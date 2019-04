Zondag wordt in China de duizendste Formule 1-race verreden. Met een millennium aan Grands Prix is er een gigantische historie ontstaan. NU.nl zet een aantal gekke, bijzondere en mooie momenten op een rijtje.

De kortste wereldkampioen ooit

Heel even is Felipe Massa wereldkampioen als hij in 2008 zijn thuisrace in Brazilië wint. Lewis Hamilton is ver teruggevallen en lijkt niet genoeg punten te gaan pakken om de titel te veroveren. De familie van Massa viert in de pitbox van Ferrari de titel al, wanneer een monteur van het Italiaanse team de sfeer komt verpesten. De oorzaak ligt een paar ronden voor het einde van de race, als boven het circuit van Interlagos een regenbui losbreekt. Enkele coureurs nemen de gok en blijven op hun droogweerbanden doorrijden om zo de finish te halen, onder wie Timo Glock in zijn Toyota. Hamilton heeft wel regenbanden gehaald en lijkt tijd tekort te komen om nog als vijfde te eindigen, wat hem genoeg punten voor zijn eerste titel zou opleveren.

Lewis Hamilton viert zijn titel in 2008. (Foto: Getty Images)

Dertig seconden nadat Massa als winnaar over de streep is gekomen, doemt Glock in de laatste bocht voor Hamilton op. Zonder grip heeft de Duitser moeite om op het asfalt te blijven. Hamilton stuurt zijn McLaren er behendig langs en komt als vijfde over de streep. Zijn eerste titel is binnen. Massa komt nooit meer zo dichtbij als die dag op zijn thuisbaan.

Meeste wereldtitels Michael Schumacher - 7 titels

Juan Manuel Fangio - 5 titels

Lewis Hamilton - 5 titels

Alain Prost - 4 titels

Sebastian Vettel - 4 titels

De enige racewinst van cultheld Jean Alesi

1995, Canada. Jean Alesi heeft als Ferrari-coureur een grote schare fans. Niet omdat hij races wint, laat staan kampioenschappen. Alesi is een sympathieke en spectaculaire coureur, die soms domme dingen doet, maar wel altijd vol overgave. Ferrari is in die jaren ietwat afgezakt, maar rijdt wel met de legendarisch jankende V12-motor. Kortom: de gunfactor is groot.

Jean Alesi lift achter op de Benetton van Michael Schumacher terug naar de pits. (Foto: Getty Images)

De als vijfde gestarte Alesi krijgt de zege eigenlijk cadeau. Al zijn concurrenten belanden naast de baan of hebben technische problemen. Eindelijk wint Alesi. De beelden waarop hij achter op de Benetton van Michael Schumacher richting het podium wordt gereden zijn inmiddels F1-historie, maar ook een beetje wrang. Kort na de race wordt bekend dat Alesi bij Ferrari in 1996 plaats moet maken... voor diezelfde Schumacher.

Winst voor een auto met zes wielen

Er zijn meerdere pogingen gedaan om een auto met zes wielen aan de start te krijgen, maar slechts één team slaagt daarin: Tyrrell.

Ronnie Peterson in de Tyrrell-zeswieler. (Foto: Getty Images)

Dat Britse team komt in 1976 met de P34 op de proppen, met vier kleine voorwielen en twee achterwielen. De gedachte achter het ontwerp: aerodynamica. De kleine wielen bieden minder luchtweerstand, wat goed is voor de topsnelheid van de auto. Jody Scheckter wint er een Grand Prix mee.

Ook in 1977 komt de auto nog aan de start, maar mede door een gebrek aan goede banden wordt het concept minder snel. In 1978 verschijnt Tyrrell weer met een 'gewone' vierwieler aan de start. Tegenwoordig is dat ook het verplichte aantal.

Meeste overwinningen Michael Schumacher - 91 zeges

Lewis Hamilton - 74 zeges

Sebastian Vettel - 52 zeges

Alain Prost - 51 zeges

Ayrton Senna - 41 zeges

De climax tussen Senna en Prost

Suzuka 1990, de Japanse Grand Prix. "Als je niet langer voor een gat gaat dat er is, dan ben je geen coureur meer", zegt Ayrton Senna na afloop van wat de boeken ingaat als een dieptepunt in zijn titanenstrijd met Alain Prost. De Braziliaan, woest omdat de eerste startplaats niet naar zijn wens naar de andere zijde van de baan verplaatst wordt, boort zijn McLaren direct na de start in de Ferrari van zijn grote rivaal. Beiden vallen uit, Senna is wereldkampioen.

