In het Australische Melbourne begint zondag het zeventigste Formule 1-seizoen. De koningsklasse van de autosport heeft een bomvolle kalender en een pitstraat met roemruchte teams en grote sporthelden. Toch moet de sport aan de slag om een mooie toekomst te garanderen. Met welke bedreigingen heeft de Formule 1 te maken?

Blijft de Formule 1 relevant voor de ontwikkeling van straatauto's in tijden van klimaatverandering?

"Het lage benzineverbruik van de motoren die wij gebruiken is ongelooflijk indrukwekkend, dus dat moeten we veel beter uit zien te dragen", zegt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vrijdag in Melbourne. "Maar we komen hier allemaal naartoe met vliegtuigen, dat laat veel meer sporen na dan wat er op het circuit allemaal gebeurt", is de Engelsman ook realistisch. "Maar wat wij doen met technologie zou geprezen moeten worden."

De hybridetechnologie die Formule 1 gebruikt, bestaat uit een verbrandingsmotor in combinatie met elektrische aandrijving. Die elektriciteit wordt opgewekt door de remmen en door de turbo.

"We moeten het beter communiceren", valt Ferrari-teambaas Mattia Binotto zijn Red Bull-evenknie Horner bij. "Het is goed om te zien dat onze technologie, zoals bijvoorbeeld de manier waarop wij met turbo's omgaan, nu interessant is voor de hele auto-industrie. We lopen voorop."

De Renault van Daniel Ricciardo in Australië. (Foto: Getty Images)

Renault-baas Cyril Abiteboul gaat nader in op het brandstofverbruik. "De normale efficiëntie van een verbrandingsmotor is 30 tot 35 procent. Wij zitten boven de 50 procent. Dat is gigantisch goed. Als dit beschikbaar komt voor de massa, dan kan dat een gigantische bijdrage leveren aan CO2-verlaging."

Toch ligt er een groter gevaar op de loer: de volledig elektrische Formule E. Deze raceklasse trekt in een hoger tempo grote fabrikanten aan dan de Formule 1 en leeft qua techniek toch meer in de toekomst.

Blijft de Formule 1 aantrekkelijk voor fabrikanten en nieuwkomers?

"Er zijn meerdere partijen die interesse hebben om in te stappen in de Formule 1", zegt Formule 1-baas Chase Carey. Volgens de riant besnorde Amerikaan moeten teams wel met een pakket komen waaruit blijkt dat ze serieus zijn. Vooral genoeg geld, bedoelt hij eigenlijk. "De prioriteit is kwaliteit boven kwantiteit, maar we richten ons er vooral op om in 2021 aantrekkelijk te zijn met een nieuw regelpakket."

Het jaartal is gevallen: 2021. Voor dat seizoen moeten een aantal zaken die de Formule 1-momenteel onaantrekkelijk maken voor veel potentiële gegadigden, worden aangepakt; de kosten moeten omlaag, de inkomsten moeten eerlijker worden verdeeld en het moet vooral makkelijker zijn om in te stappen. De loodzware seizoenen die Honda heeft moeten doorstaan om een beetje op niveau te komen, schrikken andere fabrikanten af.

Haas was in 2016 de laatste nieuwkomer in de Formule 1. (Foto: Getty Images)

"Het wordt moeilijk om een nieuwe autofabrikant binnen te halen", geeft ook FIA-president Jean Todt toe. "Niemand wil op korte termijn, of op de middellange termijn, meedoen."

Met Fiat-Chrysler (Ferrari en Alfa Romeo), Mercedes, Renault en Honda zijn er momenteel vier grote autoconcerns aan de Formule 1 verbonden. Ter vergelijking: door de lage kosten heeft de Formule E BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Nissan, Jaguar en Citroën binnengehaald.

"Ik zou het geweldig vinden als wij er een paar bij krijgen", aldus Todt. "Al hebben we nu voor stabiliteit gekozen, deze partijen blijven voorlopig wel even." Carey vult aan: "We hebben stabiele relaties opgebouwd. En vergeet niet: als er meer teams bij komen, moeten we de inkomsten ook over meer mensen verdelen."

De Formule 1 moet af van het A- en B-kampioenschap

Mercedes, Ferrari en Red Bull domineren al jaren de Formule 1. Kimi Räikkönen won in 2013 in Melbourne met een Lotus en was daarmee de laatste coureur die een race won in een andere auto dan een van de huidige top drie.

