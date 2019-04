NUweekend Waarom een periode van vasten kan helpen om af te vallen 130 x gedeeld Het is vastentijd, veertig dagen van minder eten en bezinning. Van oudsher is dit de periode van Aswoensdag tot Pasen. Het is geen slecht idee om periodiek te vasten, blijkt uit onderzoek: je verliest er blijvend kilo's mee.