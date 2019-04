Standhouden tegen Bayern München, domineren tegen Juventus en Real Madrid tot wanhoop drijven in Bernabéu. Het Ajax van 2019 doet het, en daarmee rijst de vraag hoe de ploeg van trainer Erik ten Hag zich verhoudt tot de illustere elftallen van begin jaren zeventig, 1995 en 2003. "Ook dit Ajax kan de Champions League winnen."

Het Ajax van begin jaren zeventig: 'Wij konden net zo ongemotiveerd zijn'

"Of ik overeenkomsten zie? Nou, het huidige Ajax kan net zo ongemotiveerd spelen als onze ploeg", zegt Johnny Rep met een glimlach.

Ruim 46 jaar later graaft de aanvaller van weleer in zijn geheugen. "Ja, het was NAC dat ons uitschakelde in de KNVB-beker. Die stonden toen net zo laag als nu, maar ze pakten ons wel. En dat terwijl wij afrekenden met Real Madrid, Bayern München en Juventus. Ongelooflijk."

De inmiddels 67-jarige Rep noemt het gemakzucht. "Het huidige Ajax wint na de winterstop van Real, speelt gelijk tegen Heerenveen en verliest van Heracles. Dat kan toch niet? Dit Ajax is zo goed dat het kampioenschap al bijna binnen had moeten zijn."

Rep kopt Ajax in 1973 naar een 1-0-zege in de finale tegen Juventus. (Foto: VI Images)

Rep werd in 1972 en 1973 kampioen met Ajax. Maar belangrijker: in 1971, 1972 en 1973 heerste de ploeg van Johan Cruijff, Piet Keizer, Johan Neeskens, Sjaak Swart en Ruud Krol in Europa. Drie keer op rij werd de Europa Cup I gewonnen, de laatste keer door een rake kopbal van Rep in de finale tegen Juventus.

"We hadden een superelftal", beseft Rep. "Het gaat te ver om het Ajax van nu te vergelijken met een ploeg die drie Europa Cups won, maar ik geniet wel weer als ik naar Ajax kijk. Als ze Juventus er dinsdag uitknikkeren, durf ik weer aan de cup te denken."

Kern Ajax in 1971, 1972 en 1973 Keeper: Heinz Stuy

Verdedigers: Wim Suurbier, Barry Hulshoff, Ruud Krol, Velibor Vasovic, Horst Blankenburg

Middenvelders: Johan Neeskens, Nico Rijnders, Gerrie Mühren, Arie Haan

Aanvallers: Johan Cruijff, Piet Keizer, Dick van Dijk, Sjaak Swart

Trainers: Rinus Michels en Stefan Kovács

Het Ajax van 1995: 'Tadic is de Rijkaard van nu'

"Het Ajax van nu wekt in het buitenland misschien wel net zo veel sympathie op als de Champions League-winnaars van 1995", stelt David Endt, die decennialang voor Ajax werkte en de laatste Europese eindzege van dichtbij meemaakte als perschef en teammanager.

"De internationale pers was lovend, omdat Ajax met eigen jeugd en aanvallend voetbal veel rijkere Europese clubs versloeg. En dat gebeurt nu weer."

"Door de jarenlange dominantie van clubs als Real, Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain is de hunkering naar een kleinere club die dat doorbreekt misschien wel groter dan ooit. En dat lukt Ajax aardig, zonder schulden en zonder financiële injecties van een miljardair."

Ajax in extase na de 1-0 van Kluivert in de finale tegen AC Milan. (Foto: Pro Shots)

Toch benadrukt Endt ook dat Ajax nu meer financiële mogelijkheden heeft dan in 1995, toen Patrick Kluivert de ploeg met ook Edwin van der Sar, Marc Overmars, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Jari Litmanen en de broertjes De Boer naar eeuwige roem punterde in de finale tegen AC Milan.

"Het was nóg meer eigen kweek, en nóg jonger. Louis van Gaal had alleen Danny Blind en Frank Rijkaard als gelouterde mannen. Geld voor een speler als Dusan Tadic was er niet."

En Tadic, die voor 11 miljoen euro overkwam van Southampton, is volgens Endt misschien wel de belangrijkste man achter het huidige Europese succes van Ajax.