Het gevolg is dat er tegenwoordig wordt gesproken over een A- en een B-kampioenschap. De andere zeven teams, waaronder Renault, Haas en Alfa Romeo, strijden om plaats vier, en dat is een competitie op zich. De uitzichtloosheid op een eventuele winst is echter wrang voor deze teams, en daar wil de Formule 1 wat aan veranderen, met simpelere regels en budgetbeperkingen. En ook hier is het mikpunt 2021.

Er is echter een probleem: Een aantal 'B-teams' heeft een verbinding met de topteams. Zo worden Haas en Alfa Romeo gesteund door Ferrari en heeft Red Bull met Toro Rosso een opleidingsteam. Dit levert weer problemen op voor de teams die op eigen benen staan, zoals Renault.

Antonio Giovinazzi namens Alfa Romeo, een 'B-team' van Ferrari. (Foto: Getty Images)

"Het is al een uitdaging om te strijden tegen teams die 30 tot 40 procent meer te besteden hebben", verwijst Renault-baas Abiteboul naar de topteams. "Maar als ze hun middelen ook nog kunnen delen met andere teams, heeft budgetbeperking niet zo veel zin. Dat is een probleem voor ons, maar ook voor zeker twee andere teams in het veld (McLaren en Williams, red.). En het kan ook een probleem zijn voor iemand die de Formule 1 wil binnenstappen. We moeten goed kijken hoe het uitpakt in 2021, want ik ben er niet van overtuigd dat het gaat werken."

Horner van Red Bull bekijkt het van de andere kant. "Volgens mij hebben de kleinere teams vooral baat bij de samenwerking. Een team als Haas zou niet kunnen bestaan zonder de steun van Ferrari. Formule 1 is heel duur, dus Toro Rosso gebruikt veel onderdelen van onze auto uit 2018. Dat scheelt hen de ontwikkelingskosten en zo wordt het racen goedkoper voor ze."

Met de constructie van satellietteams gaat de situatie voorlopig niet veranderen. Toro Rosso wordt nooit sneller dan Red Bull, en de kans dat Haas en Alfa Romeo Ferrari voorbij gaan steken is nihil. Het is vooral aan Renault en McLaren om het gat naar de top drie te dichten.

Heeft de Formule 1 genoeg helden?

"We willen een divers veld, met coureurs uit veel verschillende landen en als het meezit ook één of meer vrouwen", zegt Carey op de vraag wat de Formule 1 nodig heeft. "Kijk alleen al eens naar wat Max Verstappen heeft losgemaakt in Nederland. Dat is ongelooflijk."

Voor FIA-president Todt hoort Verstappen inmiddels bij de 'grote drie'. "Het is goed om iedereen hier weer te zien", verwelkomt hij de coureurs in Melbourne. "Lewis, Sebastian en Max natuurlijk".

De coureurs werden de woensdag voor de race al voorgesteld op een plein midden in Melbourne. Een nieuw idee van de Formule 1 om de coureurs dichter bij het publiek te brengen. "Wat zijn er veel mensen, geweldig", riep Hamilton vanaf het podium. Hoewel de coureurs niet verder kwamen dan wat korte teksten en het evenement snel weer voorbij was, leken de fans het te waarderen.

De 'grote drie' met thuisfavoriet Daniel Ricciardo bij de persconferentie in Melbourne. (Foto: Getty Images)

Diezelfde Hamilton is enerzijds de grote held die de Formule 1 goed uitdraagt. Ook buiten de sport om zien we regelmatig hoe hij op motoren racet of aan het skydiven is. "Sommige mensen gaan op meditatiecursus in India. Andere coureurs zitten achter de vrouwen aan. Weer anderen gaan skydiven", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff over zijn coureur. Hamilton speelt de rol van held met verve.

Anderzijds heeft de Brit, in zekere zin samen met Vettel, het Formule 1-veld al jaren stevig in zijn greep en is er misschien wel nieuw bloed nodig. Dat brengt Verstappen, maar ook daarachter staat een nieuwe lichting op. Zo maakt Charles Leclerc (21) dit seizoen zijn debuut bij Ferrari en stapt Pierre Gasly (23) in bij Red Bull.

Dit is hét terrein waarop de Formule 1 de Formule E voorlopig riant voorblijft. Zelfs de coureurs uit het achterveld van de koningsklasse zijn al aansprekender dan de toppers uit de elektrische evenknie.