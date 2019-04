NUweekend Wanneer mag je werkgever in je mail-, chat- of internetverkeer kijken? Op het werk even snel inspiratie voor een nieuwe vakantie opdoen, met de zakelijke smartphone de tandarts bellen of via het zakelijke chatprogramma tegen een goede collega klagen over de manager: ICT-producten of -diensten van het bedrijf worden vaak ook privé gebruikt. Wanneer mag je werkgever in je internetverkeer of communicatie kijken?