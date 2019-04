NUweekend Op pad met de deurwaarder: 'Er moet natuurlijk wel worden betaald' Loop een dagje mee, stelde gerechtsdeurwaarder Paul Otter voor aan NU.nl, en kijk zelf wie die mensen met schulden zijn. In Utrecht gaan we van flat naar flat, tikken we op het raam, gluren we door de brievenbus, inspecteren we vervallen tuintjes en staan we als ongewenste gasten mensen in de deuropening te woord: nu betalen, anders wordt het alleen maar erger.