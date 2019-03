Vier grote K-popidolen lieten de afgelopen maand weten uit de muziekbusiness te stappen, nadat zij bij seksschandalen betrokken waren geraakt. Het contrast kan niet groter zijn: artiesten die brave, mierzoete popliedjes zingen, belanden mogelijk voor jaren in de gevangenis. Heeft dit gevolgen voor het imago van een van de snelst groeiende muziekstromingen?

"Ik heb vrouwen gefilmd zonder dat zij dit wisten en hier toestemming voor gaven, en ik had hier destijds geen schuldgevoelens bij. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan de vrouwen die in deze video's te zien zijn."

Het zijn de woorden van de in Zuid-Korea zeer bekende singer-songwriter Jung Joon-young (30, te zien op hoofdfoto). Het is een nette manier om te zeggen dat hij, als leider van een groep Zuid-Koreaanse mannen, via chatkanalen videobeelden heeft verspreid waarin hij seks heeft met vrouwen.

De vrouwen waren er niet op van de hoogte dat deze beelden zijn gemaakt en uiteraard ook niet dat deze online worden verspreid. Jung is inmiddels gearresteerd en hem wacht een celstraf die kan oplopen tot 7,5 jaar.

Jung arriveert bij de rechtbank. (Foto: AFP)

Jung is het gezicht van 'molka'

Door dit schandaal is de K-popartiest het gezicht geworden van 'molka', een grootschalig fenomeen waar in Zuid-Korea - maar ook daarbuiten - steeds meer aandacht voor komt.

Bij 'molka' worden er bijvoorbeeld bij toiletten of op andere openbare plekken camera's geplaatst, die vrouwen stiekem filmen. Deze beelden worden vervolgens online gedeeld.

"Deze zaak toont aan dat mannelijke K-popsterren geen uitzondering zijn op deze verontrustende realiteit die vrouwen uitbuit", zei vrouwenrechtenactivist Bae Bok-ju hierover tegen The Guardian.

Het succes van K-pop in het kort K-pop, een mix van Amerikaanse popmuziek en Koreaanse cultuur, ontstond in 1992

Dankzij de hit Gangnam Style van PSY is er in 2012 een internationale doorbraak van K-pop

Muziekstroming groeit uit tot een industrie waar zo'n 5 miljard dollar in omgaat

K-pop was in 2017 de op vijf na grootste muziekmarkt ter wereld, dankzij succesvolle acts als BTS, Big Bang en Blackpink

Jung is niet de enige bekende K-popnaam die betrokken is bij dit schandaal. Lee Jong-hyun van de boyband CNBLUE gaf toe de video's te hebben bekeken en Choi Jong-hoon van FT Island en Yong Jun-hyung van de groep Highlight hebben aangekondigd zich terug te trekken uit de muziekbusiness en verlenen hun medewerking aan politieonderzoeken.

“Zo'n groot contrast maakt dit een nieuwswaardig schandaal.” K-popkenner Just Kist

Fans reageren verontwaardigd op de bekentenis van hun idolen. "De eer ligt hoger in Zuid-Korea", vertelt Just Kist, die regelmatig K-popfeesten organiseert. "In K-pop, bedoeld voor een jong publiek, moet alles netjes. Het imago is extreem lief en schattig. Dat zoiets negatiefs wordt gekoppeld aan de meest onschuldige muziekstroming, zo'n groot contrast, maakt dit een nieuwswaardig schandaal voor de media."

"Er is een verandering gaande binnen Zuid-Korea, de K-popfans zijn het zat", voegt K-popkenner Mai Verbij toe. "Daar wordt dit gedrag gezien als het verraden van je land en de fans willen het liefst dat die artiesten zo snel mogelijk in de bak belanden. Dat komt echt door de cultuur. Het is typisch Aziatisch dat mensen die verantwoordelijk zijn voor dit soort schandalen niet meer worden vergeven. Er wordt gestreefd naar perfectie. Fouten worden niet geaccepteerd."

President wil groot onderzoek naar 'molka'

In de zomer van 2018 demonstreerden duizenden vrouwen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, met als doel om de politie steviger te laten optreden in dit soort 'molka'-zaken. Het aantal zaken van dit type steeg in Zuid-Korea van 2.400 in 2012 naar 6.500 in 2017.

Groepen Zuid-Koreaanse vrouwen protesteren op Internationale Vrouwendag. (Foto: AFP)

President Moon Jae-in sprak zich ook uit over de schandalen en riep op tot een grootschalig onderzoek. "Als we de waarheid achter de gevallen die zich binnen de bevoorrechte klasse hebben voorgedaan niet kunnen verduidelijken, kunnen we niet spreken van een rechtschapen samenleving."

Big Bang-zanger Seungri verdacht van mensenhandel en misbruik

Voorafgaand aan de zaak-Jung was er veel ophef rond een andere Zuid-Koreaanse popster, de 28-jarige singer-songwriter Seungri die tot voor kort deel uitmaakte van de popgroep Big Bang. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik, mensenhandel en het drogeren van vrouwelijke bezoekers in nachtclub Burning Sun.

Big Bang, met Seungri aan de linkerkant. (Foto: AFP)

Seungri, die geen eigenaar van de club is maar hier wel werkzaam is als directeur, werd door zijn bekendheid het 'gezicht' van dit schandaal. De artiest zou in zijn club prostituees hebben geregeld voor zakenmensen, die in ruil hiervoor zouden investeren in de horecagelegenheid.

"Hij wordt gezien als 'The Great Gatsby van Zuid-Korea'", zegt Verbij over het gevallen idool. "Een zakenman die weet wat hij met zijn geld moet doen, die veel investeert. Bij hem is het probleem dat hij eigenlijk te veel van zijn macht gebruik heeft gemaakt."

In tegenstelling tot Jung ontkent Seungri zijn betrokkenheid. "Al anderhalve maand word ik zwaar bekritiseerd door het publiek en ben ik het lijdend voorwerp van onderzoeken. Ik ben uitgemaakt voor landverrader", liet hij in een verklaring aan zijn fans weten.

Seungri heeft zich inmiddels wel teruggetrokken uit de populaire K-popgroep Big Bang. De leden hebben bijna elf miljoen abonnees op YouTube en worden ook wel de 'Kings of K-pop' genoemd. Big Bang heeft ruim 140 miljoen albums verkocht en wordt gezien als de K-popact die een grote rol heeft gespeeld in het mainstream maken van het muziekgenre.

Is het imago van K-pop voor altijd verpest?

De vraag is of de popgroep in eigen land nog successen kan boeken. "In Zuid-Korea zeggen de fans: 'Verdwijn uit ons zicht en laat nooit meer wat van je horen'", vertelt Verbij. "Drugs en prostitutie zijn daar verboden. Tegelijkertijd zit het in de Koreaanse cultuur dat vrouwen minder waard zijn dan mannen. Maar de mensen zijn hier klaar mee en ook met de corruptie die ervoor zorgt dat deze schandalen soms verborgen blijven."

Verbij denkt dat deze schandalen slechts het topje van de ijsberg zijn. "Ik denk dat er nog meer zaken aan het licht komen." Maar het imago van K-pop zelf heeft volgens de expert weinig te lijden: "Een populaire groep als BTS zal hierdoor echt niet minder views krijgen."

Ook Kist denkt niet dat de K-popindustrie als geheel lijdt onder de schandalen. "K-pop is juist aan een opmars bezig, ik merk geen dalende belangstelling voor de feesten die ik organiseer. Dit zijn gebeurtenissen die geen overkoepelend effect hebben op de industrie. Uiteindelijk gaat het om de muziek."