Ayrton Senna (links) en Alain Prost (rechts), meters voor het incident. (Foto: Getty Images)

Het is de samenkomst van grote frustraties die al zijn gezaaid tijdens de gezamenlijke tijd van de twee kemphanen bij McLaren. De naar Ferrari verkaste Prost zegt later dat hij walgt van de actie van Senna en verklaart zelfs dat hij kort na de crash op het punt stond om zijn loopbaan te beëindigen.

Meeste snelste ronden Michael Schumacher - 77 snelste ronden

Kimi Räikkönen - 46 snelste ronden

Alain Prost - 41 snelste ronden

Lewis Hamilton - 41 snelste ronden

Sebastian Vettel - 36 snelste ronden

Het bizarre jaar 1994

De dood van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna, het debuut van Jos Verstappen, diskwalificaties, schorsingen en een felle strijd tussen Michael Schumacher en Damon Hill; het seizoen 1994 is een emotionele achtbaan. De seizoensstart wordt nog overheerst door de verhuizing van Senna, die McLaren inruilt voor Williams. Een op handen zijnde titelstrijd tussen de Braziliaan en de opkomende held Schumacher wordt echter ruw gestopt door de dood van Senna in Imola, in wat een gitzwart weekend in de Formule 1-geschiedenis is.

De Williams van Ayrton Senna wordt weggetakeld na zijn dodelijke crash op Imola. (Foto: Getty Images)

Maar het seizoen gaat door en Schumacher gaat de strijd verder aan met Damon Hill, die het gat van zijn illustere teamgenoot een beetje kan opvullen. Schumacher wordt twee keer gediskwalificeerd, moet daarna twee races toekijken, maar pakt door een dubieuze crash met Hill in het Australische Adelaide wel zijn eerste van zeven wereldtitels. Verstappen beleeft met twee podiumplaatsen in zijn debuutjaar direct zijn beste seizoen.

Hoe Jackie Stewart moest vrezen voor zijn leven

Het is een ontluisterende blik op hoe onveilig Formule 1 in de jaren zestig is: de crash van Jackie Stewart op Spa-Francorchamps. De Schot schiet in 1966 met hoge snelheid van het kletsnatte asfalt, raakt een telefoonpaal, daarna een huis, en komt tot stilstand tegen een boerderij. Van vangrails is nog geen sprake. "Ik zat opgesloten en de auto vulde zich langzaam met benzine", zegt Stewart later. Omdat het stuurwiel in de weg zit, kan hij niet er niet uit.

Jackie Stewart in de ambulance, samen met zijn vrouw. (Foto: Getty Images)

Pas als Graham Hill even later op dezelfde plek crasht, ziet die het wrak van Stewart staan, en grijpt hij in. Samen met de later gespinde Bob Bondurant, en met behulp van gereedschap van een toeschouwer, krijgt hij het stuur los en wordt Stewart bevrijd. Dit onder constante dreiging van de benzine, die met één vonkje in een vuurbal kan veranderen. Stewart wordt naar een ziekenhuis gebracht, waar geen artsen te vinden zijn. "Ik lag op een stretcher op de grond tussen de sigarettenpeuken", beschrijft de Schot zijn situatie. Een maand later zit Stewart weer in de auto, klaar voor een lange en felle strijd om de Formule 1 veiliger te maken.

Meeste starts Rubens Barrichello - 322 starts

Fernando Alonso - 311 starts

Michael Schumacher - 306 starts

Jenson Button - 306 starts

Kimi Räikkönen - 293 starts

De postume wereldkampioen

Het legendarische team van Lotus introduceert kort na het begin van het seizoen 1970 de '72', een auto met een revolutionaire wigvorm. De auto is vrijwel meteen een succes, met name met Jochen Rindt achter het stuur. De Oostenrijker wint in achtereenvolgens Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland en bouwt zo een riante voorsprong op in de titelstrijd. Hij staat twintig punten voor als de Formule 1 Monza aandoet, het hogesnelheidscircuit nabij Milaan.

Jochen Rindt in de Lotus 72 op Monza, 1970. (Foto: Getty Images)

Door een remprobleem crasht Rindt zwaar in de kwalificatie en overlijdt hij ter plaatse, mede omdat hij zijn gordels niet goed vast heeft. Omdat zijn grote voorsprong in de resterende vier races onoverbrugbaar blijkt, is Rindt de enige postume wereldkampioen in de Formule 1. De Lotus 72 vergaat het beter. Na Rindt wordt ook Emerson Fittipaldi er in 1972 nog wereldkampioen mee. Na twintig zeges, 39 podiums en zeventien polepositions gaat een van de meest legendarische Formule 1-auto's na 1975 met pensioen.