"Hij straalt rust uit. Maakt belangrijke goals, maar kan ook een overtreding maken of uitlokken als de ploeg dat nodig heeft. Daarmee heeft Tadic de sturende rol die Rijkaard in 1995 had, de aanvoerder zonder band. En dat is waanzinnig knap voor een buitenlander die bezig is aan zijn eerste seizoen in de ArenA."

Kern Ajax in 1995 Keeper: Edwin van der Sar

Verdedigers: Michael Reiziger, Danny Blind, Frank Rijkaard, Frank de Boer, Winston Bogarde

Middenvelders: Ronald de Boer, Jari Litmanen, Clarence Seedorf, Edgar Davids

Aanvallers: Marc Overmars, Patrick Kluivert, Finidi George, Nwanko Kanu, Peter van Vossen

Trainer: Louis van Gaal

Het Ajax van 2003: 'Wij waren net zo aan het dollen'

"Of wij beter waren dan dit Ajax?" Andy van der Meijde denkt even na. "Laten we het op een gelijkspelletje houden. Wij hadden Zlatan Ibrahimovic, Cristian Chivu, Maxwell, Rafael van der Vaart. En Wesley Sneijder kwam er net bij. Die konden ook wel ballen."

De toen 23-jarige Van der Meijde was rechts- of linksbuiten in het Ajax van het seizoen 2002/2003, dat net als het huidige elftal doorstootte tot de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van trainer Ronald Koeman was te sterk voor AS Roma en Olympique Lyon, en bleef ongeslagen tegen Arsenal en Valencia.

Persoonlijk hoogtepunt voor Van der Meijde was de eerste minuut uit tegen Roma, waarin hij naar binnen draaide en de bal snoeihard in de verre kruising ramde. "Altijd leuk als die goal weer voorbijkomt. Door alles wat Ajax nu laat zien, denk ik ook iets vaker terug aan die tijd. Ik zie bij de jongens van nu net zo veel plezier. Wij waren net zo aan het dollen en ouwehoeren, maar ook zó scherp en gefocust als het moest."

Van der Meijde viert zijn goal tegen AS Roma met Maxwell en Ibrahimovic. (Foto: Pro Shots)

Tijdens de wedstrijd van woensdag tegen Juventus zat Van der Meijde te genieten op de bank. "Het was af en toe een grote rondo, met Juventus in het midden. Niet normaal. Die spelers van 'Juve' waren blij als ze gewisseld werden. Het is alleen jammer dat het maar 1-1 werd. Eén foutje en Ronaldo scoort."

In 2003 speelde Ajax eveneens tegen een Italiaanse club in de kwartfinales, en toen begon het met 0-0 in de ArenA, tegen AC Milan. In San Siro bereidde Van der Meijde twee goals van Ajax voor. Het sprookje leek een vervolg te krijgen, tot Jon Dahl Tomasson in de laatste minuut de 3-2 binnentikte voor de Italianen.

"Wat een klotegoal was dat", herinnert Van der Meijde zich. "Het Milan van toen was net zo dodelijk als het huidige 'Juve', maar ik heb hoop dat het nu wel goed afloopt. Ajax scoort dit seizoen bijna altijd, dus dat gaan ze in Turijn ook doen. En het mooie is dat als je Juventus uitschakelt, je de vervelendste ploeg meteen gehad hebt. Dan kun je gewoon de Champions League winnen."

Ajax bedankt de meegereisde fans na de 3-2-nederlaag in San Siro. (Foto: Pro Shots)

Het voelt voor Ajax misschien ook wel als nu of nooit, omdat Frenkie de Jong na dit seizoen naar FC Barcelona vertrekt en spelers als Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech onhoudbaar lijken. In 2003 vertrokken ook een paar belangrijke krachten na het succesvolle Champions League-avontuur, onder wie Van der Meijde, naar Internazionale.

"Maar ik ben nu niet bang dat alles ineenstort door een leegloop, want er staat altijd nieuw talent op bij Ajax. Kijk naar Jurgen Ekkelenkamp. Ik had amper van die jongen gehoord, maar net negentien jaar trekt hij in de laatste minuut wel even Ronaldo neer bij een uitbraak. Als je dat doorhebt, ben je heel ver in je hoofd."