vaccins simpelweg niet bereikbaar voor ze zijn, zo meldt RIVM-programmamanager Van Vliet, die meteen ook zegt dat dit in Nederland niet aan de orde is.

"De tweede reden is dat het vertrouwen in vaccins afneemt. De derde reden is dat de ziekte niet meer als héél ernstig wordt gezien."

En dit is geheel onterecht, zo zegt kinderarts Illy. "Het is waar dat het een kinderziekte is, maar het is niet zo dat het een ongevaarlijke kinderziekte is. Voor een minderheid kan het heel ernstig verlopen en tot invaliditeit of zelfs de dood leiden."

“Het is waar dat het een kinderziekte is, maar het is niet zo dat het een ongevaarlijke kinderziekte is” Károly Illy, kinderarts

Veel nepnieuws over mazelen

Bang voor een uitbraak, zoals waar Nederland in 2013 mee kampte, is Illy nu niet. "De meeste gevallen van mazelen in Nederland zijn 'importgevallen'. Dus op het moment dat het meer voorkomt in het buitenland, dan geldt dat ook voor Nederland", zegt ook Van Vliet.

"Het risico op een uitbraak zoals in 2013 bestaat altijd, maar het lijkt me veel waarschijnlijker dat het pas over vijf tot tien jaar weer gebeurt", aldus de programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit komt omdat de mensen die in 2013 ziek zijn geworden, beschermd zijn.

"Mazelen kunnen alleen overgedragen worden door mensen die er ziek van worden en dus niet door mensen die de mazelen of de vaccinatie al hebben gehad. Het virus moet voldoende mensen hebben om van de een naar de ander te springen", legt Van Vliet uit.

Maar kinderartsen maken zich volgens Illy wel zorgen over het aantal ouders dat hun kinderen niet laat vaccineren.

"Eerlijk gezegd zien we in toenemende mate dat ouders in de Randstad hun informatie van het internet halen. En dat is allemaal nepnieuws. Die ouders halen hun nieuws van kanalen met bewezen onjuiste informatie en laten zich hiermee in de luren leggen."

Voorbeelden nepnieuws 'Het doorkomen van mazelen beschermt tegen andere ziektes' Dit is incorrect, uit vrij recente studies blijkt zelfs dat wie mazelen heeft gekregen een groter risico loopt op andere infecties. Mazelen doen iets met je afweer en verminderen het aantal afweercellen

'Mazelen zijn al jaren niet meer dodelijk (op grote schaal)' Dit is incorrect: De sterfgevallen in de rest van Europa laten zien dat dit niet klopt

'Van de BMR-inenting kunnen kinderen autisme krijgen' Dit is incorrect: Andrew Wakefield publiceerde in 1998 een foutief artikel over een verband tussen autisme en vaccinatie. De man, wiens artsentitel is ontnomen, heeft echter fraude gepleegd

Kinderdagverblijven weren niet-gevaccineerde kinderen

De afgelopen weken was volop in het nieuws dat sommige kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen weren. Zo was daar deze week Berend Botje, een bedrijf met vijftig locaties dat de opvang voor ruim 3.100 kinderen verzorgt. Vanaf 1 juli zijn kinderen zonder BMR-vaccinatie niet welkom.

"Als ik vader zou zijn van een baby van nog geen veertien maanden oud, dan zou ik heel erg zeker willen weten of de andere kinderen op het kinderdagverblijf wel gevaccineerd zijn. Ik kan me dat dus heel goed voorstellen van de ouders en van de kinderdagverblijven zelf", zegt kinderarts Illy hierop.

"Maar, belangrijk hierbij: met dit systeem loop je het risico dat je twee soorten kinderdagverblijven krijgt. De ene met gevaccineerde kinderen en de ander met de niet-gevaccineerde kinderen. Dit is een risico omdat mazelen dan júíst op kunnen duiken."

Dit was volgens Van Vliet en Illy ook in 2013 te zien: de uitbraak was toen in de zogeheten Biblebelt, waar een grote concentratie van niet-gevaccineerde kinderen was. Duizenden mensen raakten besmet, een zeventienjarig meisje overleed uiteindelijk aan de ziekte.

Op vakantie met jonge kinderen

In Nederland worden kinderen vanaf veertien maanden gevaccineerd (en nog een keer als ze negen jaar oud zijn). Echter, vanwege de uitbraak van mazelen in het buitenland, heeft het RIVM voor sommige landen of gebieden inmiddels een vervroegde vaccinatie geadviseerd.

Begin juni, de start van de vakantieperiode, zal nog een keer gewaarschuwd worden. "Ik zou bijvoorbeeld alleen naar Oekraïne gaan als mijn kind gevaccineerd zou zijn", zegt kinderarts Illy. "Maar het advies geldt voor nog meer landen."

Volgens Van Vliet is de kans klein dat mazelen wereldwijd helemaal worden uitgeroeid. Illy laat weten dat hij vooral hoopt dat ouders kiezen voor de bewezen veilige vaccinatie.

"En doe je het niet voor je eigen kind, doe het dan voor een ander kind dat nog te jong is om gevaccineerd te worden. Want die kinderen lopen het meeste risico."