Meeste races zonder zege Andrea de Cesaris - 208 races

Nick Heidfeld - 183 races

Martin Brundle - 158 races

Dereck Warwick - 147 races

Nico Hülkenberg - 158 races

De jongste winnaar ooit

Daniil Kvyat heeft net een aflevering van Game of Thrones opgezet, als hij in mei 2016 wordt gebeld. Het is Helmut Marko van Red Bull. De boodschap, kort samengevat: "Max Verstappen neemt jouw plaats over bij Red Bull, jij rijdt vanaf de volgende race in Spanje weer voor Toro Rosso." Het is een zuur moment voor de Rus, maar Nederland staat op zijn kop. Nederland heeft een toptalent bij een topteam. Langzaamaan mag worden gedacht aan podiumplaatsen voor Verstappen.

Max Verstappen op het podium in Barcelona. (Foto: Getty Images)

Maar 15 mei 2016 verloopt nog veel gekker dan dat. Verstappen start keurig als vierde, haalt twee bochten later de Ferrari van Sebastian Vettel buitenom in, en ziet dan dat de twee Mercedessen elkaar van de baan rijden. Met Hamilton en Rosberg in de grindbak behoort winnen opeens tot de mogelijkheden. Dankzij de juiste strategie, uitstekend bandenmanagement en het op afstand houden van Kimi Räikkönen rijdt Verstappen als een ervaren rot naar zijn eerste zege. Met 18 jaar en 228 is hij de jongste winnaar ooit, en de eerste Nederlander die een Grand Prix op zijn naam schrijft.

Een 'granaat' als Formule 1-motor

Ruim 1.300 paardenkrachten en vroeg of laat een hoop rook. De Formule 1-motoren van 1986 gelden nog steeds als de krachtigste in de geschiedenis van de sport. BMW spant dat seizoen de kroon met hun M12/13-krachtbron. Deze motor is gebaseerd op een normaal viercilinderblok dat BMW in die tijd in straatauto's levert, maar vooral de gigantische turbo stuwt het vermogen naar grote hoogten. Er bestaan dat seizoen speciale kwalificatiemotoren en versnellingsbakken die de krachten maar kortstondig aankunnen, mede door de ongelimiteerde boost van de turbo.

Gerhard Berger in de Benetton-BMW in 1986. (Foto: Getty Images)

Meestal duurt het maar een paar rondjes en dan is het over. En vermogen komt niet geleidelijk beschikbaar. Door het bevreesde 'turbogat' duurt het altijd even voor de motor op gang komt als de coureurs het gaspedaal intrappen. De trap in de rug is goed te zien op beelden uit die tijd van coureurs die zich over de circuits worstelen. De motorblokken spatten met regelmaat uit elkaar, wat de bijnaam 'granaat' oplevert. In 1987 wordt het vermogen al wat ingeperkt en in 1989 is de turbomotor definitief verboden.

Meeste constructeurstitels Ferrari - 16 titels

Williams - 9 titels

McLaren - 8 titels

Lotus - 7 titels

Mercedes - 5 titels

De eerste race

De naam Giuseppe Farina doet wellicht niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar de Italiaan is toch maar mooi de winnaar van de allereerste race in het wereldkampioenschap Formule 1 én de eerste wereldkampioen in de koningsklasse. Het circuit van Silverstone, een verbouwd vliegveld, is op 13 mei 1950 het toneel van de eerste van duizend races voor het WK. Onder het publiek zijn onder anderen de Britse koning George VI, zijn echtgenote Elizabeth en dochter prinses Margaret.

Ze zien vooral een dominant Alfa Romeo, dat in zowel de kwalificatie als de race de bovenste vier plaatsen inneemt. De Italianen hebben vrij spel, omdat hun landgenoten van Ferrari ontbreken vanwege een ruzie over het startgeld. Juan Manuel Fangio is er wel bij. De Argentijn, dan rijdend voor Maserati, pakte later vijf wereldtitels. De Formule 1-geschiedenis is begonnen, al is het ondenkbaar dat een van de aanwezigen in Silverstone die dag beseft dat er nog zeker 999 Grands Prix gaan volgen.