Dit weten we over de aanslag in de Utrechtse tram Utrecht is op maandag 18 maart opgeschrikt door een aanslag. Een man opende 's ochtends het vuur in een tram bij het 24 Oktoberplein, met drie doden en meerdere gewonden tot gevolg. Dit is wat we tot dusver weten over de schietpartij.