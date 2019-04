Het eerste kind van prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan Markle wordt een dezer dagen geboren. Of is inmiddels al ter wereld gekomen: vorige week liet het koppel weten de geboorte eerst te willen vieren in privékring. De voormalig actrice en haar man lijken vaker met koningshuistradities te breken, maar is dat wel echt zo?

Aankondiging geboorte baby

In tegenstelling tot prins William en Kate Middleton, zal de 37-jarige Markle niet al een aantal uur na de bevalling naar buiten gaan om op de stoep van het ziekenhuis haar zoon of dochter aan de media te laten zien. Markle en haar echtgenoot lieten weten dat zij de geboorte eerst in privékring willen vieren en het nieuws daarna met de rest van de wereld te willen delen. Daarnaast gaan er ook geruchten dat Markle thuis wil bevallen.

Volgens Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella week juist de manier waarop William en Kate het geboortenieuws publiekelijk maakten, af van de traditie. "Prinses Diana is hiermee begonnen, daardoor zijn anderen het ook gaan doen. Voor die tijd beviel iedereen thuis, er werd zelfs een ziekenhuiskamer voor ingericht in het paleis."

Daarbij speelt het ook mee dat de kans heel klein is dat hun zoon of dochter ooit troonopvolger wordt. "Zara Phillips, het nichtje van William en Harry, is ook moeder geworden in privékring."

RTL-correspondent Anne Saenen voegt toe dat Harry überhaupt geen goede relatie heeft met de pers sinds zijn moeder Diana bij een auto-ongeluk overleed nadat zij door paparazzi werd achtervolgd.

"Hij heeft een ongelofelijke hekel aan de media. Maar ook Meghan zal ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld bij dit besluit. Zelf vertelde ze al in een interview dat ze destijds was geschrokken van de hoeveelheid aandacht die ze kreeg toen bekend werd dat ze een relatie heeft met Harry. Dat wordt met de komst van de baby vast alleen maar meer, dus ik snap dat ze de eerste dagen willen genieten - zonder media-aandacht."

Informeel gebruik van sociale media

Begin april openden Harry en Markle hun eigen Instagram-account, dat inmiddels 5,2 miljoen volgers heeft. De Britse media weten het zeker: dit wordt niet beheerd door hun pr-mensen, Markle zou zelf regelmatig comments achterlaten - inclusief kusjes en emoji's.

Ook Saenen gelooft dat Markle zelf reacties plaatst via haar Instagram-kanaal. "Waarom zitten er anders Amerikaanse woorden in zulke posts? Zo willen ze laten zien dat ze er zelf achter zitten en alles controleren wat er wordt gepost."

Dat Harry en Markle actief zijn op sociale media, is volgens Saenen niet ongebruikelijk of protocolbrekend. "William en Kate deelden de geboorte van Louis ook via Twitter. Meghan is haar Hollywoodcarrière gewend en neemt graag zelf het heft in handen."

"De Britse koninklijke familie is op het gebied van media veel verder dan wij", vindt Vorsten-hoofdredacteur Marcella. "Ieder lid heeft een eigen website, ze zijn actief op Instagram, plaatsen mooie foto's. Anders dan bij ons in Nederland, waarbij iemand van de RIVD snel even een foto maakt met zijn telefoon. Ik vermoed dat de eerste foto's van Harry en Meghans baby als eerste worden gedeeld op hun Instagram."

Meghans kledingstijl

De Suits-actrice ziet er vaak smetteloos uit, maar toont in haar stijl elementen die we niet zo snel terugzien bij andere leden van het Britse koningshuis. Zo doet Markle niet aan huidkleurige panty's, heeft ze donkere nagellak op en draagt ze haar kapsel vaak in een los knotje.

"De Queen zal je niet zien zonder panty's, maar dit is geen protocol dat in beton is gegoten", vertelt Josine Droogendijk, eigenaar van de website ModekoninginMaxima. "Máxima zie je ook lang niet altijd met een panty aan. Vroeger was het not done om geen panty te dragen, maar Elizabeth keurt het goed dat de jongere generatie met de tijd meebeweegt."

Ondanks dat er in de media soms veel te doen is om Markles modieuze en soms wat minder bedekkende kledingstijl, zal ze hiermee binnen de koninklijke kringen waarschijnlijk geen wenkbrauwen doen fronsen, denkt Droogendijk. "Er kan veel meer dan de meeste mensen denken. Er is ook kritiek geweest op haar zwarte nagellak, maar Meghan droeg dit naar een mode-evenement, niet naar de reformatorische kerk. Ze kleedt zich altijd naar de gelegenheid, en daar gaat het om."

De mode-expert noemt de stijl van Markle "vernieuwend". "Ze zorgt voor een frisse wind. Het valt me op dat er elke week wel iets wordt geplaatst over dat ze het protocol zou breken met haar kleding. Dat ze vernieuwend is, betekent niet dat ze de regels overtreedt. Wel dat ze lak heeft aan deze berichten."

Verhuizing naar Frogmore Cottage

In aanloop naar de komst van hun baby is het stel verhuisd naar Frogmore Cottage, wat inhoudt dat ze Kensington Palace hebben verlaten en nu verder bij hun familie vandaan wonen.

"Als Elizabeth niet had gewild dat zij verhuisden, was het niet gebeurd", stelt Marcella. "Bovendien is het tussen Harry en Elizabeth echt dikke mik. Hij heeft geworsteld met het overlijden van zijn moeder, zet zich in voor goede doelen, het wordt hem gegund dat hij nu de liefde van zijn leven heeft gevonden en een gezin gaat stichten."

Marcella trekt een vergelijking met Willem-Alexander en Máxima. "Die zijn in Wassenaar lekker in het groen gaan wonen en hebben hier geweldige jaren gehad. Veel buiten zijn, hondjes erbij, een idylle die iedere ouder wil."

William en Kate hebben hetzelfde gedaan, voegt RTL-correspondent Saenen toe. "Die hebben in de eerste prille jaren van hun gezinsleven ook Londen verlaten om even uit de spotlights te treden."

Hand in hand met Harry en knuffelen met fans

Markle wordt tijdens openbare gelegenheden regelmatig hand in hand gezien met Harry, knuffelt met fans en schroomt niet om af en toe een handtekening uit te delen. Gedrag dat bij oudere broer William en zijn vrouw Kate vrijwel nooit vertoond wordt.

"Hand in hand lopen wordt door de Queen gezien als te persoonlijk en onprofessioneel", zegt Saenen. "Maar Harry is toch een wilde jongen die dat wel doet, en die soms ongegeneerd de slappe lach met Meghan krijgt. De Queen ziet het liever niet, maar kan er moeilijk iets van zeggen."

"Handtekeningen uitdelen is niet iets dat per se niet mag", stelt Marcella. "Belangrijk is dat je je waardig gedraagt en ik geloof zeker dat Meghan dat doet. Ze ondersteunt goede doelen, is vorstelijk, ziet er fantastisch mooi uit en ondersteunt haar man waar ze kan. Ze maakt hem heel erg gelukkig, dat is duizend keer belangrijker dan dat ze ergens een handtekening uitdeelt."