NUweekend Deze Nederlandse juf behoort tot 'de tien beste leraren ter wereld' Ze mag zich tot de beste leraren van de wereld rekenen, en hoort volgende maand of ze ook de állerbeste is. Daisy Mertens (31) is juf op een basisschool in Helmond en sinds donderdag een van de tien finalisten van de prestigieuze Global Teacher Prize. Nooit eerder kwam een Nederlandse leerkracht zo ver. Een uitzonderlijke prestatie, en dat voor iemand die allesbehalve gemotiveerd de pabo doorliep. Wie is juf Daisy?