Mathieu van der Poel rijdt zondag met de Ronde van Vlaanderen pas zijn derde WorldTour-koers, maar toch is hij als debutant een van de topfavorieten. Het zegt alles over het bizarre talent van de 24-jarige Nederlander, die als mountainbiker, veldrijder en nu dus ook als wegrenner tot de wereldtop behoort. "Het is een eer om met hem te werken."

Mathieu van der Poel zit vlak na een zware editie van Gent-Wevelgem alweer redelijk fris in de bloedhete studio van de Belgische tv-zender Sporza.

De wereldkampioen veldrijden sprintte bij zijn debuut in de WorldTour, het hoogste niveau in het wegwielrennen, naar een knappe vierde plaats achter wereldtoppers Alexander Kristoff, John Degenkolb en Oliver Naesen, maar toch knaagt er iets aan hem. "Ik ben tevreden over mijn koers, maar niet over mijn sprint. Er had meer ingezeten", stelt de Brabander.

Marianne Vos, die als zevenvoudig wereldkampioene veldrijden en drievoudig wereldkampioene op de weg weet hoe het is om succesvol te zijn in verschillende wielerdisciplines, herkent in de uitspraken de Van der Poel die ze al jaren meemaakt in het veldrijden. "Het typeert Mathieu dat hij ervan baalt als hij vierde wordt in Gent-Wevelgem", aldus Vos. "En het zegt iets over zijn mogelijkheden."

Dat die mogelijkheden ongekend groot zijn, laat de zoon van voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar Adrie van der Poel drie dagen na Gent-Wevelgem nog maar eens zien. De Nederlands kampioen valt in Dwars door Vlaanderen al op 63 kilometer van de streep aan en sprint in een groepje van vijf met overmacht naar de grootste wegzege uit zijn carrière.

"Het is eigenlijk vreemd dat je naar iemands tweede WorldTour-koers zit te kijken en denkt: hij gaat hier de zege pakken", zegt Vos met een lach. "Maar dat is de klasse van Mathieu, hij is in alles zó goed. En hij is vooral een echte winnaar, dat is zijn grote kracht. Ook in de Ronde van Vlaanderen gaat Mathieu niet voor plek twee of drie."

Van der Poel kent 'Vlaanderen' vooral van televisie

Twee weken voor zijn huzarenstukje in Dwars door Vlaanderen zit een gebutste Van der Poel in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, op een steenworp afstand van de finishlijn van 'Vlaanderens Mooiste'.

Minder dan 24 uur na een harde val in de eindsprint van de semiklassieker Nokere Koerse stapte 'VDP' met zjin ploeggenoten van Corendon-Circus 'gewoon' op voor een verkenning van de laatste 110 kilometer van de Ronde van Vlaanderen.

"Ik heb vandaag veel stroken gereden die ik alleen nog maar op televisie had gezien", glimlacht Van der Poel. "Maar ach, als ik eenmaal ergens geweest ben, onthoud ik de wegen meestal wel."

Het is door de resultaten van de afgelopen twee weken moeilijk voor te stellen, maar Van der Poel en zijn team zien dit voorjaar vooral als een ontdekkingsreis. "Ik vind presteren in de zin van resultaten rijden totaal niet belangrijk dit voorjaar", zegt Philip Roodhooft, die met zijn broer Christoph al sinds de zomer van 2011 het management van de ploeg van Van der Poel op zich neemt.

"Uiteraard, bij Mathieu van der Poel zijn er áltijd verwachtingen. Maar het is onze bedoeling dat Mathieu deze weken de kans krijgt om zich een goed beeld te vormen van een klassiek voorjaar. Over zijn mogelijkheden en limieten, maar ook gewoon of hij dit plezant vindt."

Mathieu van der Poel soleerde eind maart naar de zege in de Franse semiklassieker GP Denain. (Foto: VI Images)

Het voorjaar van Mathieu van der Poel 21-24 februari: Ronde van Antalya (63e in eindklassement, 1 ritzege)

20 maart: Nokere Koerse (niet gefinisht door val)

24 maart: GP Denain: 1e

31 maart: Gent-Wevelgem: 4e

3 april: Dwars door Vlaanderen: 1e

7 april: Ronde van Vlaanderen: ?

9-12 april: Ronde van de Sarthe: ?

17 april: Brabantse Pijl: ?

21 april: Amstel Gold Race: ?

Focus 'VDP' vooral op Zomerspelen

Van der Poel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wegwielrennen vaak saai vindt. Bij een veldrit of een mountainbikewedstrijd is er geen moment rust, terwijl een wegkoers uren kan voortkabbelen. "Soms gaan 200 kilometer heel snel voorbij, maar andere keren lijkt het wel een eeuwigheid te duren", zegt hij.

Het verklaart waarom de Brabander momenteel wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken combineert, en dat in ieder geval tot en met de Olympische Zomerspelen van 2020 zal doen. In Tokio is zijn hoofddoel voor de komende anderhalf jaar het veroveren van een olympische medaille bij het mountainbiken.

"Ook als dit het beste voorjaar ooit wordt, moeten we heel goed opletten dat de focus op Tokio blijft", aldus Roodhooft. "Als Mathieu zich zoals wij verwachten meer en meer op het wegwielrennen gaat richten, zijn de Spelen van 2020 zijn enige kans om in het mountainbiken te scoren. In het veldrijden heeft hij al iets unieks gedaan. Als hij volgend jaar iets unieks doet in het mountainbiken en vervolgens ook op de weg, dan is dat écht iets voor de eeuwigheid."

Volgens de originele planning zou Van der Poel daarom dit jaar nog geen klassiek voorjaar rijden, maar zijn goede resultaten op de weg in 2018 - vijf zeges in dertien koersdagen - zorgden voor een ommezwaai. "Ik wilde geen tijd meer verspillen. Of binnen een paar jaar spijt hebben dat ik het niet geprobeerd had", verklaart 'VDP'.

Mathieu van der Poel won vorig jaar brons bij zijn debuut op de WK mountainbike. (Foto: ANP)

'Van der Poel is een megatalent'

In de woorden van Roodhooft heeft Van der Poel dit voorjaar daardoor "een voorsprong" genomen op zijn originele wegplanning. Maar veel wielerfans vragen zich af wat de alleskunner zou presteren als hij zich volledig op de weg zou focussen.

"Het is misschien een betere vraag óf ik ooit de top zal bereiken in het wegwielrennen", zegt Van der Poel met een lach. "Als je ziet hoe weinig wereldtoppers er zijn die een klassieker kunnen winnen, is het niet evident dat ik daar zomaar tussenkom. De Tour de France? Die wil ik wel een keer rijden, maar dan voor ritzeges. Ik denk dat ik te zwaar ben om voor het klassement te gaan."

Routinier Stijn Devolder is na een paar maanden als ploegmaat van 'VDP' minder behoedzaam. "Mathieu is een megatalent, het is een eer om met hem samen te werken", stelt de 39-jarige Belg, die in 2008 en 2009 de Ronde van Vlaanderen won. "Mathieu is een speciale, bij hem is alles mogelijk."

Volgens Vos is de vraag wat Van der Poel zou kunnen zonder het veldrijden en mountainbiken niet zo relevant. "De combinatie van drie disciplines houdt hem gemotiveerd en fris. Mathieu moet vooral doen waar hij zich goed bij voelt en zich niks aantrekken van wat wij allemaal willen."

Vader Adrie van der Poel won de Ronde van Vlaanderen in 1986. (Foto: VI Images)