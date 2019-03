NUweekend Drie molloten over ontknoping WIDM: 'Sterke hints wijzen naar Merel' De ontknoping van het negentiende seizoen van Wie is de Mol? (WIDM) is in zicht. Zaterdagavond weten kijkers van het programma hoe de rollen van Mol, winnaar en verliezer zijn verdeeld onder actrice Sarah Chronis, zanger Niels Littooij en nieuwslezeres Merel Westrik. NU.nl vroeg drie zogenoemde molloten: Wie is de Mol?