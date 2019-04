NUweekend Hoe rechts is Thierry Baudet? 176 x gedeeld Hij is de rijzende ster op de rechtervleugel van rechts Nederland. Zijn partij staat op het punt schijnbaar vanuit het niets de grootste partij in de Eerste Kamer te worden, met dertien zetels. In de nasleep van de Provinciale Statenverkiezingen gaat het vooral over één vraag: hoe rechts is Thierry Baudet eigenlijk?